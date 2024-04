Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Limburgerhof

Am 31.03.2024 gegen 23:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Personen gemeldet, welche sich an Baustellenschildern in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen machten. Es habe sich um vier Erwachsene gehandelt, welche mit dunklen Oberteilen und grauen Jogginghosen bekleidet gewesen seien. Bei der umgehenden Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, konnten zwei Schilder festgestellt werden, welche durch die Stangen die rechte Fahrbahnseite auf Kniehöhe komplett blockierten. Ein solches Bereiten von Hindernissen stellt regelmäßig eine Straftat dar. Zu einem Verkehrsunfall war es dank der Mitteilung und dem schnellen Handeln der Polizeibeamten nicht gekommen. Nachdem die Gefahrenstelle beseitigt wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Mehrere Fahrzeugführende unter Alkoholeinwirkung

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim

Am 29.03.2024 gegen 20:15 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug auf der Landstraße zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt, dessen Fahrer Schlangenlinien fahre. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Schifferstadt, konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Den 42-jährigen Fahrer, dessen Führerschein sichergestellt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch am Nachmittag des 30.03.2024 wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen unsicher fahrenden Mofafahrer auf der Rehbachstraße in Schifferstadt informiert. Die Beamten stellten auch hier deutlichen Alkoholgeruch, ausgehend von dem 54-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest offenbarte einen Wert von 2,52 Promille. Darüber hinaus war an dem Leichtkraftrad kein amtliches Kennzeichen angebracht und der Fahrer verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Er muss sich daher wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das Kraftrad wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten durch die Beamten sichergestellt. Ebenfalls am 30.03.2024, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich an der Ampelanlage auf der L528 ein Verkehrsunfall, nachdem eine 77-jährige PKW-Führerin auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren war. Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten stellten bei der Verursacherin einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille fest. Ihr wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Römerberg

Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr befuhren zwei Radfahrer den Radweg entlang der Dudenhofer Straße in Römerberg. Die beiden Männer, ein 42-jähriger Mann aus Waldsee und ein 64-Jähriger aus Römerberg, begegneten sich hierbei auf Höhe einer Engstelle im Bereich der Einmündung zur Werkstraße und kollidierten frontal miteinander. Beide Rennradfahrer wurden durch den Unfall verletzt und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Speyer sucht nun Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise werden telefonisch unter der 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Flüchten lohnt sich nicht (30/2903)

Dudenhofen

Ein aufmerksamer Zeuge meldet der Polizei am Freitagabend eine Person, welche gerade in der Unterführung zum Boligweg ein Graffiti sprühen würde. Bei Erblicken des Streifenwagens nahm der Sprayer seine Füße in die Hand und flüchtete in Richtung Kettelerstraße. Dort konnte er dann durch die Polizeibeamten eingeholt und gefesselt werden. An den Händen des Täters konnten noch frische Farbspuren festgestellt werden. Zudem führte er sämtliche Sprühdosen, und eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Auf der Flucht verlor er noch weitere Spraydosen und Farbstifte. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Fahren unter Alkoholeinfluss (26/2903)

Römerberg

Am Abend des 29.03.2024 fiel in Römerberg einer Streifenwagenbesatzung ein BMW auf, welcher in den Marxenweidenweg einbog und ungewöhnlich stark beschleunigte. Der Grund konnte während der Verkehrskontrolle direkt erkannt werden: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest zeigte 1,23 Promille an. Gegen den 46-jährigen Fahrer aus Römerberg wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde im amtliche Verwahrung genommen.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Römerberg

Am Donnerstag, 28. März um 17:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Römerberg. Eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin bog von der Viehtriftstraße nach links auf die K25 ab. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens wollte von der Straße In den Rauhweiden kommend ebenfalls auf die K25 abbiegen. Hierbei kollidierte der Kastenwagen mit der Beifahrertür des Hyundai und schob diesen auf eine Verkehrsinsel. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer soll ca. 30 Jahre alt, dunkelblonde Haare, Drei-Tage-Bart, ca. 175-180cm groß, von normaler Statur und er habe blaue oder schwarze Arbeitsklamotten von Engelbert-Strauß getragen. Durch den Unfall wurde eine Mitfahrerin im Hyundai leicht verletzt. Der Schaden am PKW wurde auf 5500EUR geschätzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wird davon ausgegangen, dass der Kastenwagen deutliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen müsste. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Heßheim – Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und Kokain

Am Abend des 31.03.2024 kam ein 19-Jähriger Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Frankenthaler Straße in die Lambsheimer Straße in Heßheim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der angrenzenden Hauswand. Bei Eintreffen der Polizei kann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab daraufhin 1,29 Promille. Da dem Fahrer anschließend eine Blutprobe entnommen wurde und hierbei weitere Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ein Drogenvortest durchgeführt welcher positiv auf Kokain reagierte. Der Führerschein des Fahrers wurde daraufhin sichergestellt und eine Strafanzeige aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Der Schaden an der Fassade des Anwesens wurde auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Front des Fahrzeugs wurde massiv beschädigt und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Bobenheim Roxheim – Verkehrsunfall unter Einfluss von Amphetamin

Am 31.03.2024 stellt ein 73-Jähriger Mann einen Schaden an seinem Fahrzeug fest, nachdem er dieses in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim parkte. Als Verursacher kann aufgrund identischem Schadensbild ein daneben geparktes Fahrzeug ermittelt werden. Bei dem Fahrzeugführer des vermutlich unfallverursachenden Fahrzeugs handelt es sich um einen 41-Jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim. Da bei diesem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro an beiden Fahrzeugen.