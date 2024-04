Zeugen nach mutmaßlich illegalem Kraftfahrzeugrennen auf BAB 5 gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf der A5 fuhren am Sonntagnachmittag 4 hochmotorisierte Pkw von der Schweizer Grenze in Richtung Karlsruhe, die aufgrund ihrer riskanten und mitunter rücksichtslosen Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern negativ auffielen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Erste Meldungen über das Fahrverhalten der Sportwagen erreichten die Polizei gegen 17:30 Uhr. Demnach sollen die Raser auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl mehrfach andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt und hintereinanderfahrend ohne Rücksicht auf den übrigen Verkehr die Fahrspuren gewechselt haben. Diese gefährlichen und rücksichtlosen Fahrmanöver sollen sich auch im Bereich zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord/Karlsruhe-Süd wiederholt haben.

Bei den Fahrzeugen mit schweizerischen Kennzeichen (Kanton Aargau „AG“) soll es sich um einen Ford Mustang, einen Audi RS 6, einen VW Golf R sowie um einen BMW M5 gehandelt haben. Alle Fahrzeuge seien schwarz bzw. dunkel lackiert gewesen. Im Rahmen der Fahndung nach den Rasern gelang es Beamten der Verkehrspolizei Karlsruhe den Ford Mustang auf einem Autobahnparkplatz zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal zu kontrollieren. Besonders auffällig bei diesem war ein angebrachter Heckspoiler sowie goldene Streifenlackierungen, die vom Heck über das Dach des Autos verliefen.

Da die beschriebene Fahrweise der betreffenden Fahrzeugführer einen Renncharakter aufwies, ermitteln die Beamten der Verkehrspolizei nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den oben genannten Fahrzeugen auf der Strecke

zwischen der Schweizer Grenze und Karlsruhe machen können, werden gebeten, sich unter 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Unfall unter Drogeneinfluss – 31-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag in Knielingen unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Die Polizei nahm den Mann wenig später vorläufig fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 31-jährige VW-Fahrer am 02.04.2024 gegen 17:30 Uhr auf der Ferdinand-Keller-Straße in südwestliche Richtung gefahren sein.

An der Kreuzung zur Annweiler Straße soll er die Vorfahrt einer von links kommenden Autofahrerin missachtet haben und dadurch mit deren Audi kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi und stieß im Verlauf mit einem auf der Annweiler Straße fahrenden Mercedes zusammen.

Nachdem der VW des 31-jährigen Verdächtigen in einem Grünstreifen zum Stehen kam, soll der Fahrer zu Fuß in Richtung Gustav-Schönleber-Straße geflüchtet sein. Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf und verständigte die Polizei. Kurz darauf gelang es einer Polizeistreife den Flüchtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Da sich bei der anschließenden Kontrolle des 31-Jährigen Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung ergaben, musste der Verdächtige die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo sie eine Blutentnahme durchführen ließen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Volkswagen entwendet und der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der wohnsitzlose Beschuldigte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Unfall erlitten alle drei Beteiligten leichte Verletzungen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der mutmaßlich entwendete Volkswagen wurde sichergestellt.

Kind auf Tretroller an Fußgängerfurt angefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an einer Fußgängerfurt an der Kreuzung Kriegsstraße/Zeppelinstraße/Südtangente, bei dem ein 11-jähriges Kind beim Überqueren einer Fußgängerampel offenbar von einem Pkw angefahren wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 12:30 Uhr von Osten kommend auf Höhe des „Kühlen Krug“ von der Südtangente ab und reihte sich auf der Linksabbiegerspur ein. Da die Ampel an der Kreuzung rot anzeigte, hielt das Fahrzeug zunächst an. Als ein 11-jähriger Junge die Straße mit seinem Tretroller beinahe passiert hatte, fuhr der silberne Opel an und kollidierte offenbar mit dem Kind. Der 11-Jährige kam zu Fall und verletzte sich am Knie und der Hüfte.

Der Autofahrer stieg nach dem Zusammenstoß wohl aus, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der leicht verletzte Junge wurde mit einem Krankenwagen in die Kinderklinik gebracht, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren mit weißen Haaren und einer Brille handeln.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werde gebeten, sich unter: 0721/944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.