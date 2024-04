Bergstrasse

Pfungstadt: Moschee mit Farbe beschmiert / Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (28.3.) 20 Uhr und

Freitagnachmittag (29.3.) 16.30 Uhr beschmierten Unbekannte die Fassade und zwei

Fensterscheiben einer Moschee in der Mühlbergstraße mit weißer und schwarzer

Farbe. Unentdeckt und unerkannt flüchteten die unbekannten Täter und

hinterließen einen Schaden über mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise

nehmen die Ermittler des Kommissariats 42 aus Pfungstadt unter der Telefonnummer

06157/9509-0 entgegen.

Bürstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Bürstadt (ots) – Auf ein Wohnhaus in der Marktstraße hatten es Kriminelle in der

Nacht zum Samstag (03.02.) abgesehen. Die Täter verschafften sich auf noch

unbekannte Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend

Bargeld.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Lampertheim: Kioskeinbruch/Geld und Zigaretten erbeutet

Lampertheim (ots) – Auf Münzgeld und Zigaretten hatten es Kriminelle in der

Nacht zum Dienstag (02.04.) bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Kaiserstraße

abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft

und ließen anschließend Münzgeld und Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl

mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer

06206/9440-0.

Lampertheim: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Lampertheim (ots) – Am Samstag (30.03.) drangen Einbrecher in der Zeit zwischen

19.20 und 21.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Fichtenweg

ein und entwendeten dort Schmuck und Geld. Zuvor durchsuchten die ungebetenen

Besucher mehrere Zimmer.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim führt die Ermittlungen und bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Viernheim: Experten der Polizei mit Infostand am Rhein-Neckar-Zentrum

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (17.04.), in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr,

wird die (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen

sowie die Schutzleute vor Ort der Polizeistation Lampertheim/Viernheim auf dem

Stadtplatz am Rhein-Neckar-Zentrum mit einem Infostand präsent sein.

An diesem Tag bieten die Experten der Polizei interessierten Bürgerinnen und

Bürgern ein kostenloses, produktneutrales, herstellerunabhängiges und

umfangreiches Beratungsangebot zum Thema Eigentumskriminalität an. Die

Beamtinnen und Beamten geben Tipps, wie durch gegenseitige Unterstützung und

erhöhte Aufmerksamkeit Straftaten verhindert werden können.

Im persönlichen Gespräch sind Informationen zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl

und Betrug erhältlich. Die Fachleute aus Südhessen beraten über Sicherungs- und

Verhaltensmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei sinnvoll und empfehlenswert sind.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag (28.03.) zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr

ereignete sich in der Uhlandstraße in Heppenheim ein Verkehrsunfall. Ein bisher

unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in Höhe der Hausnummer 25 die Mauer

einer Hofeinfahrt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der

Sachschaden beträgt mindestens 500,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang

oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der

Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 – 7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Montag den 25.03.2024 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der

Einhäuser Landstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei geparkte Fahrzeuge

beschädigt. An dem geparkten Citroen und dem Opel wurden jeweils die linken

Außenspiegel abgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zusammenhang

mit dem Verkehrsunfall ist ein silberner Mercedes Benz in Erscheinung getreten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten

sich bei der zuständigen Polizeistation in Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 /

706 – 0

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Physiotherapiepraxis

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Zwischen Freitagnacht (29.3.) und Dienstagmorgen

(2.4.) ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis.

Unbekannte Täter verschafften sich, auf bisher unbekannte Weise, Zutritt zum

Gebäude in der Heidelberger Landstraße. Im 1. Obergeschoss hebelten sie die

Eingangstür auf und entwendeten Bargeld und mehrere Tablets aus der Praxis. Sie

flohen danach in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat K21/22 aus Darmstadt entgegen. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Unfallflucht durch Kleinwagen

Darmstadt (ots) – Am Samstag (23.3.) kam es gegen 00.30 Uhr in der Straße „Am

Burgwald“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde hierbei ein BMW an

seiner hinteren linken Fahrzeugseite. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, als

ein dunkler Kleinwagen mit einer Reklameaufschrift auf den Seiten zunächst am

Unfallort verharrte, sich dann aber entfernte. Laut Angaben der Zeugen, soll es

sich um einen Lieferdienst gehandelt haben.

Wer Kann Angaben machen, um welchen Lieferdienst es sich hierbei handeln könnte?

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt entgegen. Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 41210 zu melden.

Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Einbrüchen / Zwei Verdächtige in Haft

Darmstadt (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen (28.03.), ereigneten sich im

Bereich des Edelsteinviertels mehrere Einbrüche. Anschließend flohen die Täter

zu einem weiteren Tatort in das Verlegerviertel. Telefonisch meldete sich eine

Zeugin, die drei Personen dabei beobachtete, wie sie an verschiedenen Autotüren

hantierten. In der folgenden Fahndung konnten drei Männer im Alter zwischen 26

und 42 Jahren vorläufig festgenommen werden. Sie waren mit einem Transporter

unterwegs, der vollgeladen war mit Reifen, hochwertigen Pedelecs und E-Bikes. Im

Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei das Diebesgut

weitestgehend zuordnen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich nach aktuellem

Stand auf mindestens 10.000 Euro. Die Tatverdächtigen stehen demnach im Verdacht

an mehreren Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund des

Ermittlungsergebnisses konnte die Staatsanwaltschaft für alle Tatverdächtigen

einen Untersuchungshaftbefehl beantragen. Die richterliche Vorführung am

Karfreitag führte dazu, dass zwei der Tatverdächtigen in Untersuchungshaft in

die Justizvollzugsanstalt verbracht wurden. Bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen

wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Darmstadt-Eberstadt: Grauer Peugeot Expert im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem sich in der Nacht auf Donnerstag (28.3.)

Kriminelle Zugang zum Fahrzeuginnenraum eines grauen Peugeot Expert

verschafften, hat das Kommissariat 21 aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen

und sucht Zeugen. Gewaltsam schlugen sie eine Scheibe des in der Industriestraße

geparkten Kastenwagens ein, um aus dem Innenraum ein Messgerät im Wert von

mehreren tausend Euro zu entwenden. Mit Ihrer Beute flüchtet sie in unbekannte

Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht

haben oder die Täter möglicherweise auf ihrer Flucht beobachten konnten, werden

gebeten, sich mit den Ermittlern des Einbruchskommissariates unter der Rufnummer

06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Südhessen/Darmstadt: Polizei-Bilanz nach „Carfreitag“-Kontrollen/Peugeot mit 39 Mängeln

Südhessen/Darmstadt (ots) – Im Rahmen der „Carfreitags“-Kontrollen wurden rund

um Darmstadt von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen

insgesamt 84 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 28 durch die Polizei beanstandet

wurden. In den meisten Fällen handelte es sich hierbei um „kleinere

Tuning-Sünden“, wie zum Beispiel unzulässige oder nicht abgenommene Anbauteile.

Hierfür wurden Mängelkarten ausgestellt und Bußgelder erhoben. Die

Fahrzeugbesitzer müssen nun zeitnah den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Autos

nachweisen.

Bemerkenswert war, dass von drei sichergestellten Fahrzeugen nur eines aus dem

Bereich „Tuning“ wegen deutlicher Überschreitung der zulässigen Lautstärke

stammte. An dem Opel Astra war unzulässig der Mittelschalldämpfer entfernt

worden, so dass dieser 6dB(A) zu laut war. Den Fahrer erwartet ein

Bußgeldverfahren. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden

sichergestellt und werden an die zuständige Zulassungsbehörde übergeben.

Bei den beiden anderen konfiszierten Fahrzeugen handelte es sich um

„Schrottfahrzeuge“, die aufgrund einer Vielzahl von technischen Mängeln im

Rahmen der Begutachtung als verkehrsunsicher eingestuft wurden und denen daher

die weitere Nutzung im Straßenverkehr untersagte wurde.

Besonders negativ fiel dabei ein Peugeot auf, der im Ergebnis mit 39 Mängeln

begutachtet wurde. Hiervon waren 28 erhebliche Mängel, 10 geringe Mängel sowie

ein Mangel, der zur Verkehrsunsicherheit führte. Mehrere Rahmen- und

Aufhängungsteile waren verbogen, die Beleuchtung war zudem größtenteils ohne

Funktion. Die Abgasanlage war in allen Bereichen stark beschädigt und teilweise

aufgerissen, so dass die Geräuschemissionen im Ergebnis ohrenbetäubend waren.

Zusätzlich war das Fahrzeug seit 4 Jahren ohne Versicherung. Das Auto wurde

sichergestellt, die Weiterfahrt wurde von den Ordnungshütern an Ort und Stelle

untersagt sowie die Kennzeichen und das französische Zulassungsdokument von der

Polizei einbehalten. Auf den 41-jährigen Fahrer kommt nun ein Strafverfahren

sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg: Wände mit Farbe beschmiert / Polizei sucht Zeugen

Otzberg (ots) – Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (31.3.) insgesamt

drei Wände im Ortsteil Lengfeld und Nieder-Klingen mit Farbe beschmierten,

ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht nach Hinweisen aus der

Bevölkerung. Ein Schaden über mehrere hundert Euro verursachten die bislang

unbekannten Täter, als sie im Zeitraum zwischen 23 und 8 Uhr eine Mauer in der

Schützenstraße in Legfeld und jeweils eine Hauswand in der „Krumme Straße“ und

in der Straße „Steingärten“ in Nieder-Klingen mit Farbe beschmierten. Da die

Schmierereien unter anderem ein Hakenkreuz und Naziparolen darstellen, hat der

polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen übernommen. Zeugenhinweise nehmen die

Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Ober-Ramstadt: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag (29.3.) gegen 2.50 Uhr schlugen bislang

unbekannte Täter die Scheibe eines gelben VW Transporters ein, der in der

Odenwaldstraße im Stadtteil Nieder-Modau geparkt war. Aus dem Innenraum des

Transporters entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Jacke und eine

Tankkarte. Anschließend machten sie sich unerkannt aus dem Staub und

hinterließnen einen Schaden über mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise

nimmt das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Fachkommissariat 21 aus

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Mühltal: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mühltal (ots) – Zwischen Samstagmorgen (30.3.) und Sonntagabend (31.3) ereignete

sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten

Erkenntnissen betraten unbekannte Täter ein Wohnhaus im Meisenweg über die

Haustür, die sie gewaltsam aufhebelten. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner

und entwendeten Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat K21/22 aus Darmstadt entgegen. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06161/969-0 zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Montag (25.03.) zwischen 15:45 und 18:55 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Seat Arona, der in der

Vogelsbergstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4000 Euro wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der kompletten

Beifahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 1.

Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 entgegen.

Mühltal: Mann nach Brand verstorben

Mühltal (ots) – Am Karfreitag (29.03.) kam es gegen 01.05 Uhr in der Mühlstraße

im Ortsteil Nieder-Beerbach zu einem Brand in einem Anbau eines

Mehrfamilienhauses. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr dort eine

männliche Person leblos auffinden. Es handelt sich dabei um den alleinigen

Bewohner des Anbaus. Eine sofortige Reanimation blieb erfolglos. Weitere

Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens

können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt

hat die Ermittlungen übernommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 19-Jähriger bedroht und beleidigt Klinikpersonal in Notaufnahme

Ein 19 Jahre alter Mann bedrohte und beleidigte in der Nacht zum Sonntag (31.03.), gegen 1.45 Uhr, einen Arzt, eine Ärztin und eine Arzthelferin in der Notaufnahme des Klinikums. Zudem soll der Mann gegen den Arm des Arztes, der ihn auf Abstand halten wollte, geschlagen haben. Die Polizei wurde verständigt.

Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der 19-Jährige sofort in aggressiver Weise und drohte den Ordnungshütern mit geballter Faust. Er konnte anschließend von der Polizei überwältigt und vorläufig festgenommen werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten ohne Unterlass in unflätigster Form. Warum der Mann in der Notaufnahme derart aggressiv auftrat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil er zudem eine kleine Menge Haschisch bei sich hatte.

Mörfelden-Walldorf/Kreis Groß-Gerau: Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe-Polizei warnt und gibt Tipps

Seit Dienstagmorgen (02.04.) werden der Polizei zahlreiche verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet, die mit der Masche der falschen Polizeibeamten Beute machen wollen. Die Anrufe wurden zwar schwerpunktmäßig aus Mörfelden-Walldorf gemeldet, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen auch andere Städte und Gemeinden ins Visier nehmen. Erfreulicherweise ist der Polizei bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der sogenannten „Schockanrufe“, gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.