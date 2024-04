Lich: Lagerhalle brennt –

Am gestrigen Abend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in den Carl-Benz-Ring aus. Gegen 22.00 Uhr hatten Zeugen das Feuer in einer Lagerhalle entdeckt. Die Licher Feuerwehr löschte die Brand. Die Halle dienst zum einen als Kfz-Werkstatt und wird zum anderen von einer Montagefirma für Photovoltaik-Anlagen genutzt. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Brandursache ist nicht bekannt – die Kriminalpolizei in Gießen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Lich: Optikertür hält –

Auf Beute aus einem Optikerladen hatten es Diebe in der Braugasse abgesehen. Zwischen Donnerstag auf Ostermontag hebelten die Täter am Gitter der Eingangstür sowie an einem Oberlicht, schafften es aber nicht in den Laden einzudringen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Gießener Kripo unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Messerschnitt verletzt 31-Jährigen leicht –

Bei dem Versuch zwei Diebe am Autoscooter in der Ringallee dingfest zu machen, fügte einer der Jugendlichen einem 31-Jährigen am Sonntagabend mit einem Messer eine Verletzung an dessen Ohr zu. Ein Angehöriger des Opfers hatte zuvor sein Handy an dem Fahrgeschäft verloren. Der 31-Jährige beobachteten kurz darauf, wie die beiden Jugendlichen das Mobiltelefon an sich nahmen und damit das Weite suchen wollten. Er verfolgte die beiden Täter und hielt einen der Jugendlichen fest. Dieser griff nach einem Messer und traf den 31-Jährigen mit der Schneide im Bereich des linken Ohres, wo eine leichte Schnittverletzung zurückblieb. Die Täter warfen das Handy weg und flüchteten unerkannt. Beide sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, haben einen dunklen Teint und sind ca. 175 bis 180 cm groß. Der Täter mit dem Messer hatte lockiges schwarzes Haar und trug eine weiße Jacke. Der zweite Jugendliche trug eine blaue Trainingsjacke sowie eine dunkle Kappe. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung der beiden Jugendlichen mit dem 31-Jährigen am Ostersonntag, gegen 18.30 Uhr am Autoscooter beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Hungen – Obbornhofen: Hakenkreuze an Wand und Schild –

Unbekannte brachten in der Oberhofstraße Nazisymbole auf eine Hauswand und auf ein Verkehrsschild auf. Mit einem schwarzen Filzstift schmierten sie ein ca. 8 x 10 cm große Hakenkreuz auf eine Fassade und ein ca. 13 x 20 cm großes auf ein Verkehrszeichen. Die Kripo ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Mithilfe: Wer hat die Täter zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr in der Oberhofstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Buseck – Alten-Buseck: Kabeldiebe im Rohbau –

Mit Kabeln im Wert von rund 20.000 Euro suchten Diebe im Flößerweg das Weite. Die Diebe betraten zwischen dem 18.03.2024 (Montag) und dem vergangenen Donnerstag die Baustelle und griffen sich Kabel unterschiedlichster Längen und Stärken. Hierbei durchtrennte sie auch in die Bodenplatte des Hauses eingelassene Kabel, so dass sich der Gesamtsachschaden durch entsprechende Erneuerungsarbeiten an der Verkabelung auf mindestens 60.000 Euro belaufen wird. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Feuerwehr überrascht Einbrecher –

Eine auf Werbedruck spezialisierte Firma gegenüber der Feuerwehr in der Straße „Stolzenmorgen“ rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr ließen laute Schlaggeräusche die Wachmannschaft der Brandbekämpfer aufhorchen. Schnell führte sie diese zu der gegenüberliegenden Firma. Kurz darauf rannte aus dem Gebäude eine dunkel gekleidete Person. Letztlich war der Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte im Inneren eine weitere Tür aufgebrochen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter keine Beute machte. Der flüchtige Einbrecher war von schlanker Statur, ca. 185 cm groß und insgesamt dunkel gekleidet. Er trug einen Rucksack und war zudem vermummt. Hinweise zu dem Einbrecher oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang am Samstagabend im Stolzenmorgen auffielen, nimmt die Kripo in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrecher weckt Bewohnerin –

Mit dem Schrecken kam die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamlienhauses im Wiesecker Weg davon. Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr weckten Aufbruchgeräusche am Schlafzimmerfenster die Gießenerin. Sie ging ans Fenster und entdeckte den Täter, der daraufhin sofort das Weite suchte. Der Unbekannte ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat einen dunklen Teint, einen athletischen Körperbau und graue kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine Lederjacke. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Wettenberg: Einbrüche in Gleiberg und Launsbach –

Unbekannte Einbrecher suchten am Osterwochenende ein Einfamilienhaus in Krofdorf-Gleiberg und eins in Launsbach auf. In der Ludwig-Rinn-Straße im Wettenberger Ortsteil Launsbach schlugen die Diebe zwischen Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr und Montagabend, gegen 18.00 Uhr zu. Sie brachen die Terrassentür auf, stiegen ein und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ihnen fielen Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Im Zeitraum von Karfreitag, gegen 09.00 Uhr und Ostermontag, gegen 20.40 Uhr hebelten die Diebe in der Kattenbachstraße in Gleiberg die Balkontür eines Einfamilienhauses auf. Auch in diesem Haus durchwühlten die Täter mehrere Räume und flohen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in Launsbach oder Gleiberg beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Pohlheim – Watzenborn-Steinberg: Über Kellerfenster eingestiegen –

Mit Schmuck und Münzen von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Richard-Wagner-Straße das Weite. Die Täter hebelten das Metallgitter vor einem lediglich gekippten Fenster auf, öffneten das Fenster und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Dort suchten sie nach Wertsachen – ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend, gegen 19.15 Uhr und Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden.

Angriff auf Hessen-Kassel Fans auf Parkplatz der A5 – Polizei bittet um Mithilfe

Mücke – A 5: Nachdem eine Gruppe von Anhängern des Offenbacher Fußballclub Kickers e.V. (Offenbacher Kickers) am Samstagabend Fans des KSV Hessen Kassel auf einem Parkplatz der A5 bei Mücke angegriffen hatten, bittet die Polizei in Gießen um Mithilfe.

Nach dem Besuch des Auswärtsspiels des KSV in Bahlingen (Baden-Württemberg) stoppte ein Bus mit 43 Fußballfans, gegen 20.05 Uhr zu einer Pause auf dem Rastplatz „Heg-Berg“ der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Homberg (Ohm) in Fahrtrichtung Kassel. Unmittelbar nach dem Bus fuhren vier bis fünf Pkw auf den Parkplatz. Aus diesen stiegen etwa 15 dunkel gekleidete und vermummte Personen aus und bewarfen den Fanbus unmittelbar mit Steinen und Bierflaschen. Zudem hoben die Unbekannten Gully-Deckel heraus und schleuderten diese ebenfalls gegen den Bus. Außerdem versuchten einige der Angreifer über die hintere Tür des Busses in diesen einzudringen. Dort entwickelte sich ein Gerangel, bei dem auch Flaschen in den Bus geworfen wurden. Glassplitter trafen eine 27-jährige Frau aus Wolfhagen am Kopf, sie blieb unverletzt. Die Kassel-Fans verhinderten das Eindringen in den Bus. Der Fahrer startete den Bus und lenkte vom Parkplatz sofort auf die Autobahn.

Über Notruf informierten die Insassen die Polizei. Streifen des Polizeipräsidiums Osthessen begleiteten den Bus in Richtung Kassel. Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Nordhessen übernahmen letztlich bis zum Zielort.

Nach Angaben der Insassen handelte es sich bei den Angreifern augenscheinlich um Fans der Offenbacher Kickers.

Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Die Schäden am Bus können noch nicht beziffert werden. Das Polizeipräsidium Mittelhessen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches und der Sachbeschädigung.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Samstagabend, um kurz nach 20.00 Uhr auf dem Parkplatz der A5 stoppten? Wer hat den Angriff auf dem Parkplatz beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zur Identität der Angreifer machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.