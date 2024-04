Neustadt: Große KUNSTAUSSTELLUNG am 27. und 28. April 2024 im GDA-Wohnstift

Neustadt an der Weinstraße – Am letzten Aprilwochenende 2024 findet nun schon zum 11. Mal die große KUNSTAUSSTELLUNG des Gimmeldinger Künstlernetzes statt. 38 Kunstschaffende aus der Region präsentieren ihre rund 170 Werke unter dem Motto: “Kunst für Jedermann von Jedermann” der Öffentlichkeit.

Jedermann, das sind sowohl Erwachsene, als auch Jugendliche – das sind Profis, aber auch Freizeitkünstlerinnen und -künstler. Unsere Kunst ist eine universelle Sprache, die Menschen jeden Alters und jeder Herkunft verbindet. Auch wenn die Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Generationen angehören, so haben sie doch eines gemeinsam: die Leidenschaft und Begeisterung für die Kunst.

An den jeweiligen Ausstellungswochenenden sind bis zu 1000 Besucherinnen und Besucher unsere Gäste und schauen sich die ausgestellten Werke der Kunstschaffenden an.

Diese Kunstausstellung ist seit Jahren eine Instanz und ein beliebter Anziehungspunkt für Kunstinteressierte, nicht nur im Raum Neustadt. Sie bietet ein breites Spektrum der ausgestellten Kunstwerke mit hohem Niveau.

Der gemeinnützige Verein „Gimmeldinger Künstlernetz“ unter der Führung von Michael Jung leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Kulturgeschehen in der Region Neustadt an der Weinstraße. Eine umfassende Übersicht der ausgestellten Kunstwerke und der Kunstschaffenden wird auch in diesem Jahr herausgegeben. Der ausführliche Ausstellungskatalog kann wieder als wertvolles Nachschlagewerk beim Verein Gimmeldinger Künstlernetz bezogen werden.

Die Vernissage ist am 27. April um 11.00 Uhr im *GDA-Wohnstift, Haardter Straße 6 in 67433 Neustadt/Weinstraße. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerinnen und Künstler:

Malerei

Ursula Arndt, Speyer

Traudel Burkhart, Bobenheim-Roxheim

Josef Christiany, Neustadt

Kati Diehlmann, Haßloch

Christiane Drewes-Wright, Gimmeldingen

Sylvia Eckert, Neustadt

Jana Ehresmann, Neustadt

Angelika Götz, Neustadt

Steffi Grieger, Neustadt

Kerstin Heidrich, Hördt

Peter Hering, Deidesheim

Christel Hetterich, Hambach

Michael Jung, Gimmeldingen

Angelika Krebs, Altrip

Anke Leonhardt, Havelsberg

Rosemarie Lesnik, Ruppertsberg

Marianne Mannsmann, Lambrecht

Jasmin Marohn, Mußbach

Michaela Miske, Neustadt

Martina Müller, St. Martin

Dieter Neumann, Neustadt

Bernd Preusse, Scheibenhard – F

Marion Prskalo, Königsbach

Ulrike Riehle, Neustadt

Hannelore Rosner, Lachen Speyerdorf

Marina Schell-Laber, Gommersheim

Andre Sorokovnin, Lindenberg

Claudia Versondert, Lachen Speyerdorf

Wolfgang Vester, Gommersheim

Markus Wagner, Neustadt

Birgit Weinerth, Böhl-Iggelheim

Karl Winterhagen, Diedesfeld

Skulpturen

Christel Hetterich Hambach

Angelika Krebs, Altrip

Fotografien