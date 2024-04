Heidelberg: Unbekannte Täterschaft beschädigt Auto – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Montag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft im

Tatzeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der

Vangerowstraße.

Ein 36-jähriger Fahrzeughalter parkte hier seinen blauen VW Golf ordnungsgemäß

am Straßenrand ab und bemerkte bei seiner Rückkehr zum Auto, dass beide

Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt wurden und Plastikteile davon auf der

Straße lagen. Zudem wurde die gesamte Heckscheibe aus der Verankerung gebrochen

und die Karosserie an der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge

wurde aus dem Inneren des Autos nichts entwendet.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Heidelberg: Mehrere Verletzte bei Unfall

Heidelberg (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen verlor am Sonntag um kurz

nach 16 Uhr der 35-jährige Fahrer eines VW auf der Rudolf-Diesel-Straße die

Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf ein am rechten Fahrbahnrand

geparktes Wohnmobil. Jenes wurde durch die Wucht der Kollision auf einen

dahinter geparkten Mazda geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der

35-jährige Fahrer und seine Beifahrerin leicht. Die Frau kam vorsorglich zur

Begutachtung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf knapp 25.000 Euro

geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte

leitete nun die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Schadensursache ein.

Heidelberg: Ente legt Schienenverkehr lahm

Heidelberg (ots) – Eine ganz besondere Blockadeaktion hatte sich am Montag eine

Ente in Handschuhsheim überlegt. Gegen 10 Uhr am Morgen lag das flug- und

bewegungsunwillige Tier auf den Straßenbahngleisen in der Berliner Straße.

Selbst als ein Schienenfahrzeug herannahte, blieb die Ente sitzen und blockierte

so die Weiterfahrt. Nachdem sich mehrere Minuten lang keine Verhaltensänderung

bei dem Federtier einstellte, war für die Umstehenden klar: Einzig eine

medizinische Notlage konnte das atypisch Verhalten des Tieres erklären, weshalb

die Polizei um Unterstützung gebeten wurde. Als kurze Zeit später eine Streife

des Polizeireviers Heidelberg-Nord herbeieilte, gesundete die Ente plötzlich und

flog davon. Selbst der Polizei gelang es nicht die Hintergründe dieser

Blockadeaktion aufzuklären.

Heidelberg: Rollerkontrolle bringt mehrere Verstöße zu Tage

Heidelberg – Am Sonntagnachmittag um 14:30 Uhr fiel einer aufmerksamen

Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord ein Rollerfahrer im Bereich der

Uferstraße auf. Bei der Kontrolle konnte zunächst festgestellt werden, dass das

am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2023 stammt und

somit seine Gültigkeit verloren hatte. Des Weiteren händigte der 41-jährige

Fahrer eine ausländische Fahrerlaubnis aus, die bei näherer Betrachtung

ebenfalls nicht mehr gültig war. Als er anschließend einen weiteren

ausländischen Führerschein vorzeigte, ergab eine genauere Prüfung, dass diverse

Mängel an diesem den Verdacht der Urkundenfälschung erhärteten. Nun wollte sich

der Mann nicht mehr zur Sache äußern. Das Revier Heidelberg-Nord hat nun eine

Anzeige wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß

gegen das Pflichtversicherungsgesetzt für die Staatsanwaltschaft Heidelberg zu

fertigen, der ein gefälschter Führerschein beiliegt.

Heidelberg: Körperliche Auseinandersetzung in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg – In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags kam es gegen

04.15 Uhr in der Heidelberger Altstadt an der Ecke Küchengässchen/Hauptstraße zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der die

vier Angehörigen der einen Gruppe von 7-8 Personen aus der zweiten Gruppe

angegriffen und mit Schlägen und Fußtritten traktiert wurden. Die 21, 24, 24 und

28 Jahre alten Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt, konnten nach einer

Behandlung durch eine RTW-Besatzung ihren Weg jedoch fortsetzen. Die Täter

flüchteten in Richtung Marktplatz und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

nicht mehr festgestellt werden. Das Motiv der Tat blieb unklar. Der Haupttäter

kann beschrieben werden wie folgt: 18-23 Jahre alt, ca. 1,75 – 1,80 m groß,

Vollbart, südländischer Phänotyp, weißer Pullover. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.