Kreis Germersheim : Die Polizei-News

Brand von Elektroschrott

Lustadt

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Industriegebiet von Lustadt zum Brand eines mit Elektroschrott gefüllten Containers. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder das Einwirken Dritter liegen bislang nicht vor, sind jedoch noch Umfang der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle führt zur Blutprobe

Germersheim

Beamte der Polizei Germersheim kontrollierten am Sonntagnachmittag einen Pkw im Bereich der Straße „Am Unkenfunk“. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Verdacht erhärtete sich nach Durchführung eines Urintests, dieser reagierte positiv auf Kokain. Der 20-jährige Autofahrer wurde hieraufhin zur Polizei Germersheim verbracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Mann musste seinen Weg vorerst zu Fuß fortsetzen.

gegen Mauer gefahren und abgehauen

Rülzheim

Vermutlich im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Grundstücksmauer in der Pfarrer-Wetzel-Straße. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch ohne Angabe seiner Personalien oder Verständigung der Polizei von der Unfallstelle. An der Mauer entstand geringer Sachschaden.

Überwachung der Geschwindigkeit

Rheinzabern

Am 30.03. wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr die Geschwindigkeit auf der L540, Rheinzabern in Fahrtrichtung Jockgrim überwacht. Hierbei wurden insgesamt zwölf Autofahrer festgestellt, welche schneller als die dort erlaubten 50 km/h gefahren waren. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 80 km/h.

Alkoholisierter Radfahrer

Berg

Am späten Samstagabend stelle eine Streife der Polizei Wörth einen Radfahrer fest, welcher in Berg-Neulauterburg auffällig umhergefahren war. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 41-jährigen Mann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann über 1,8 Promille hatte. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rettungseinsatz führt zur Wohnungsdurchsuchung

Alarmierte Rettungskräfte wurden am Samstagnachmittag aufgrund einer krampfenden Person in den Ortsbereich Weingarten gerufen. Da sich der Lebensgefährte der hilfsbedürftigen Frau gegenüber den Sanitätern zunächst aggressiv verhielt wurden zusätzlich noch Polizeibeamte verständigt. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann zwar wieder beruhigt, jedoch konnten bei diesem Kokain und Haschisch aufgefunden werden. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte in der Wohnung des Mannes eine Indoorplantage mit mehr als zwei Dutzend Cannabispflanzen festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Betäubungsmittel sowie die Pflanzen sichergestellt. Zu Straftaten zum Nachteil der Rettungs- und Polizeikräfte kam es nicht.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sondernheimer Straße. Hierbei fuhren zwei Pkw hintereinander in Fahrtrichtung Sondernheim. Als der vorrausfahrende Pkw abbremste, fuhr das nachfolgende Fahrzeug aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes hinten auf. Anschließend setzte das unfallverursachende Fahrzeug die Fahrt trotz entstandenem Sachschaden fort und flüchtete somit von der Unfallstelle. Es habe sich hierbei um ein weißes Fahrzeug gehandelt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Germersheim – Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 29.03.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 0:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Germersheim angegangen und diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise zu entsprechenden Wahrnehmungen bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Lingenfeld – Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte

Am 29.3.2024 gegen 16:45 Uhr bat der Rettungsdienst um polizeiliche Unterstützung. Dieser war verständigt worden, nachdem ein 70-Jähriger gestürzt war und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte.

Für die Hilfe bedankte sich der Mann indem er mit erhobenen Fäusten auf die Rettungskräfte zuging und nach diesen schlug.

Hiermit nicht genug beleidigte er während der Fahrt ins Krankenhaus die Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Bei dem 70-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 1,52 Promille festgestellt, weshalb ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte sowie Beleidigung wurde gegen den 70-Jährigen eingeleitet. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes blieben unverletzt.

Schwegenheim – Verkehrsunfall B9 Höhe Anschlussstelle B272

Schwegenheim

Am 29.3.2024 gegen 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle B272 gemeldet. Aufgrund zeitgleich eingehender Meldungen bei der Rettungsleitstelle befand sich zudem die Feuerwehr auf der Anfahrt sowie ein Rettungshubschrauber im Anflug.

Vor Ort ergab sich, dass ein 26-jähriger Karlsruher mit seinem Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern geraten war. Zur Unfallaufnahme erfolgte eine Komplettsperrung der B9, da das Unfallfahrzeug auf der linken Fahrspur zum Stillstand gekommen war.

Durch den Unfall entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Der Fahrzeugführer selbst klagte lediglich über Schmerzen am Knie und konnte im weiteren Verlauf durch Angehörige abgeholt werden.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Personalintensiver Einsatz in Jockgrim

Jockgrim

Am 28.03.2024 führte die Polizeiinspektion Wörth ab 19 Uhr einen sehr intensiven Einsatz in der Gemarkung Jockgrim mit Schwerpunkt „Roter Weg“ und Ortsbereich Jockgrim durch. Hintergrund des Einsatzes waren Suchmaßnahmen nach einer 27-jährigen, vermissten Frau. Die Frau aus Jockgrim verließ im alkoholisierten Zustand ihre Wohnung. Zuvor war es zu einer Meinungsverschiedenheit im familiären Umfeld gekommen, es bestand eine psychische Vorerkrankung, weshalb eine Eigengefährdung angenommen werden musste. Es waren 5 Streifen der Polizeidirektion Landau, eine Diensthundeführerin und ein Helikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz. Die Frau konnte erst am späten Vormittag des 29.03.24 wohlbehalten festgestellt werden. Eine Untersuchung in einem speziellen Krankenhaus verlief ohne Befund, weshalb die 27-jährige Frau wieder entlassen wurde.

Einbrüche in Sportheime

Hatzenbühl

Entwendetes Bargeld und hohe Sachschäden waren das Ergebnis zweier Einbrüche in der Nacht von 27.03.2024 auf den 28.03.2024 in Hatzenbühl. In den örtlich ansässigen Sportheimen sind bislang unbekannte Täter zum einen durch das Einwerfen von Scheiben zum anderen durch das Aufhebeln von Türen in die jeweiligen Gebäude gelangt. Die unbekannten Täter entwendete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Aufgrund des engen Tatzeitraumes und der Nähe der Tatörtlichkeiten ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

In dieser Sache bittet die Polizei um Zeugenhinweise, welche jederzeit an die Dienststelle unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth.@polizei.rlp.de weitergegeben werden können.