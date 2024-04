Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Zwei Einbrüche in Autos, die Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag und am Freitag brachen unbekannte Täter in Bad Arolsen in zwei Fahrzeuge ein. Im ersten Fall wurde ein Täter beobachtet, eine Personenbeschreibung liegt vor. Bei der zweiten Tat blieb der Täter ohne Beute.

Am Donnerstag (28. März) gegen 12.00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der die Scheibe eines Suzuki einschlug, der auf einem Parkplatz in der Rauchstraße in Bad Arolsen abgestellt war.

Der Täter griff durch die zerschlagene Scheibe in das Auto und entwendete eine Geldbörse aus einem Einkaufskorb, der im Fußraum stand.

Der Zeuge informierte sofort die Fahrzeughalterin, die den Dieb in Richtung Innenstadt verfolgte, jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen verlor.

Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Es handelt sich um einen etwa 170 bis 175 m großen Mann mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Jacke mit einer Kapuze, die er auf den Kopf gezogen hatte und eine dunkle weite Hose. Außerdem hatte er eine Tragetasche dabei, die er wie einen Rucksack trug.

In der Geldbörse befand sich neben den persönlichen Dokumenten auch ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich am Freitag (29. März) zwischen 07.00 und 14.00 Uhr. Hier hatte der Täter die Scheibe an einem Opel Corsa eingeschlagen, der auf einem Parkplatz in der Straße In den Siepen in Bad Arolsen parkte. Aus dem Innenraum entwendete er einen Rucksack, der auf der Rücksitzbank lag. Da dieser jedoch leer war, warf der Täter ihn auf der Flucht weg, so dass er hier letztlich ohne Beute blieb.

In beiden Fällen blieben die polizeilichen Fahndungen bisher ohne Erfolg

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Frankenberg und Burgwald – Baumüll im Wald entsorgt, Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Umweltstraftaten

In den letzten Tagen wurden der Polizei zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung in Waldgebieten gemeldet. Die Polizeistation Frankenberg hat Ermittlungsverfahren wegen Umweltstraftaten eingeleitet und sucht Zeugen.

In der Waldgemarkung zwischen Burgwald und Burgwald-Bottendorf, Hans-Ross-Weg in Richtung Helmersdorfer Grund, entsorgten die Unbekannten mehrere Kubikmeter Bauschutt, der offensichtlich aus einer Badsanierung stammt. Der Müll lag auf einer Strecke von etwa 100 Meter verteilt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 26. März, und Donnerstag, 28. März.

Sogar etwa zehn Kubikmeter Bauschutt wurden am Samstag ( 30. März) nahe einem Wirtschaftsweg vom Bahnhof Burgwald-Birkenbringhausen in Richtung Frankenberg-Röddenau aufgefunden. In der Feldgemarkung „Über dem Hintergrund“ lag Baumüll aus einer Dachsanierung. Die genaue Tatzeit ist hier nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Wildungen – Einbruch in ein Fahrradgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Bad Wildungen ein und entwendeten mehrere Pedelecs.

Am Samstagmorgen (30. März) bemerkten Passanten, dass die Tür eines Fahrradgeschäftes in der Berliner Straße in Bad Wildungen offenstand, obwohl das Geschäft nicht geöffnet hatte.

Die hinzugerufene Streife der Polizeistation Bad Wildungen konnte bei der Tatortaufnahme feststellen, dass sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zutritt zu dem Geschäft verschafft hatten. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere hochwertige Pedelecs, überwiegend Mountainbikes der Marke Conway. Der Gesamtwert liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der Anzahl der entwendeten Fahrräder geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt haben, um die Räder abzutransportieren.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Hinweise zur Tat oder einem dabei benutzen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.