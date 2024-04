Auf Streit folgt handfeste Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen eskalierte ein Streit in der Stahlstraße. Ein Disput zwischen einer 26-jährigen und einer 19-jährigen Frau endete darin, dass die ältere ihrer Kontrahentin ins Gesicht schlug. Die mutmaßliche Täterin machte sich im Anschluss aus dem Staub. Durch den Schlag wurde die junge Frau verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtige meldete sich wenig später bei Polizeibeamten des Altstadtreviers. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Berauscht auf E-Scooter unterwegs und Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Eine Rollerfahrerin musste am Dienstagmorgen in der Münchstraße feststellen, dass sich der Konsum von Betäubungsmitteln und das Führen eines Elektrorollers nicht vertragen. Die 47-Jährige fuhr gegen 09 Uhr in der Münchstraße entgegen der Einbahnstraße.

Als sie nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen wollte, stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigen BMW zusammen, der in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte. Glücklicherweise blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Den Konsum räumte sie auch gegenüber den Polizisten ein.

Daher musste die 47-Jährige die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Dort wurde der Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über ihren Betäubungsmittelkonsum geben soll. Die Rollerfahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

Elektrowerkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Denisstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Laut einem Mitarbeiter stand der Lkw zwischen Donnerstag 16:30 Uhr, und Dienstag 07:30 Uhr, auf dem Betriebsgelände. Nachdem die Täter zuschlugen, fehlten unter anderem eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, eine Stichsäge und weitere Werkzeuge.

Der gesamte Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Wie die Langfinger auf das Firmengelände gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa