Versuchter Betrug am Telefon

Am Samstagmittag des 30.03.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde eine 69-jährige Frau von einer belgischen Telefonnummer angerufen. Eine männliche Stimme forderte die 69-Jährige hierbei auf, mehrere Ziffern auf dem Tastenfeld zu wählen, um eine angebliche Sperrung ihres Bankkontos zu verhindern. Die 69-Jährige ging hierauf nicht ein, sondern kontaktierte die Polizei. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, personenbezogene Daten oder Vermögensauskünfte am Telefon abzugeben.

Unfall zwischen PKW und E-Scooter

Am Samstagmittag des 30.03.2024, gegen 17:00 Uhr kam es an der Einmündung Am Kanal sowie dem Brüsseler Ring im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Elektroroller. Der 18-jährige Fahrer des Elektrorollers verletzte sich hierbei leicht. Der 68-jährige Fahrer eines grauen KIA blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621 963-2222 zu melden.

Einbrüche in Kleingärten

Im Zeitraum von Freitagabend (29.03.2024) bis zum Samstagmorgen (30.03.2024) kam es in den Stadtteilen Pfingstweide, Oppau und Friesenheim zu insgesamt sechs Aufbrüchen in Kleingartenparzellen. In der Göteborgerstraße im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide wurden zudem fünf Gartenhäuser in Privatgärten aufgebrochen und überwiegend Arbeitsmaschinen entwendet. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagmittag (29.03.2024) kam ein 20-jähriger PKW-Fahrer in der Brunckstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahnbegrenzung. Durch den Zusammenstoß kam es zum Bruch der Hinterachse sowie Beschädigungen an der Fahrbahnbegrenzung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana stand.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich auf die Gefahren von Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln hin.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Donnerstag (28.03.2024) auf Freitag (29.03.2024) wurde im Brüsseler Ring ein PKW der Marke Ford beschädigt. Die unbekannte Täterschaft schlug die Fahrerscheibe ein und beschädigte zwei Reifen. Das Fahrzeug wurde darüber hinaus mit Kot beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen

In der Nacht von Freitag (29.03.2024) auf Samstag (30.03.2024) kam es im Bereich Ludwigshafen-Oppau und Ludwigshafen-Friesenheim zu mehreren Einbrüchen in dort befindlichen Gartenparzellen. Hierbei wurden diverse Gartengeräte durch die bislang unbekannten Täter entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de)zu melden.

Streit endet in Gewahrsamszelle

Ein 47-Jahre alter Mann und eine 47-jährige Frau gerieten in der Yorckstraße am Freitag (29.03.2024) gegen 21:15 Uhr in Streit. Da sich der 47-Jährige auch nach dem Eintreffen der Polizeistreife nicht beruhigen ließ, verwies sie ihn zunächst von der Örtlichkeit. Diesem Platzverweis kam der 47-Jährige allerdings nicht nach, weshalb die Polizeistreife ihn letztlich dem polizeilichen Gewahrsam zuführte.

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Freitag (29.03.2024), gegen 21:45 Uhr, befuhren ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger mit ihren Autos hintereinander die Bruchwiesenstraße. Nachdem der 22-Jährige den Fahrstreifen wechselte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen, wodurch sich die beiden Fahrzeugführer sowie deren Beifahrer leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Ludwigshafen – Schwerverletzte Frau im Gleisbett aufgefunden – Vorläufiges Obduktionsergebnis

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.03.2024: https://s.rlp.de/0qGg3

Nachdem am 28.03.2024 eine 64-Jährige schwerverletzt in Ludwigshafen aufgefunden wurde und im Krankenhaus verstarb, wurde der Leichnam heute (29.03.2024) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab, dass ein Polytrauma als Todesursache angenommen werden kann. Dieses Trauma könnte durch Kollision mit einem Schienenfahrzeug entstanden sein.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen zur Aufklärung des Sachverhalts dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 28.03.2024 wurde ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille, weshalb ihm durch den Polizeiarzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tatverdächtige nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Mittwochabend (27.03.2024), gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizei Ruchheim auf der Autobahn 61 einen 31-jährigen Fahrdienstleister. Im Auto befanden sich außerdem zwei Fahrgäste, eine 53-Jährige und ein 25-Jähriger aus Ludwigshafen. Während der Kontrolle entdeckten die Polizeikräfte im Kofferraum des Fahrzeugs circa drei Kilogramm Marihuana. Die drei Fahrzeuginsassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen den 31-jährigen Fahrer entkräftet werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde die gemeinsame Wohnanschrift der 53-Jährigen und des 25-Jährigen in Ludwigshafen durchsucht. Hierbei konnten weitere rund 150 Gramm Marihuana, ein Kilogramm Haschisch, knapp ein Kilogramm Amphetaminpaste sowie 40 Cannabis-Pflanzen sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Donnerstag (28.03.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erlies auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betäubungsmittelhandels in nicht geringen Mengen gegen die 53-Jährige und den 25-Jährigen. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagabend (31.03.2024), 19:00 Uhr und Montagmorgen (01.04.2024), 06:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Mercedes Transporter am Giuliniplatz auf und entwendeten einen Sack mit Pfandflaschen.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Seitenscheibe eines grauen Peugeot am Benckiserplatz eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Außerdem wurde am Montag, zwischen 10:30 und 14:40 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Bruno-Körner-Straße abgestellten Fiats eingeschlagen und eine Uhr sowie eine Bankkarte aus dem Innenraum entwendet.

Hinweise werden in diesem Fall an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Elektronikgeschäft – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagabend (31.03.2024), 20:00 Uhr und Montagmittag (01.04.2024), 12:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Elektronikgeschäft in der Bismarckstraße ein und entwendeten Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Montag (01.04.2024), im Zeitraum zwischen 13:00 und 22:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Warnbarken im Bereich der Engstelle der Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Aufgrund von Betriebsstoffen auf der Fahrbahn kam es am Sonntagmorgen, 31.03.2024, um 09:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Meckenheimer Straße und Wöllnerstraße, 67067 Ludwigshafen am Rhein bei dem sich der Fahrer eines Kleinkraftrads leicht verletzte. In Folge der durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer verlorenen Betriebsstoffe kam es seitens des 32-jährigen Kleinkraftradfahrer zu Traktionsverlust. Hierauf kam dieser an der Kreisverkehrsausfahrt nach Rheingönheim zu Fall und verletzte sich in Form von Schürfwunden und Prellmarken leicht. Die medizinische Versorgung erfolgte vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Betriebsmittelverlusts nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Festnahme nach Einbruch in Kleingarten

Ein 22-jähriger Mann wurde am Ostermontag festgenommen, nachdem er in eine Parzelle in der Kleingartenanlage Aue in Oppau eingebrochen war und sich dort vermutlich mehrere Tage lang häuslich eingerichtet hatte. Der Eigentümer des Gartens entdeckte den Eindringling, der sodann die Flucht ergreifen wollte. Letztendlich gelang es dem Gartenbesitzer, den Mann, der aktuell nicht in Deutschland gemeldet ist, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ob der 22-jährige auch für weitere Garten-Einbrüche in den letzten Wochen verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Einbruch auf Schrottplatz in der Nacht zu Ostersonntag

In der Nacht zu Ostersonntag ereignete sich ein Einbruch auf einem Schrottplatz in der Flomersheimer Straße in Oggersheim, bei dem sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände sowie zu den Büroräumen verschafften. Die genaue Beute, die bei dem Einbruch erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Sofern sie diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Tel.: 0621 963-2222; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Sachbeschädigung mit Eisenstange

Am Samstag (30.03.2024), gegen 18:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Tür des Jobcenters mit einer Eisenstange. Daraufhin lief der Täter durch die Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße. Hier beschädigte er fünf Fahrzeuge mit genannter Eisenstange. Bei der Anfahrt der Polizei flüchtete der Täter durch den Hackgarten in unbekannte Richtung. Die Tatwaffe ließ der Täter zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, oder auch Geschädigte, die an ihrem Fahrzeug einen Schaden festgestellt haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Fahrzeug aufgebrochen – Werkzeug entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag (28.03.2024), gegen 17:00 Uhr, bis Samstag (30.03.2024), gegen 07:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter hochwertiges Werkzeug aus einem Handwerksfahrzeug. Täterhinweise sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Diebstahlserie von Rollern

In der Nacht vom Freitag (29.03.2024) auf Samstag (30.03.2024) kam es in den Stadtteilen Mundenheim und Mitte zu mehreren Rollerdiebstählen. Einer der entwendeten Roller tauchte am Samstag in der Nähe wieder auf, sodass die Polizei an diesem Spuren des Täters sichern konnte. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Ladendieb verletzt Ladendetektiv

Am Samstagabend des 30.03.2024, gegen 19:00 Uhr, entwendete eine männliche Person im Penny-Supermarkt in der Frankenthaler Straße mehrere Lebensmittel. Als der Dieb von dem 21-jährigen Ladendetektiv zur Rede gestellt wurde, flüchtete dieser zu Fuß aus dem Supermarkt und verletzt hierbei den Ladendetektiv leicht an beiden Armen. Der Täter wird von Zeugen als etwa 20-25 Jahre alt, blond und mit auffallend schlechten Zähnen beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621 963-2222 zu melden.