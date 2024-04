Mannheim: Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 11-jähriger Fußgänger missachtete am Mittwoch gegen 10:20

Uhr eine rot zeigende Fußgängerampel und wurde durch einen bislang unbekannten

Autofahrer in Folge eines Zusammenpralls leicht verletzt.

Der Minderjährige lief ersten Ermittlungen zu Folge trotz Rotlicht zeigender

Fußgängerampel über eine Fahrbahn der Augustusanlage in Richtung Beethovenstraße

und wurde dabei von einem bevorrechtigten Autofahrer erfasst. Hierbei erlitt der

11-Jährige leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß

von der Unfallörtlichkeit.

Eine 58-jährige Zeugin, die den Unfall beobachtete, machte die Polizeibeamten

darauf aufmerksam, dass ein bislang ebenfalls noch unbekannter Autofahrer, der

hinter dem Unfallverursacher fuhr, nach dem Zusammenstoß die Verfolgung

aufgenommen habe.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen in dem Sachverhalt vom

Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen und bittet erneut, insbesondere den

Zeugen, der die Verfolgung aufgenommen haben soll, sich bei der Polizei unter

der Telefonnummer 0621-174 4270 zu melden.

Mannheim: Mobile Beratungsstelle der Polizei in Mannheim-Schönau

Mannheim (ots) – Im Rahmen ihrer Präventionstätigkeit kommt die

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim mit dem

Informations-Truck des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg am

Freitag, den 12. April 2024, in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr nach

MA-Schönau auf den NORMA Parkplatz, Sonderburger Str. 12

Das Fahrzeug beherbergt eine komplette Bearatungsstelle. Dort haben

Bürgerinnen/Bürger die Möglichkeit, sich zum Thema Wohnungseinbruch zu

informieren. Die anschauliche Präsentation dient dem schnellen und umfassenden

Überblick wie man sich durch mechanische und elektronische Sicherungstechnik

schützen kann. Ein weitergehender – kostenloser – Service der Kriminalprävention

ist die Vor-Ort-Beratung, bei der die Fachberater der Polizei zu den

Interessierten nach Hause kommen und eine speziell auf deren Haus bzw. Wohnung

ausgerichtete Schwachstellenanalyse erstellen. Im Informationsfahrzeug besteht

die Möglichkeit zur Vereinbarung eines Termins. Informieren Sie sich, bevor Sie

Besuch von „ungebetenen Gästen bekommen“!

Kriminalprävention und Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Mannheim L 6,12

68161 Mannheim Tel. 0621/174-1212 Fax. 0621/174-1209 Mail.

beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de

Mannheim-Innenstadt: Betrunkener Autofahrer fährt gegen eine Ampel, flüchtet und verursacht weiteren Unfall

Mannheim – Am Montagmorgen gegen 03:25 Uhr befuhr ein 27-jähriger

PKW-Führer unter Alkoholbeeinflussung den Luisenring in Richtung

Kurt-Schumacher-Brücke. Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen

BMW und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage im Bereich des Luisenrings. Die

Ampel wurde hierbei stark beschädigt. Augenscheinlich unbeeindruckt von der

Kollision, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle in

Richtung Kurt-Schumacher-Brücke, wo er gegen 03:30 Uhr einen weiteren

Verkehrsunfall verursachte. Dort übersah er zwei auf der rechen Fahrspur

stehende Pannenfahrzeuge und fuhr einem Mercedes hinten auf. An dem Mercedes

entstand ein erheblicher Sachschaden an der Hinterachse. Der unfallverursachende

BMW und sein Fahrer blieben aufgrund der starken Beschädigungen ca. 100 m weiter

stehen.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten und der anschließenden

Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich, dass der Unfallverursacher deutlich unter

Einfluss von Alkohol stand. Mit den Maßnahmen offensichtlich nicht

einverstanden, leistete er noch an der Unfallstelle Widerstand. Er musste die

Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen

Führerschein verblieb ebenfalls bei der Polizei.

Bei dem Unfall wurden eine Insassin des Mercedes, der Beifahrer des BMW sowie

der Unfallfahrer selbst leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe der Unfälle

kann bislang nicht beziffert werden. Die Unfallaufnahme vor Ort und

anschließende Reinigung der Unfallstelle dauerte bis kurz nach 06:00 Uhr an. Den

27-Jährige erwartet jetzt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen

Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Mannheim-Käfertal: Straßenbahn beim Vorbeifahren beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim – Am Sonntag, den 31.03.2024 kurz vor 21:00 Uhr warfen bislang

unbekannte Täter zunächst einen Tannenbaum und anschließend mehrere Steine auf

eine von Viernheim anfahrende Straßenbahn der RNV in Richtung Haltestelle „Platz

der Freundschaft“. Die Bahn konnte glücklicherweise rechtzeitig abbremsen, was

dazu führte, dass der Tannenbaum nicht mit ihr kollidierte. Durch den Steinwurf

wurde jedoch eine Glasscheibe beschädigt. Glücklicherweise waren keine Fahrgäste

mehr in der Straßenbahn. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das

Polizeirevier Käfertal ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 0621/71849-0) bei der Polizei zu melden.

Mannheim – B38 – Viernheimer Kreuz Richtung MA-Käfertal – Verkehrsunfall

Mannheim – Nach dem Verkehrsunfall auf der B38 ist die Unfallaufnahme vor

Ort mittlerweile größtenteils abgeschlossen, es laufen noch die letzten Arbeiten

zur Fahrbahnreinigung. Die Fahrzeug-Führerin, des am Unfall alleinbeteiligten

Pkws, musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht

werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihr Pkw wurde durch eine

Fachfirma geborgen und abgeschleppt. Durch die Unfallaufnahme war die B38 in

Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal kurzeitig gesperrt, nach wenigen Minuten bereits

konnte der Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, sodass sich

nur geringe Auswirkungen auf den Verkehrsfluss ergaben. Der sich vor Ort

befindliche Rettungshubschrauber musste zwar auf der Fahrbahn der B38 landen,

konnte allerdings nach einer Erstversorgung der Verunfallten wieder in die Luft

steigen. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden.

Mannheim: Fremder, nackter Mann im Wohnzimmer

Mannheim – Unerwarteten Besuch erhielten die Bewohner eines Anwesens in

der Löwitstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 04.09 Uhr. Ein nackter Mann betrat

widerrechtlich ihre Wohnung durch die nicht verschlossene Wohnungstür, nutzte

die Dusche und legte im Anschluss Kleidung der Bewohnerin an. Danach setzte er

sich an den Esstisch im Wohnzimmer, wo er von den beiden überraschten

Wohnungsinhabern angetroffen wurde. Diese meldeten der Polizei über Notruf

zunächst einen Einbruch, weshalb die Örtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht

wurde. Vor Ort wollte der 24-jährige Mönchengladbacher jedoch nur mit seinem

Gegenüber diskutieren und hegte keine bösen Absichten. Da er im Gesprächsverlauf

einen verwirrten Eindruck machte und augenscheinlich stark dehydriert war, wurde

er zur Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Den Bewohnern

entstand bis auf den Schock kein Schaden.

Mannheim-Oststadt: Unfallflucht am Wasserturm

Mannheim – Am Samstag, gegen 15:35 Uhr befuhr eine 20-jährige PKW Fahrerin

mit ihrem Toyota den Friedrichsring in Richtung des Hauptbahnhofes. Kurz vor der

Einmündung zur Fressgasse wechselte der Fahrer eines Audi(vermutlich ein A6

Avant)plötzlich die Fahrspur und scherte vor ihr ein. Hierbei kam es zu einem

Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Toyota wurde vorne links an der Stoßstange und

dem Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Höhe des Sachschadens ist davon

auszugehen, dass der Audi-Fahrer den Unfall bemerkt haben muss. Anstatt

anzuhalten und den Unfall mit der Geschädigten zu regeln, bog der Audi in die

Fressgasse ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall

beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter

der Tel. 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen der Ermittlungsgruppe Poser am „Car-Friday“ – Kontrollergebnis

Mannheim – Am gestrigen Karfreitag, welcher in der Tuningszene gemeinhin

auch als „Car-Friday“ bezeichnet wird, führte die Ermittlungsgruppe Poser der

Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim auch in diesem Jahr

schwerpunktmäßig Kontrollen durch.

Von Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstages kontrollierten 36

Polizistinnen und Polizisten insgesamt 130 Fahrzeuge und 215 Personen.

Zwischen 20 und 22 Uhr richteten die Einsatzkräfte an den Kapuzinerplanken in

Mannheim und in der Plöck in Heidelberg eine stationäre Kontrollstelle ein.

Danach führten die Beamtinnen und Beamten im gesamten Präsidialbereich mobile

Kontrollen im fließenden Verkehr durch.

Unter anderem stellten die Spezialistinnen und Spezialisten der

Ermittlungsgruppe Poser insgesamt 46 Verstöße fest, welche in verschiedenen

Fällen dazu führten, dass die Betriebserlaubnis erlosch. In sechs Fällen waren

die Mängel so gravierend, dass die Fahrzeuge zur weiteren Begutachtung

sichergestellt werden mussten. An acht der auffälligen Fahrzeuge waren

Manipulationen an der Abgasanlage vorgenommen worden, was zur Folge hatte, dass

die Fahrzeuge deutlich lauter als erlaubt waren.

Ein Fahrzeugführer muss sich wegen unnötigem Hin- und Herfahren verantworten.

Dieser fuhr drei Mal an der Kontrollstelle vorbei. An seinem Fahrzeug wurden

keine Mängel festgestellt.

Den Beamtinnen und Beamten fiel in Heidelberg ein Mercedes aufgrund einer

Tieferlegung auf. Die Veränderungen am Fahrwerk führten ebenfalls dazu, dass

eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich war.

Darüber hinaus leiteten die Polizistinnen und Polizisten 8

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Lärmverursachung ein. Zudem

ergaben sich ein Geschwindigkeitsverstoß, vier Mal wurde ein Rotlichtverstoß

begangen, drei Mal wurde die Benutzung eines Handys festgestellt, sowie ein

Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

Im Übrigen wurden an mehreren Fahrzeugen Mängel erkannt, welche nicht sofort

behoben werden konnten. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen diese bis zu einer

festgelegten Frist beheben und ihr Fahrzeug nochmals bei der Polizei vorzeigen.

Die Kontrollen wurden teilweise durch zahlreiche Schaulustige begleitet, die

sich an der Kontrollaktion sichtbar interessiert zeigten.

„Die Kontrolle gegen Autoposer dienen nicht nur der Verkehrssicherheit, sondern

auch der Bekämpfung von Lärmbelästigung und rücksichtslosem Fahren. Wir werden

weiterhin konsequent gegen diese Verstöße vorgehen, um die Sicherheit auf

unseren Straßen zu gewährleisten“, so Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer.

Die Ermittlungsgruppe Poser setzt ihren Dienst in den kommenden Monaten bis in

den späten Herbst hinein fort. Neben dem Stadtgebiet Mannheim stehen auch der

Heidelberger Raum und der Rhein-Neckar-Kreis weiterhin im Fokus.

Mannheim: Bei Personenkontrolle Falschgeld und Betäubungsmittel aufgefunden, danach Fahrt in die Justizvollzugsanstalt

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr konnte bei einer

Personenkontrolle im innerstädtischen Bereich festgestellt werden, dass gegen

den 34-Jährigen Mann ein aktueller Haftbefehl vorlag. Im Rahmen der weiteren

Maßnahmen, wurde im Schuh des Mannes eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden.

Außerdem hatte der Herr einen 50,- Euro Schein bei sich, der sich nach erfolgter

Prüfung, als „unecht“ herausstellte. Durch das Revier wird nun nicht nur eine

Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt vorgelegt, sondern auch

wegen Geldfälschung. Da der Mann letztendlich den Haftbefehl nicht bezahlen

konnte, wurde er nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in der

Justizvollzugsanstalt in Mannheim eingeliefert.

Mannheim / BAB A6: Auffahrunfälle auf der BAB A6

Mannheim – Am 28.03.2024 ereignete sich gegen 17:10 Uhr, Höhe Wallstadt,

ein Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Viernheim. Hierbei fuhr eine

24-jährige Fahrerin eines Suzuki auf einen vor ihr abbremsenden Audi auf. Die

24-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit

dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige

Geschädigte blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der

Unfallverursacherin musste mit einem Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR durch eine

Fachfirma abgeschleppt werden. Der Pkw des Geschädigten blieb fahrbereit, wies

jedoch ebenfalls einen Schaden in Höhe von 15.000 EUR auf.

Nahezu zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein 41-jähriger

Unfallverursacher mit seinem Ford auf den vor ihn befindlichen Seat eines

36-jährigen Geschädigten auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

9.000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Der Pkw des

36-jährigen Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine

Fachfirma abgeschleppt werden.

Während den Unfallaufnahmen bestanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen,

sowie ein Rückstau von etwa 6 km.