Bruchsal – 42-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe – Bei Schweißarbeiten wurde ein 42-jähriger Arbeiter am

Samstagmittag am Boden liegend von einem Baggerführer übersehen und überfahren.

Der Mann verstarb in der Folge an seinen Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der 42-Jährige gegen 14:45 Uhr

Schweißarbeiten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich der Bahngleise oberhalb des

Werner-von-Siemens-Kreisel durch. Ein im näheren Umfeld an der Baustelle

arbeitender 61-jähriger Baggerführer übersah beim Rückwärtsfahren mutmaßlich den

am Boden arbeitenden Mann und überfuhr ihn mit seiner Arbeitsmaschine. Trotz

umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte Rettungskräfte und

einem hinzugezogenen Notarzt erlag der 42-Jährige noch an der Unfallstelle

seinen schweren Verletzungen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Raub von Mobiltelefon in Neureut

Karlsruhe – Nachdem ein 37-jähriger Mann in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag von einer Personengruppe geschlagen und sein Mobiltelefon gewaltsam

entrissen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 37-Jährige gegen 00:15 Uhr auf dem Weg

nach Hause, als er zwischen der Badnerlandhalle und einem dort befindlichen

Supermarkt auf eine etwa zehnköpfige Gruppe junger Männer traf. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand soll der spätere Geschädigte zunächst von einer Person aus der

Gruppe auf sein Mobiltelefon mit leuchtender Taschenlampe angesprochen worden

sein. Im weiteren Verlauf soll er dann zunächst einen Schlag mit einer

Glasflasche auf den Kopf bekommen und anschließend von mehreren Personen aus der

Gruppe mit Schlägen attackiert worden sein. Beim Versuch, sich vor den Schlägen

zu schützen, soll ihm eine unbekannte Person gewaltsam das Mobiltelefon

entrissen haben. Als sich der 37-Jährige aufrichten konnte, soll ihm eine Person

mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, ehe die Gruppe unerkannt in

Richtung Grünewaldstraße flüchtete.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei, konnten die

Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Der Mann erlitt durch den

Angriff Verletzungen im Bereich des Oberkopfes sowie des Gesichts, die

glücklicherweise keiner stationären Behandlung bedurften.

Bei der Person, die das Tatopfer zunächst angesprochen haben soll, soll es sich

um einen etwa 175cm großen jungen Mann im Alter von ca. 18 Jahren, mit dunklen

Haaren, braunen Augen sowie hellem Hauttyp handeln. Der Täter soll eine schwarze

Jacke getragen und von sportlicher Statur gewesen sein. Ferner habe er Deutsch

mit Akzent gesprochen.

Die übrigen Personen der rund zehnköpfigen Gruppe sollen ebenfalls alle männlich

und zwischen 18-22 Jahre alt gewesen sein. Sie sollen gebrochenes Deutsch

gesprochen und mutmaßlich türkischer oder syrischer Herkunft gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter

der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu

setzen.