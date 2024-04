55-Jähriger mit über 4 Promille und E-Dreirad unterwegs

Feilbingert (ots) – Am Mittwoch 03.04.24 um 12:47 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig fahrendes Elektrofahrzeug auf der L 379 (Gemarkung Feilbingert) gemeldet. Nach Auskunft mehrerer Verkehrsteilnehmer sei der Fahrzeugführer offenbar völlig orientierungslos unterwegs. Durch die Verkehrsteilnehmer wurde ein medizinischer Notfall befürchtet.

Durch die schnell herbeigeeilten Polizeibeamten konnte das führerscheinfreie elektronische Dreirad (zugelassene Höchstgeschwindigkeit: 25 Km/h) mitten auf der Straße stehend angetroffen werden. Auf dem Fahrersitz befand sich der 55-jährige Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten die Beamten sehr schnell feststellen, dass kein medizinischer Notfall vorlag sondern der Fahrzeugführer stark unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,2 Promille. Nachdem der 55-jährige Mann medizinisch untersucht wurde ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

Raubüberfall

Bad Kreuznach (ots) – Am Ostermontag 01.04.2024 kam es kurz nach 18.30 Uhr in der Fußgängerzone Bad Kreuznach in der Mannheimer Straße Ecke Kreuzstraße zu einem Überfall auf einen Passanten. Bislang 2 unbekannte Täter griffen den Passanten von hinten an und brachten ihn zu Fall. Auf dem Boden liegend wurde der Geschädigte weiter geschlagen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit der Tasche des Opfers, in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte leider nicht angeben.

In der Tasche befanden sich u.a. Bargeld und diverse Krawatten. Durch eine Zeugin wurde der Rettungswagen für den leicht verletzten Geschädigten verständigt. Diese für die Polizei wichtige Zeugin war allerdings beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Fußgängerzone Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Insbesondere bittet die Polizei darum, dass die Passantin, welche den Rettungsdienst verständigt hatte, sich zu melden! Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.

Verkehrsunfall mit entlaufenen Pferd bei Traisen

Bad Kreuznach (ots) – Am dienstag 02.04.2024 um 22:12 Uhr, kommt es auf der L236 in Höhe Traisen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigem PKW-Fahrer und einem entlaufenem Pferd. Zwei Pferde sind demnach aus einer nahegelegenen Koppel entlaufen und über die Fahrbahn galoppiert. Der Fahrer des PKW konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit einem der Pferde.

Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Das Pferd wurde durch den Unfall allerdings schwer verletzt. Der Besitzer der Pferde kann eruiert werden und kommt unmittelbar zur Unfallstelle. Durch tatkräftige Unterstützung von hinzugekommenen Passanten können die Pferde schließlich wieder eingefangen werden.