Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hilders: Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Karfreitag (29.03) und Karsamstag (30.03.), im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße ereignet hat. Dabei wurde die rechte Seite eines dort abgestellten blauen Audi A 3 durch ein noch unbekanntes Fahrzeug, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 entgegen.

Vor Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Montag (25.03.), um 23 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda die Simon-Haune-Straße stadteinwärts. Der Pkw geriet aus bisher unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Mülltonne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.03.), in der Zeit von 9:30 Uhr bis 14:45 Uhr, parkte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Salzschlirf sein Fahrzeug, einen schwarzen Toyota Avensis, auf dem Parkdeck 2 in einem Parkhaus in der Lullusstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das abgestellte Fahrzeug des 41-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall zwischen Zweirädern

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.03.), um 7:45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem E-Bike die Unterführung der Hochbrücke aus Richtung Landecker Straße kommend in Richtung Breitenstraße. Ein 16-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem E-Skooter die Unterführung der Hochbrücke aus Richtung Neustadt kommend in Richtung Landecker Straße. In Höhe der Einmündung „Neustadt/Breitenstraße“ kam es zum Zusammenstoß, wobei beide leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Pkw von Fahrbahn abgekommen

Heringen. Am Sonntag (31.03.), um 1:13 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Buttlar den geteerten Waldweg von der Thüringer Hütte kommend in Richtung Lengers. Er kam in einer Linkskurve, die sich in einem Gefälle befindet, nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und kam an einem Baum zum Stehen. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Niederaula. Am Montag (01.04.), um 17:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B454, aus Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Kleba in der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam auf der Gegenspur zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 57-jährigen Fahrers aus Nidda Harb (Wetteraukreis). Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug des 26-Jährigen ins Schleudern, geriet komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw eines 37-Jährigen aus Hohenroda frontal zusammen. Der 26-jährige und der 37-jährige Pkw-Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Einbruch in Hotel

Fulda. Ein Hotel in der Heinrichstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (28.03.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen in den Speise- und Empfangsraum des Hotels ein und stahlen Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schreinerei und in Pellet-Betrieb

Hosenfeld. In der Straße „Am Mühres“ im Ortsteil Hainzell brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.03.) in eine Schreinerei ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstanden rund 800 Euro Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag (30.03.) wurde ein Pellet-Betrieb in der Straße „In der Hinterbach“ zum Ziel von Einbrechern. Dort brachen sie eine Tür auf und stahlen im Anschluss ebenfalls Bargeld. Hier entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Holzhütte

Tann. In der Nacht zu Sonntag (31.03.) kam es im Hundsbacher Weg zum Brand einer Holzhütte. Als die Feuerwehr an der auf einem Feld frei stehenden Hütte ankam, stand diese bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ein kontrolliertes Abbrennen gewährleisten. Glücklicherweise wurden durch das Feuer niemand verletzt, es entstanden jedoch circa 1.500 Euro Sachschaden.

Wie es zum Brand kommen konnte, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären. Derzeit kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jagdwilderei

Fulda. Im Bereich eines Zauns einer Kleingartenanlage im Bereich der Olympiastraße wurde am Montagmorgen (01.04.) festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor vier Tierfallen in Form von Drahtschlingen aufgestellt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Kalbach. In der Gewerbestraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (31.03.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-PB 1848 von einem schwarzen VW Passat. Das Auto stand dort auf dem Parkplatz einer Diskothek.

Petersberg. In der Spiegelstraße stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (27.03.) und Freitagabend (29.03.) die amtlichen Kennzeichen FD-AD 1976 von einem grauen Audi A4.

Fulda. In der Nacht zu Montag (01.04.) stahlen Unbekannte in der Graf-Spee-Straße das vordere amtliche Kennzeichen GN-EF 2110 von einem grauen Audi A6. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Studentenwohnheims.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Niederaula. Unbekannte besprühten zwischen Donnerstag (28.03.) und Samstag (30.03.) die Rückwand einer Sporthalle einer Schule in der Hattenbacher Straße mit verschiedenen Schriftzügen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

40-Jähriger leicht verletzt

Rotenburg. Ein 40-jähriger Mann aus Rotenburg wurde am Sonntag (30.03.), gegen 6 Uhr, durch mehrere Unbekannte leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verlies der Geschädigte eine Gaststätte in der Straße „Marktplatz“. Beim Überqueren des Marktplatzes wurde dieser durch vier Männer unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Einer der Unbekannten soll eine dünne Statur gehabt haben, circa 175 cm groß und mittleren Alters gewesen sein. Laut dem Geschädigten hatte er braune Haare und einen Vollbart. Der 40-Jährige vermisst seit dem Vorfall am Marktplatz zudem sein iPhone 14 im Wert von rund 800 Euro. Ob der Verlust mit der körperlichen Auseinandersetzung in Verbindung steht, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortstafel entwendet

Rotenburg. Unbekannte Täter entwendeten in der Kasseler Straße am Ortseingang von Lispenhausen kommend die dortige Ortstafel. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen (29.03.), gegen 6.35 Uhr, bemerkt. Das Verkehrsschild hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Zwischen dem 06. und 29. März versuchten unbekannte Täter die Zugangstür zum Jugendraum in der Schulstraße in Lispenhausen gewaltsam aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Rotenburg. Unbekannte Täter trieben zwischen Mittwochabend (27.03.) und Donnerstagmorgen (28.03.) in der Lindenstraße ihr Unwesen. Indem sie die Hauseingangstür eines Fahrradladens aufhebelten, gelangten sie ins Innere. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger ergaunern Bargeld nach Schockanruf

Ludwigsau. Eine Seniorin ist am Donnerstag (28.03.) Opfer dreister Betrüger geworden. Die Dame erhielt einen Anruf bei dem die Täter ihr vorgaukelten, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft sei nun eine Kaution notwendig. Die Seniorin schenkte den Betrügern glauben und übergab Bargeld im Gesamtwert von schätzungsweise 38.000 Euro.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei an.

Telefonnummer oder die Polizei an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite „Regional. Informiert.“ des Polizeipräsidiums Osthessen: https://k.polizei.hessen.de/1927023862

Einbruch in Getränkemarkt

Mücke. Ein Getränkemarkt in der Bahnhofstraße in Merlau war am Freitag (29.03.), gegen 3.05 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich über das Dach des Getränkemarktes gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Räuberische Erpressung

Schotten. Ein 17-Jähriger wurde am Sonntag (31.03.), gegen 12.45 Uhr, von einem unbekannten Jugendlichen in der Vogelsbergstraße unvermittelt am Kragen gepackt und mit der flachen Hand gegen die Wange geschlagen. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Bargeld. Er war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen. Als der 17-Jährige äußerte, dass er kein Bargeld mit sich führe, ließen die Personen von ihm ab und entfernten sich in Richtung der dortigen Grundschule.

Sie können wie folgt beschrieben werden: Person 1: helle Hautfarbe, circa 175 cm groß, etwa 15 bis 17 Jahre alt, kurze Haare (Seiten sehr kurz). Er trug eine rot-blau-weiße Jacke der Marke „Nike“, eine dunkelblaue Jogginghose sowie weiß-schwarze Schuhe der Marke „Nike“. Person 2: dunkler Teint, circa 170 cm groß, etwa 16 bis 17 Jahre alt, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und Jogginghose sowie Airpods in den Ohren. Person 3: dunkle Hautfarbe, circa 160 cm groß, etwa 15 bis 16 Jahre alt, lockige kurze Haare. Er trug einen Pullover, Jeans und Schuhe – alles in schwarz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de