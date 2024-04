Verkehrsunfallflucht auf der L182

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2024, gegen 11.01 Uhr kam es auf der Landesstraße 182 zwischen Hahnenbach und Rudolfshaus im Bereich einer scharfen Kurve zu einem Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW. Hierbei beschädigte der PKW den entgegenkommenden LKW – trotz einer durch den LKW – Fahrer durchgeführten Vollbremsung – im Bereich der Fahrerseite des Führerhauses. Der PKW war offensichtlich zu schnell unterwegs und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen PKW gehandelt haben soll, der vermutlich einen Schaden im Frontbereich des Fahrzeugs aufweist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Polizeistreife stoppt betrunkenen Autofahrer

Bad Kreuznach, B48 (ots)

Am Freitagabend, 29.03.2024, kam es gegen 22:08 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 57-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Mainz- Bingen. Der Fahrer qualifizierte sich für eine Verkehrskontrolle, nachdem er zuvor in Schlangenlinien vor der Streife fuhr. Bei der Kontrolle wirkte der Fahrzeugführer stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er aufgrund eines vorliegenden Gerichtsurteils nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.