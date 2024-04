Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrradcodierungen der Polizeistation Oberursel, Oberursel & Steinbach,

Die Polizeistation Oberursel bietet auch dieses Jahr wieder Fahrradcodierungen an. Und zwar am

Sonntag, den 14. April von 10-16 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Oberursel (Oberhöchstadter Straße 7) sowie am

Montag, den 15. April von 10-16 Uhr am Bürgerhaus der Stadt Steinbach (Untergasse 36).

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Anmelden können Sie sich ab sofort zu Bürozeiten unter der Telefonnummer (06171) 6240-14. Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden.

Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Dieser Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Serie von Sachbeschädigungen an PKW,

Oberursel, Borkenweg, Eisenhammerweg, Hohemarkstraße, Köhlerweg, Kronberger Straße, Sonntag, 31.03.2024, 16.30 Uhr bis Montag, 01.04.2024, 11.30 Uhr

(ro)Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an parkenden PKW kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Pressemeldung musste festgestellt werden, dass im Stadtbereich von Oberursel bei insgesamt 16 parkenden Fahrzeuge jeweils Fahrzeugreifen zerstochen wurden. Eine eindeutige Zielrichtung hinsichtlich einer Fahrzeugart liegt nicht vor, sodass das gesamte Tatverhalten willkürlich wirkt. Eine Personenbeschreibung zu dem Täter oder den Tätern liegt nicht vor, weswegen die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bittet.

Fahrraddiebe unterwegs,

Bad Homburg – Ober-Eschbach, Am römischen Hof / Kronberg, Bahnhofstraße / Gattenhöfer Weg Mittwoch, 27.03.2024, 13 Uhr bis Freitag, 29.03.2024, 18.50 Uhr

(ro)Fahrraddiebe waren zwischen Mittwochmittag und Freitagabend im Kreisgebiet unterwegs und hatten es auf E-Bikes abgesehen. Unbekannte haben im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach zwei Elektrofahrräder gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen Mittwoch, 13 Uhr und Freitag, 8.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am römischen Hof“, wo sie ein Kellerabteil aufbrachen und zwei E-Bikes im Wert von über 7.500 Euro vorfanden und beide einfach abtransportieren. Ein weiteres Abteil wurde aufgebrochen, hier gibt es noch keine Erkenntnisse über mögliches Stehlgut. Derzeit sind keine Täterhinweise bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 120-0 zu melden. In Oberursel haben Diebe am Freitag von einem Grundstück eines Einfamilienhauses ebenfalls zwei Elektrofahrräder mitgehen lassen. Die Täter hatten sich zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr unberechtigt Zutritt zum Grundstück eines Wohnhauses im Gatterhöferweg verschafft. Dort durchtrennten sie die beiden Schlösser der im Garten abgestellten Fahrräder und entwendeten diese. Beide E-Bikes der Marke „Bulls“ haben einen Wert von über 7.500 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor, Zeugenhinweise daher bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend versuchten Unbekannte ein E-Bike zu stehlen, dass im Bereich des Kronberger Bahnhofs an den Fahrradabstellplätzen angeschlossen war. Sie entfernten auf unbekannte Art und Weise das Schloss und wollten das Fahrrad im Wert von über 2.500 Euro mitgehen lassen. Allerdings scheiterte dies am gesonderten Speichenschloss des Hinterrades, beim Versuch das Fahrrad zu bewegen wurden die Speichen hierbei beschädigt, es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

Wollen Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl sichern, dann rät die Polizei zu den vier folgenden Schritten: 1. Suchen Sie einen sicheren Stellplatz! Achten Sie hierbei vor allem auf stark frequentierte Orte und fest verankerte Gegenstände, an denen Sie ihr Rad anschließen wollen. 2. Schließen Sie Ihr Rad richtig an! Befestigen Sie hierzu das Schloss immer am Rahmen. Auch sollte das Schloss möglichst hoch hängen, damit der Boden nicht zum Hebeln genutzt werden kann. Lassen Sie abmontierbare Fahrradteile wie einen Akku oder Sattel nicht am Fahrrad. 3. Verwenden Sie stabile Schlösser! Achten Sie beim Kauf auf eine VDS Zertifizierung sowie eine hohe Sicherheitsstufe. 4. Fahrraddaten und Codierung. Falls Ihr Rad tatsächlich gestohlen worden sein sollte, sind Details für eine Fahndung maßgeblich. Bewahren Sie hierzu Quittungen und Kaufbelege auf oder nutzen Sie Fahrrad-Apps, bei denen Sie Ihre Fahrraddaten hinterlegen können. Durch eine individuelle Codierung werden Diebe zusätzlich abgeschreckt. Diese werden regelmäßig von der Polizei angeboten und unter https://www.polizei.hessen.de/service/veranstaltungen/ veröffentlicht. Die nächsten Termine im Hochtaunuskreis finden schon im April statt.

Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt, Oberursel, Feldweg parallel zur Königsteiner Straße, Samstag, 30.03.2024, 17.15 Uhr

(ro)Ein 38-jähriger Fahrradfahrer war am Samstagnachmittag auf dem parallel zur Königsteiner Straße verlaufenden Feldweg in Oberursel unterwegs und stürzte. Eine Zeugin verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Schnell war klar, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand und ein von den Streifenbeamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Mann musste aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Weiterhin musste er im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei in Oberursel hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geparkte Pkw bei Unfallfluchten beschädigt, Bad Homburg, Gartenfelsstraße / Oberursel, Dornbachstraße, Freitag, 29.03.2024, 20.30 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 11.30 Uhr

(ro) Im Hochtaunuskreis wurden zwischen Freitagabend und Samstagmittag zwei Unfallfluchten angezeigt. Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend in Bad Homburg ereignete, nach Zeuginnen oder Zeugen. Zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr wurde ein in der Gartenfeldstraße geparkter schwarzer Jaguar Land Rover angefahren und beschädigt. Die verantwortliche Person flüchtete, ohne sich um den knapp 2.500 Euro teuren Sachschaden zu kümmern. Hinweise in der Sache melden Sie bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06171) 120-0. In Oberursel parkte ein Mann am Samstagmorgen gegen 9 Uhr seinen grauen Skoda Octavia ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Dornbachstraße. Als er um 11.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er frische Beschädigungen in Höhe von etwa 2.00 Euro an der linken Fahrzeugvorderseite feststellen. Hinweise zum Verursacher liegen bisher nicht vor und werden von der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.