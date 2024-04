Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Nachtrag zum Brand in Freckenfeld:

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Nach dem Brand eines Mehrparteienhauses in Freckenfeld, bei dem eine 71-jährige Frau nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden konnte, wurde der Brandort von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem Brandsachverständigen untersucht. Nach dem Ergebnis der Feststellungen ist davon auszugehen, dass der Brand in der Küche der von der verstorbenen 71-Jährigen bewohnten Erdgeschoßwohnung ausgebrochen ist und die Brandursache eine eingeschaltete Herdplatte war. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass aufgrund der von dem eingeschalteten Kochfeld ausgehenden Wärmestrahlung auf oder direkt neben dem Herd befindliche Küchenutensilien in Brand gerieten und von dort aus das Feuer auf die Wohnung übergriff.

Weiterhin liegt zwischenzeitlich das Ergebnis der durchgeführten Obduktion vor. Danach ist die 71-jährige Frau an einer Rauchgasintoxikation verstorben.

Anhaltspunkte für ein Einwirken Dritter haben sich nicht ergeben.

Schwerer Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang

Frankweiler/L 508

Am Morgen des Ostersonntages befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW Caddys die Landstraße bei Frankweiler. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem verbauten Betonrohr. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Unfallzeuge hielt an und konnte den Verunfallten aus seinem PKW befreien. Dieser hatte vermutlich mehrere Schutzengel bei sich, da er lediglich leicht verletzt wurde.

Einbruchsversuch in Queichheim

Landau

Während einer mehrtätigen Abwesenheit der Hausbewohner, versuchten Unbekannte Täter ein eine Garage in Queichheim einzubrechen. Dazu wurde zunächst eine Gartenzauntür aufgebrochen. Der Versuch die Tür der Garage ebenfalls gewaltsam zu öffnen scheiterte, weshalb offensichtlich von weiterem Tatvorgehen abgesehen wurde.

Alkoholisierter Autofahrer

Am Sonntagabend, den 31.03.24 gegen 20:00 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim bei einem 58-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille, weshalb dem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein anschließend auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte das vorherige Ergebnis.

Gegen den 58-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Geldbeutel aus Jackentasche entwendet

Landau

Am Donnerstagmittag (28.03.2024) gegen 11:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt im Horstring in Landau den Geldbeutel einer 76-jährigen Frau unbemerkt aus deren Jackentasche. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.