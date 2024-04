Gefährliche Körperverletzung mittels Glasflasche

Tatzeit: Montag, 01.04.2024, 02:55 Uhr

Am Rande der Osterkirmes in Neuental-Zimmersrode (Parkstraße) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Kirmesbesuchern, was mit einem Angriff mittels einer Glasflasche endete.

Nach bisherigen Zeugenaussagen war ein 19-jähriger Mann aus Baunatal mit mehreren Personen in Streit geraten, woraufhin er auch Personen anfänglich geschubst haben soll. Im Laufe dieses Streites soll der 19-jährige Tatverdächtige dann einen 21-jährigen Mann aus Jesberg mit einer Glasflasche zuerst bedroht und anschließend damit ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer 18-jähriger Mann aus Jesberg soll durch den Baunataler mit der Hand ebenfalls ins Gesicht geschlagen worden sein, woraufhin dann auch die Polizei verständigt wurde.

Dem Tatverdächtigen gelang es vorerst vom Tatort zu flüchten. Einige Zeit später konnte er aber durch die hinzugezogene Polizeistreife in der Nähe des Tatortes kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeistation nach Homberg verbracht. Da er alkoholisiert war, wurde auch eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden geschädigten Jesberger wurden nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Gegen den 19-jährigen Baunataler wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.