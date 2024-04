Mainz – Neustadt Jugendliche „chartern“ Baustellenbagger

Mainz – Neustadt (ots) – Freitag 29.03.2024, 21:37 – 22:33 Uhr

Am Freitagabend meldete sich eine Anruferin bei der Polizei, die von einem

vorbeifahrenden Bagger berichtete. Ihr erschien es merkwürdig, dass an einem

Feiertag mehrere Jugendliche mit einem Baustellenfahrzeug vor ihrem Wohnhaus in

der Wallaustraße hin und her fuhren. Vor Ort konnte die eingesetzten Beamten den

fahrenden Bagger anhalten, wobei dabei mehrere Personen wegrannten. Im Rahmen

einer Fahndung konnte eine Gruppe junger Männer kontrolliert werden, die

aufgrund der Personenbeschreibung auffiel. Im Rahmen des Einsatzes konnte das

Fahrzeug schließlich einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße zugeordnet

werden. Bei der Rückführung des Baggers meldete sich ein Zeuge. Er gab an, dass

er mehrere männliche Jugendliche bei dem Fahrzeug an der Baustelle gesehen

hatte, jedoch der Bagger wenige Minuten später nicht mehr da war. Die

Ermittlungen hinsichtlich unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen wurden von der

Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Mainz – Mombach Trunkenheit im Straßenverkehr

Mainz – Mombach (ots) – Am Samstagabend fiel ein Autofahrer auf, als er im

Mombacher Kreisel eine rote Ampel missachtete und anschließend mit hoher

Geschwindigkeit auf der Rheinallee in Richtung Innenstadt fuhr. Aufgrund seines

Fahrverhaltens wurde der 62-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen,

wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille ergab. Der Fahrer musste

seinen Führerschein vorerst abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.

Budenheim Kraftstoffdiebstahl aus Baucontainer

In der Nacht vom 27.03. – 28.03.2024 wurden aus einem Baustellencontainer im Steinweg in Budenheim mehrere Kanister Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte Täter waren über ein Fenster ins Innere des Containers gelangt und hatten den Container samt ca 60 Litern Kraftstoff und einem Stromgenerator über die Zugangstür wieder verlassen. Die Ermittlungen wurden durch die PI Mainz 2 aufgenommen.

Wer auffällige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Zeitraum im Steinweg gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsbeeinträchtigungen durch spazierenden Schwan auf der Autobahn

Heidesheim – In den Morgenstunden des 02.04.2024, gegen 08.10 Uhr, sorgte

ein Schwan auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen den

Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West kurzzeitig für

Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr, nachdem er sich

entschieden hatte die Fahrbahn fußläufig zu überqueren.

Durch den beherzten Einsatz der Beamten vor Ort konnte das angriffslustige Tier

eingefangen und gerettet werden. Hierzu musste dir Autobahn kurzzeitig voll

gesperrt werden.

Bei der Rettung wurde festgestellt, dass der Schwan an einem Flügel verletzt

war.

Er wurde daraufhin durch die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Ingelheim in

eine nahegelegene Auffangstation zur ärztlichen Versorgung verbracht.

Mainz – Innenstadt; Und die Moral von der Geschicht – Polizisten beleidigt man nicht

Mainz – Innenstadt – Sonntagmorgen 07:30 Uhr in der Augustinerstraße.

Frühdienst für die Polizeiinspektion Mainz 1, welche gerade in dem Bereich

Streife fährt.

Ein E-Scooter kommt dem Streifenwagen entgegen. Der Fahrer schreit die

Einsatzkräfte im Streifenwagen an:“ Kommt doch! Traut euch nicht zu kommen, ihr

Hunde!“.

Und auch wenn eine Verkehrskontrolle mit diesem Fahrer nicht geplant war.

Manchmal kommt man nicht mehr dran vorbei…

Der Streifenwagen wendet daraufhin und versucht auf den E-Scooter

aufzuschließen. Dieser beschleunigt, fährt Schlangenlinien durch die

Fußgängerzone. Letztlich kann er dennoch angehalten und kontrolliert werden. Der

27-jährige Mainzer ist sofort aggressiv und verweigert jede Kooperation. Nicht

nur dass er die Einsatzkräfte weiterhin beleidigt, er verweigert auch die

Personalienangabe.

Als er letztlich nach Ausweisdokumenten durchsucht wird, kommt es zudem zu einer

Widerstandshandlung und dem Mainzer müssen Handschellen angelegt werden.

Da der Fahrer nach Alkohol riecht, jedoch einen Atemalkoholtest verweigert, wird

ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, welche zudem auf Betäubungsmittel

untersucht wird.

Daher nochmals der Hinweis: Für E-Scooter gelten dieselben Grenzwerte wie für

Autos. 0,5 Promille Alkohol und nach wie vor befindet sich der Grenzwert für

Cannabis unverändert bei 1ng THC pro mL Blut.

Der Mainzer hat nun mit mehreren Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Entenfamilie löst Unfall aus

A 61/Gensingen – Weil offenbar eine Entenfamilie am 31.3.2024 gegen 13:10

Uhr zu Fuß in Höhe Gensingen die A 61 querte, bremste eine 52-jährige Fahrerin

eines PKW ab, um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden. Dies erkannte ein

nachfolgender 32-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das abbremsende Auto

vor ihm auf. Dabei entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000

Euro. Der 32-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Bei dem

Unfall wurde eins der Küken überfahren.

47-Jährige unter Alkoholeinfluss

Gensingen – 0,7 Promille Alkohol in der Atemluft hatte eine 47-jährige

PKW-Fahrerin, die eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

31.3.2024 gegen 5 Uhr in Sprendlingen kontrollierte. Die Dame musste mit zur

Dienststelle, wo eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt wurde. Die

Weiterfahrt wurde untersagt und die 47-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und

einem Fahrverbot von mindestens vier Wochen rechnen.

Sachbeschädigung an PKW

Mainz – In den frühen Morgenstunden des 31.03.2024 wurde im Mainzer

Stadtteil Gonsenheim ein geparkter PKW vermutlich durch Schüsse aus einer Waffe

beschädigt. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit unklar und sind Bestandteil

der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Mainz

Zeugen die in den frühen Morgenstunden des 31.03.2024 verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 Tel. 06131/65-4210 zu

melden.

Sachbeschädigung an mehreren PKW in der Mainzer Altstadt

Mainz – In der Nacht von Freitag, den 29.03.2024 auf Samstag, den

30.03.2024 wurden in der Mainzer Altstadt drei PKW durch einen unbekannten Täter

beschädigt. Zunächst meldeten sich am Samstagmorgen zwei Geschädigte, deren PKWs

in der Neutorstraße geparkt waren. Ein weiterer Geschädigter, dessen PKW in der

Binger Straße geparkt war, meldete im Verlaufe des Samstags. An allen drei PKWs

wurde durch den unbekannten Täter die Beifahrerseite mittels eines spitzen

Gegenstandes verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.500 EUR. Wer kann

Hinweise zu Auffälligkeiten oder Beobachtungen in der Tatnacht 29.03. auf

30.03.2024 geben? Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Mainz 1 Tel.

06131/65-4110

Diebstahl und Graffiti durch Düsseldorfer Fußballfans

Stromberg – Am Samstag, 30.03.2024, findet um 13 Uhr auf dem Betzenberg

die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf

statt. Die Gästefans von Düsseldorf reisen mit mehreren Bussen über die BAB 61

in einem Konvoi an. Dieser macht auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West eine

Pause. Dort können Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die

Düsseldorfer Fußballfans samt Bussen feststellen und in der Folge über die BAB

61 und BAB 63 begleiten. Im Nachgang wird bekannt, dass es während der Pause auf

der Rastanlage zu Diebstahlshandlungen im Verkaufsraum durch die Fußballfans

kam. Entwendet wurden größtenteils E-Zigaretten (sog. „Vapes“) und diverse

Alkoholika. Zudem wurden Teile der Anlage mit Graffiti besprüht. Aufgrund der

Vorkommnisse erfolgt auch eine polizeiliche Begleitung auf der Rückreise der

Fans. Es werden nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung

geführt. Die Ermittlungen dauern an

Erneuter Widerstand gegen Einsatzkräfte – Polizist ins Gesicht gespuckt

Mainz – Während eines Einsatz nach einem Körperverletzungsdelikt spuckte

ein 56-jähriger Beschuldigter einem Polizisten ins Gesicht. Ihm wurde eine

Spuckschutzhaube angelegt.

Der 56-jährige war am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr als Täter einer kurz zuvor

begangenen Körperverletzung in der Schillerstraße in Mainz benannt worden und

sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle verweigerte er die Angabe seiner, für ein

Ermittlungsverfahren notwendigen Personalien und sollte nach Ausweisdokumenten

durchsucht werden. Hierbei sperrte er sich erheblich, lehnte jede Mitwirkung ab

und beschimpfte die eingesetzten Polizisten mit einer hohen Aggressivität. Zur

weiteren Durchsuchung und Verhinderung eines Angriffs wurden ihm Handfesseln

angelegt und er zu Boden gebracht. In dieser Situation spuckte er einem

Polizisten ins Gesicht, woraufhin er mit einem einfachen Schlag am weiteren

Spucken gehindert und ihm eine Spuckschutzhaube über das Gesicht gezogen wurde.

Seine Personalien konnten sodann festgestellt und überprüft werden. Der

56-jährige ist bereits über 130 mal polizeilich in Erscheinung getreten.

Darunter eine Vielzahl Aggressionsdelikte. Zum Ausschluss ernsthafter

Verletzungen wurde er durch Rettungskräfte untersucht und im Anschluss aus der

Maßnahme entlassen.

Gegen 21:00 wird er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei aufgrund eines

erneuten Aggressionsdeliktes in Gewahrsam genommen und verblieb dort zunächst in

einer Zelle. Auch hier verweigerte er zunächst die Angabe seiner Personalien.

Carfriday – Kontrollen des PP Mainz bis in die Nacht

Mainz – Anlässlich des Carfriday setzte das PP Mainz auf einen variablen

Kontrollmix und überwachte insbesondere die An- und Abreise zu dem zentralen

Event am Nürburgring. Das diese Kontrollen notwendig sind, zeigte ein

Verkehrsunfall in der Nähe des Nürburgrings mit fünf Fahrzeugen, bei welchem

drei Personen verletzt wurden. (siehe Meldung des PP Koblenz).

Das PP Mainz setzte bereits in den frühen Morgenstunden mehrere

ProVida-Fahrzeuge ein, welche mit einer Geschwindigkeitsmessenlage ausgestattet

sind und kontrollierte so die Anfahrtswege. Parallel dazu wurden Lasermessungen

durchgeführt und mobile Messanlagen eingesetzt.

Im Tagesverlauf wurden über 11.000 Fahrzeuge gemessen und dabei 296

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

An drei Kontrollstellen an der A 63 im Donnersbergkreis, an der A 61 bei Bad

Kreuznach und auf der Saarstraße in Mainz wurden mehrere tausend Fahrzeuge an

Kontrollstellen vorbeigeführt. Insgesamt wurden ca. 250 PKW und deren Fahrer,

bzw. Fahrerin aus dem Fließverkehr herausgezogen und kontrolliert. Darunter auch

zahlreiche Besucher des Events am Nürburgring.

Es wurden fünf Strafverfahren eingeleitet, ein mal Fahren ohne Fahrerlaubnis,

eine Urkundenfälschung wegen eines total gefälschten Führerscheins, ein Verstoß

gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein weiterer Dokumentenverstoß sowie ein

unerlaubter Aufenthalt.

17 mal war die Betriebserlaubnis erloschen, drei Kinder saßen nicht in

Kindersitzen, vier Mal war die Hauptuntersuchung abgelaufen, acht Personen waren

nicht angeschnallt, drei Mal war Beleuchtung defekt und vier Mal waren Dokumente

nicht mitgeführt.

Keine Person stand unter dem Einfluss berauschender Mittel oder Alkohol.

Teilweise waren die Fahrzeuge erheblich optisch als auch technisch verändert.

Auffällig ist die Verwendung nicht zugelassener Scheibenfolien, das Abkleben von

Scheinwerfern und insbesondere die Montage falscher Rad-/Reifenkombinationen.

Weder bei den Geschwindigkeitsmessungen noch bei den Kontrollen waren jedoch

herausragende Verstöße festzustellen.

In der Gesamtbetrachtung waren Veränderungen in den allermeisten Fällen

professionell ausgeführt, eingetragen oder entsprechende Papiere vorhanden.

Teilweise waren Personen mit ihren auffälligen Fahrzeugen bereits am Nürburgring

kontrolliert worden und berichteten von dort.

Die kontrollierten Personen waren trotz des schlechten Wetters freundlich und

zeigten Verständnis für die Kontrollen. Diese waren von einer guten Stimmung

getragen.

Teilsperrung der A60 nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden

PASt Heidesheim – Am Freitag, den 29.03.2024 kam es auf der BAB 60 in

Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Hechtsheim-West gegen 11:54 Uhr zu

einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt

vier Personen verletzt.

Als die 61-Jährige Fahrerin die Auffahrt der AS Hechtsheim-West befuhr, kam sie

bei nasser Fahrbahn im Kurvenverlauf ins Schleudern und geriet so direkt auf die

Hauptfahrbahn. Hierbei kollidierte sie mit einem 24-Jährigen PKW-Fahrer. Durch

die Kollision wurde der linke Vorderreifen mitsamt Federung aus dem Fahrzeug der

61-Jährigen gerissen. Bei dem Fahrzeug des 24-Jährigen wurde die vordere Achse

gebrochen. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge kamen auf dem rechten

Fahrstreifen zum Stillstand.

Die Verletzten wurden von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in die

umliegenden Krankenhäuser verbracht. Durch die Anzahl der Einsatzkräfte der

Polizei, Feuerwehr und Rettung, mussten von insgesamt vier Fahrstreifen drei

gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der

Verkehrsunfallörtlichkeit vorbeigeführt.

Der rechte Fahrstreifen musste anschließend durch die ebenfalls alarmierte

Autobahnmeisterei Heidesheim gereinigt werden.

Die Unfallaufnahme dauerte ca. 2 Stunden.

Mainz – Festnahme hochaggressiver Personen nach Belästigung von Gästen in der Mainzer Altstadt – Taser angedroht

Mainz – Erst mit der Androhung den Taser einzusetzen, lies ein stark

alkoholisierter 24-jähriger von einem bevorstehenden Angriff auf Polizisten mit

einer Glasflasche ab.

Ein Restaurant in der Mainzer Altstadt hatte gegen 20:45 Uhr um dringende Hilfe

gebeten, da mindestens drei stark alkoholisierte und sehr aggressive Männer die

Gäste und Mitarbeiter massiv belästigen würden. Mindestens eine Person hätte ein

Rasiermesser dabei.

Beim Eintreffen der Polizisten näherte sich ein Mann (27 Jahre) diesen sehr

schnell und hielt seine Hände ungewöhnlich in den Jackentaschen verborgen. Ein

zweiter Mann näherte sich ebenfalls ungewöhnlich schnell den Einsatzkräften.

Beide wurden aufgefordert stehen zu bleiben. Statt dem zu folgen, griff der

zweite, eine im Gürtelbund getragene Wodkaflasche am Hals und hob sie

zuschlagbereit über den Kopf. Erst mit der geräuschintensiven Androhung des

Tasers, ließen beide von ihrem Vorhaben ab und wurden von Polizisten überwältigt

und zunächst gefesselt.

Der dritte Mann verhielt sich unauffällig. Bei der Durchsuchung des zweiten

Mannes, dem 24-Jährigen aus Mainz-Lerchenberg, wurde ein zugriffbereites

Rasiermesser aufgefunden und sichergestellt. Während des gesamten Einsatzes

beleidigte dieser die Polizisten massiv. Das komplette Verhalten wurde durch

eine polizeiliche Bodycam aufgezeichnet und steht für die eingeleiteten

Ermittlungsverfahren zur Verfügung.

Trotz des auffälligen Verhaltens erhielten alle drei zunächst einen Platzverweis

bis 6 Uhr morgens und damit die Chance die Innenstadt zu verlassen und nicht

mehr aufzufallen.

Allerdings misslang den beiden Hauptaggressoren dies und sie fielen um kurz nach

Mitternacht erneut randalierend und Flaschen werfend in der Großen Bleiche auf.

Beim Erblicken der Streifenwagen flüchtete einer zunächst, konnte aber relativ

schnell von einem Polizisten eingeholt und festgehalten werden. Da sie dem zuvor

ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkamen und erneut randalierend auffielen

verbrachten beide den Rest der Nacht in einer Zelle des Altstadtreviers.

Zumindest der 24-Jährige ist bereits über 60-mal polizeilich in Erscheinung

getreten. Bei den Festnahmen wurde niemand verletzt.

Berauschte Fahrt am Ostermontag

Grolsheim

Am 01.04.2024 gegen 15:33h fiel der Streife ein weißer Opel Astra ins Visier, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Im Verlauf der Maßnahme konnten beim 21-jährigen Fahrzeugführer deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Fahrer darf nun mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfall mit einem PKW und mehreren nicht fahrtüchtigen Fahrern

Trechtingshausen

Am 30.03.2024 gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Glockengasse. Hierbei befuhr ein PKW der Marke VW die schmale Gasse und touchierte mehrere Stellen in der Straße. Die drei männlichen Insassen im Alter von 38, 38 und 46 Jahren versuchten dann abwechselnd das Fahrzeug aus der engen Gasse zu manövrieren, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an diversen Gegenständen in der Straße. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufmerksame Anwohner meldeten das Geschehen der Polizei.

Vor Ort konnten alle drei Männer alkoholisiert angetroffen werden, zwei durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei den beiden 38-jährigen Männern Werte von 1,85 Promille und 1,53 Promille. Weiterhin ergaben sich bei allen drei Fahrern Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum, ein durchgeführter Schnelltest bei einem der 38-jährigen bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Einer der 38-jährigen und der 46-jährige waren zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Allen drei Männern wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Männer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht am Karfreitag in Bingen

Bingen

Zeugenaufruf Am Morgen des 29.03.2024 (Karfreitag) ereignet sich an der Kreuzung Schmittstraße/Beuchergasse ein Verkehrsunfall. Hierbei fährt der Verursacher des Unfalls vermutlich beim Abbiegen von der Schmittstraße entgegen der Einbahnstraße in die Beuchergasse gegen den vorderen rechten Kotflügel eines parkenden PKW. Dieser wird daraufhin in einen weiteren dahinter parkenden PKW geschoben. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Verkehrsunfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000EUR.

Eine Anwohnerin berichtet von einem lauten Knall gegen 5:45 Uhr. Hierbei könnte es sich um den Zeitpunkt der Kollision der Fahrzeuge gehandelt haben.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher geben können.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte ebenfalls im Frontbereich stark beschädigt sein. Möglicherweise handelt es sich um einen silbernen PKW.