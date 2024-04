Esthal: Frühjahrsempfang und Feierstunde zur Gründung der „Stiftung Esthal ist Zukunft“ am 07. April 2024

Esthal – Die Gemeinde Esthal veranstaltet am kommenden Sonntag, 07. April, um 14 Uhr, Turnhalle Esthal, Ihren diesjährigen Frühjahrsempfang, verbunden mit einer Feierstunde zur Gründung der „Stiftung Esthal ist Zukunft“.

Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, sowie im besonderen die Neubürger, sind hierzu herzlich eingeladen.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit der Errichtung unserer “Stiftung Esthal ist Zukunft“ aus der großzügigen Schenkung von Frau Hannelore Pink aus dem Nachlass von Otmar Kaiser möchte der Gemeinderat eine Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für Bürger einrichten, die dauerhaft dazu beiträgt ein lebensfähiges und bürgerfreundliches Gemeinwesen in Esthal und seinen Annexen Erfenstein, Breitenstein und Sattelmühle, geprägt durch die Vereine, Institutionen, Verbände und Gruppen, zu erhalten. Im Rahmen des Stiftungszwecks sollen Vorhaben gefördert werden, die im Interesse unseres Dorfes und seiner Bürger/innen liegen, soweit staatliche Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen.

Die “Stiftung Esthal ist Zukunft“ wird als Unterstiftung in Form einer Zustiftung zur unselbständigen Stiftung “Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein-Haardt“ von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet.

Wir möchten nun Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, und unseren Unternehmen an dieser Stelle noch die einmalige Chance geben, sich als Mitgründungsstifter/in für diese sinnvolle und langfristig wirkende neue Stiftung zu engagieren und damit ein dauerhaftes Zeichen für ihr Engagement in unserem Heimatort zu setzen. Ihr Name findet dann einen Platz auf unserer Gründungsurkunde, die wir im Bürgerhaus aufhängen werden.

Mitgründungsstifter/innen sollten mindestens 2.000 Euro für unsere neue Stiftung zur Verfügung stellen. Ihre Zuwendung erhöht zu 80% das Grundstockvermögen und 20% werden unmittelbar als Spende für die Zweckverwirklichung der Stiftung eingesetzt. Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre Gründungseinlage eine Zuwendungsbestätigung, die sie im Rahmen ihrer Steuererklärung verwenden können.

Sollten Sie Interesse haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an stiftung@esthal.de oder wenden Sie sich persönlich an die Gemeindespitze. Das Rückmeldeformular können Sie auch in Kürze auf der Homepage von Esthal herunterladen.

Es ist zu wünschen, dass viele Bürger/innen und Unternehmen sich als Mitgründungsstifter/innen und natürlich auch danach mit Zuwendungen und Spenden, dann natürlich auch in beliebiger Höhe, engagieren und durch Gemeinsinn, Mitverantwortung und Großherzigkeit dazu beitragen, ein leistungsfähiges finanzielles Fundament für unsere “Stiftung Esthal ist Zukunft“ zu schaffen, damit sich unser Dorf mit seinen Annexen weiterhin positiv entwickelt.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!“