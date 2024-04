Legalisierung von Cannabis im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

Worms – In den vergangenen Wochen wurde deutschlandweit, durch den

Bundestag, die eingeschränkte Freigabe von Cannabis beschlossen.

Seit Ostermontag ist es erwachsenen Leuten, ab 18 Jahren, unter bestimmten

Bedingungen erlaubt, Cannabis zum Eigenkonsum zu besitzen und zu konsumieren.

Welche Auswirkungen hat die Legalisierung auf den Straßenverkehr?

Kurzum ist zu sagen, dass sich der Drogeneinfluss mutmaßlich negativ auf die

Verkehrssicherheit auswirken wird. Es werden der Anstieg von Fahrten unter

Drogeneinfluss sowie daraus resultierende, schwere Unfälle befürchtet. Das

Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis war verboten und

ist auch nach der Legalisierung weiterhin verboten.

Sollte ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stehen, muss sich

dieser einem Ordnungswidrigkeiten- oder gar Strafverfahren verantworten, welche

mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.

Der Konsum von Cannabis und das Führen von Kraftfahrzeugen ist somit weiterhin

strickt zu trennen.

Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Worms – Am Montag, den 01.04.2024, gegen 19:05 Uhr kam es im

Einmündungsbereich der Trifelsstraße / Zellertalstraße in 67551 Worms zu einem

Unfallgeschehen zwischen einem Fahrradfahrer und einem Leichtkraftradfahrer. Ein

49-jähriger Fahrradfahrer befährt hierbei die Nieder-Flörsheimer-Straße in

Richtung Trifelsstraße. Ein Leichtkraftradfahrer befährt die Zellertalstraße in

Richtung Monsheim. Infolge der grün werdenden Lichtzeichenanlage fährt der

Fahrradfahrer in den Kreuzungsbereich Trifelsstraße / Zellertalstraße ein. Der

Leichtkraftradfahrer fährt trotz roter Lichtzeichenanlage ebenfalls in den

Kreuzungsbereich ein. Es kommt zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer,

wodurch der Fahrradfahrer zu Boden stürzt und sich leicht verletzt. Der

Leichtkraftradfahrer verlässt unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Nähere

Informationen zum flüchtigen Fahrer sowie zu seinem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zusetzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Brand in Mehrfamilienhaus

Worms-Innenstadt – Am gestrigen Samstagabend gegen 23:55 Uhr kommt es in

der Gutleutstraße in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die

Bewohner des Hauses verlassen eigenständig das Gebäude. Eine 75-jährige Frau

muss durch die Berufsfeuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden, da sie –

unabhängig vom Brandereignis – einen Kreislaufzusammenbruch erleidet. Sie wird

anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus

verbracht. Der Brand kann durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht

und gelöscht werden. Ursächlich hierfür war ein eingeschalteter Trockner, der

aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing. Die Bewohner werden während der

Einsatzmaßnahmen durch das ebenfalls vor Ort befindliche THW betreut und können

im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren.