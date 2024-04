Wiesbaden: Die Polizei-News

Falsche Bankmitarbeiter,

Wiesbaden-Delkenheim, Reutlinger Straße, Montag, 01.04.2024, 15.30 Uhr bis 17.00

Uhr

(mb)Betrüger haben am Ostermontag als Bankmitarbeiter getarnt eine Dame aus

Wiesbaden um ihre EC-Karte gebracht.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Dame zunächst telefonisch von einer angeblichen

Mitarbeiterin ihrer Hausbank kontaktiert und darüber informiert, dass unbefugte

Überweisungen von ihrem Konto getätigt wurden. Um größeren Schaden zu

verhindern, bot die hochdeutsch sprechende Bankmitarbeiterin ihre Hilfe an und

entsandte einen Mitarbeiter zur Wohnanschrift der Frau in der Reutlinger Straße.

Im Glauben daran, einen echten Angestellten ihrer Bank vor sich zu haben, gab

sie dann dem überzeugend wirkenden Betrüger ihre EC-Karte. Nachdem die Dame

Verdacht geschöpft hatte, wandte sie sich vertrauensvoll an die Polizei. Sodann

wurde die EC-Karte über den Sperrnotruf 116 116 gesperrt. Der falsche

Bankmitarbeiter war ca. 30 Jahre, ca. 1,80 m und wird als „osteuropäisch“

beschrieben. Er sprach ebenfalls hochdeutsch und trug schwarze Kleidung und

weiße Turnschuhe. Bis dato wurde kein mit der EC-Karte verursachter Schaden

bekannt.

Seien Sie bei „Anrufen von einer/Ihrer Bank“ bitte immer höchst sensibel!

Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche sofort und rufen unter der Ihnen

bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der

Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon

gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen

Handlungen verleiten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter der Rufnummer (0611) 345 0 um Hinweise.

Diebstahl aus Pkw – Täter festgenommen, Wiesbaden-Südost,

Wittelsbacherstraße, Dienstag, 02.04.2024, 00.00 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag wurde in Wiesbaden eine 3-köpfige Personengruppe

nach einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug festgenommen.

Einer aufmerksamen Anwohnerin fielen die drei sich verdächtig verhaltenden

Personen gegen Mitternacht auf, weil diese durch die Wittelsbacherstraße zogen

und in die dort geparkten Fahrzeuge hineinschauten. Nachdem die Gruppe im

weiteren Verlauf sogar einen Kofferraum eines Pkw öffnete, griff die Zeugin zum

Telefon und verständigte die Polizei, die die Gruppe im Nahbereich antreffen

konnte. Im Rahmen der Kontrolle wurde unter anderem ein iPad samt Ladekabel

aufgefunden, das dem Besitzer des besagten Fahrzeugs zugeordnet werden konnte.

Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde das Trio zum 1.

Polizeirevier verbracht. Da sich unter den Dreien zwei Jugendliche im Alter von

14 und 16 Jahren befanden, wurde diese im Anschluss an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben. Der 19-jährige Heranwachsende wurde

eigenständig entlassen. Bei der Absuche nach weiteren unverschlossenen

Fahrzeugen im Bereich der Wittelsbacherstraße wurde die Polizei zwar fündig. Es

bedarf jedoch der weiteren Ermittlung des Haus des Jugendrechts in Wiesbaden,

das unter der Rufnummer (0611) 345 2610 zu erreichen ist, ob diese Fahrzeuge

auch durch die Täter angegangen wurden.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Bierstadt, Von-Bergmann-Straße, Freitag, 29.03.2024, 14.40 Uhr bis

Dienstag, 02.04.2024, 01.10 Uhr

(mb)Einbrecher suchten zwischen Freitag und Dienstag eine Wohnung in

Wiesbaden-Bierstadt heim und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut.

Unbekannte Täter überstiegen zunächst die zugängliche Balkonbrüstung der im

Hochparterre liegenden Wohnung des Mehrfamilienhauses in der

Von-Bergmann-Straße. Um in die Wohnung zu gelangen, schoben sie den

heruntergelassenen Rollladen hoch und hebelten die Balkontür auf. Nachdem die

Täter in der Wohnung keine Wertgegenstände vorfinden konnten, entfernten sie

sich unerkannt und mit leeren Händen vom Tatort. Der Sachschaden an der

Balkontür beträgt 750 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345 0

gegeben werden.

Ladendiebe haben technische Geräte im Fokus, Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse,

Samstag, 30.03.2024, 12.45 Uhr und 18.07 Uhr

(mb)Gleich zwei Mal waren Ladendiebe am Samstag in Wiesbaden leider erfolgreich

und erbeuteten technische Geräte. Gegen 12.45 Uhr betrat ein 8 bis 10 Jahre

alter Junge den Verkaufsraum eines Handyladens in der Kirchgasse und nahm ein

dort ausgelegtes iPhone 15 Pro an sich. Kurz darauf verließ der unbekannte Junge

das Geschäft mit dem iPhone im Wert von 1.199 Euro in Richtung Luisenstraße. Der

Junge hatte kurze blonde Haare und trug ein weißes Long-Shirt sowie eine

hellgrüne Hose. Hinweise hierzu nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden

unter der Rufnummer (0611) 345 2610 entgegen. Um 18.07 Uhr nahm ein männlicher

Täter zwei Tablets aus dem Regal eines Elektrofachmarktes in der Kirchgasse und

legte diese an einer anderen Örtlichkeit innerhalb des Geschäftes ab. Wenige

Minuten später suchte eine weibliche Täterin diese Örtlichkeit auf und verstaute

die beiden Geräte im Gesamtwert von 800 Euro in ihrer Handtasche. Nachdem die

Dame den Markt verlassen hatte, ohne für das Diebesgut zu bezahlen, wurde sie

von dem Ladendetektiv angehalten. Die 29-jährige Wohnsitzlose wurde anschließend

zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum 1. Polizeirevier

verbracht. Der männliche Mittäter, der unerkannt entkam und nicht mehr

auftauchte, war 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 m groß. Er wird als

„osteuropäisch“ beschrieben und hatte blonde nach links gescheitelte Haare.

Bekleidet war er komplett schwarz und führte weiße Airpods mit. Das 1.

Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(0611) 345 2140 entgegen.

Randalierer schlägt zu,

Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse, Montag, 01.04.2024, 22.19 Uhr

(mb)Ein Passant ermahnte am Montagabend in der Wiesbadener Innenstadt einen

Randalierer und wurde prompt geschlagen.

Während der Passant, ein 75-jähriger Wiesbadener, die Kirchgasse in Richtung

Rheinstraße entlanglief, nahm er um 22.19 Uhr einen männlichen Randalierer wahr,

der Mülltonnen umwarf und laut umher schrie. Nachdem der 75-Jährige den

Randalierer auf sein Verhalten angesprochen hatte, lief dieser unvermittelt auf

ihn zu und schlug ihm ins Gesicht. Als der Passant sich mit einem Regenschirm

verteidigen wollte, suchte der Randalierer in Richtung Michelsberg das Weite.

Der Randalierer war über 40 Jahre und etwa 1,75 m groß. Er hatte einen

drei-Tage-Bart, war dunkel gekleidet und wirkte verwirrt oder betrunken.

Täterhinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Wohnhaus,

Rüdesheim-Windeck, Zum Ebental, Freitag, 29.03.2024, 17 Uhr

(ro)In Rüdesheim suchten Einbrecher am Freitagnachmittag ein Wohnhaus auf und

stahlen Bargeld und Schmuck. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Haus ein

und durchsuchten dieses nach Beute. Sie konnten Schmuck und Bargeld im Wert von

10.000EUR entwenden und unerkannt aus dem Wohnhaus flüchten. Hinweise können

Zeuginnen oder Zeugen der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06124)

7078-0 melden.

Wärmepumpe gestohlen,

Schlangenbad-Georgenborn, Weiherallee Samstag, 23.03.2024, 15.30 Uhr bis

Freitag, 29.03.2024, 13 Uhr

(ro)Unbekannte hatten es zwischen vergangenem Samstag und Karfreitag auf eine

Wärmepumpe eines Neubaus in Schlangenbad-Georgenborn abgesehen. Sie verschafften

sich unberechtigt Zutritt zum Grundstück und trennten die Wärmepumpe von der

Leitung zum Neubau ab. Im Anschluss verließen die Täter die Baustelle unbemerkt

mit dem Heizgerät im Wert von 10.000EUR. Die Polizeistation Bad Schwalbach

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der

Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Reifen abmontiert,

Idstein, Black und Deckerstraße, Donnerstag, 28.03.2024, 18 Uhr bis Samstag,

30.03.2024, 10 Uhr

(ro)In Idstein montierten Kriminelle zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen

Reifen von insgesamt vier Fahrzeugen ab und stahlen diese samt Felgen. Die Täter

gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück einer Firma in der

Black und Deckerstraße. Hier konnten sie unbemerkt insgesamt 16 Kompletträder

abmontieren und unerkannt flüchten. Wie der Abtransport der Reifen erfolgte, ist

noch nicht bekannt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt

die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Diebstahl aus Hofladen,

Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der großen Hohl, Donnerstag, 28.03.2024 bis

Freitag, 29.03.2024

(ro)Zwischen Donnerstag und Karfreitag suchten unbekannte Täter einen Hofladen

in Hünstetten-Wallrabenstein auf und entwendeten hauptsächlich Bargeld. Sie

konnten sich unbemerkt Zutritt zum Anwesen verschaffen und betraten den

unverschlossenen Hofladen. Hier ließen sie Bargeld in Höhe von über 1.000EUR

sowie einen Tresor mit Dokumenten mitgehen. Täterhinweise liegen bislang nicht

vor, die Polizeistation Idstein nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06126)

9394-0 entgegen.