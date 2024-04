Lambrecht: Das Beet am Friedhof – Pflanzen erzählen Bibelgeschichten

Lambrecht – Nach dem Herbst-/Winterkleid, bei dem bewusst die verblühten Teile der Pflanzen als Wohnraum für Insekten und Nahrung für Vögel stehen gelassen wurden, erblüht nun das Beet im Eingangsbereich des Lambrechter Friedhofs mit den schönsten Frühlingsboten, den Osterglocken.

Alle Pflanzen im Beet am Friedhof tragen den Bezug zum Glauben in ihren Namen. Es wachsen Pflanzen, die zu kirchlichen Festen -den Höhepunkten des Kirchenjahres- blühen. Die Christrose, die Osterglocke und die Pfingstrose zum Beispiel. Einige Pflanzen erzählen auch Geschichten aus der Bibel. Der brennende Busch bezieht sich auf die alttestamentliche Geschichte von Moses und dem brennenden Dornbusch. Der Frauenmantel und die Mariendistel sind nach der Mutter Jesu benannt.

Eine Informationstafel mit Abbildungen und Namen der ausgewählten Pflanzen soll das Friedhofsbeet künftig ergänzen. Auch die Umsiedlung des Behälters für Grünabfälle, direkt neben dem Eingang, ist geplant. Stattdessen soll dort eine Sitzbank die Bürgerinnen und Bürger zu einer Rast mit Blick auf das blühende Beet einladen.

Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller bedankt sich bei der Arbeitsgruppe AG Natur und Umwelt Lambrecht für ihr umweltfreundliches ehrenamtliches Engagement.

Die Gestaltung und Pflege des Beets am Friedhof erfolgt mit tatkräftiger Unterstützung der Lambrechter Arbeitsgruppe Natur und Umwelt. Die Mitglieder der AG engagieren sich für Klima- und Artenschutz in der Verbandsgemeinde und freuen sich über den Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, die auch an der Entwicklung ihrer Gemeinde im Einklang mit Natur und Umwelt interessiert sind.

Sie haben Interesse in der Natur, in einer Gruppe / Gemeinschaft sich zu engagieren, setzen sie sich mit der AG Natur und Umwelt Lambrecht in Verbindung. (Kontakt: naturumwelt@lambrecht-pfalz.de.