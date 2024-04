Frankenthal – Verkehrsunfall mit Verletztem und hohem Sachschaden

In der Kreuzung zwischen der Wormser Straße und der Schmiedgasse in Frankenthal missachte ein 18-Jähriger Fahrzeugführer aus Frankenthal in der Nacht des 31.03.2024 auf den 01.04.2024 gegen 02:00 Uhr die Vorfahrt eines weiteren Fahrzeugs und klagte anschließend über Schmerzen im Rücken. Der 35-Jährige bevorrechtigte Fahrer blieb unverletzt. Keines der beiden Fahrzeuge war weiterhin fahrbereit, sodass sie abgeschleppt wurden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Raub einer Geldtasche

Am Vormittag des 30.03.2024 betrat eine 50-60 Jahre alte männliche Person in dunkler Kleidung den Eingangsbereich eines Hotels in der Nürnberger Straße in Frankenthal und forderte unter Verwendung eines Brotmessers die Herausgabe einer Geldtasche. Im Rahmen einer Rangelei entriss die männliche Person dem Mitarbeiter die Geldtasche und entfernte sich aus dem Eingangsbereich. Als er feststellte, dass sich kein Geld in der Tasche befand, warf er die Geldtasche zurück in den Eingangsbereich und lief in Richtung Innenstadt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.