Weidezaun an Wildtiergehege zerschnitten

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Bisher unbekannte Täter zerschnitten in den Morgenstunden des 1.4.24 an einem Wildtiergehege an der B48 bei Gleiszellen den Zaun großflächig. Hierdurch konnten die ca. 20 Tiere (Rehe/Damwild) weglaufen. Bis auf 4 Tiere konnten sie durch den Eigentümer wieder eingefangen werden. Der reine Sachschaden durch die Zerstörung beläuft sich auf 300-400 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rollerfahren ohne Führerschein

Herxheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 18-jährger Rollerfahrer auf der Landstraße bei Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keine Versicherung für den Roller hatte. Außerdem ist der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Schwerwiegender dürfte in diesem Fall sein, dass bei Verkehrsstraftaten die zuständige Führerscheinstelle hierüber informiert wird. Sollte der junge Mann also in naher Zukunft seinen Führerschein beantragen, könnte dies mit mehr Aufwand und vor allem Kosten in Verbindung stehen.

Sachbeschädigung durch Sprühfarbe

Bad Bergzabern (ots)

Am Morgen des 31.3.24, gg. 04:30 Uhr, besprühte eine männliche Person die Scheiben/Fassade/Firmenschild des Jysk-Marktes und der Eisdiele Bechtolina in der Landauer Straße mit Farbe. Hierbei wurde jeweils der Schriftzug „FCK“, teilweise mehrfach, aufgesprüht. Der Schaden dürfte bei rund 500.- EUR pro Örtlichkeit liegen. Es gibt Täterhinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden, Tel.: 0634393340

Möglicher Fahrraddiebstahl

Maikammer (ots)

Am Sonntag, 31.03.2024, wurde durch einen Anwohner ein herrenloses Fahrrad in der Friedhofstraße in Maikammer gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife ein blaues Pedelec Mountainbike der Marke Fischer festgestellt werden. Da es sich augenscheinlich um ein noch neuwertiges bzw. wertvolles Pedelec handelte und dieses nicht gegen eine Wegnahme gesichert war, wurde dieses durch die Polizei Edenkoben sichergestellt. Derzeit wird von einem Fahrraddiebstahl an unbekannter Örtlichkeit ausgegangen.

Hinweise zum Eigentümer bzw. zur Tat selbst nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Betriebserlaubnis erloschen

Maikammer (ots)

Am Sonntagabend, den 31.03.24 um 19:10 Uhr wurde ein Motorradfahrer in der Hartmannstraße in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere technische Veränderungen am Motorrad festgestellt werden. Da aufgrund der technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war, wurde dem 19-Jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

illegales Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 31.03.24 gegen 16:40 Uhr konnten durch eine Streife der Polizei Edenkoben in der Weinstraße in Rhodt unter Rietburg drei Motorradfahrer festgestellt werden, welche bei Erblicken des Streifenwagens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortskern flüchteten. Trotz einer umgehenden Verfolgung und eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Motorradfahrer nicht mehr festgestellt werden.

Aufgrund der Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurde ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Hinweise zu den Motorrädern oder den bislang unbekannten Motorradfahrern nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

(Bad Bergzabern) – Brand eines Mehrfamilienhauses

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2024, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße in Bad Bergzabern. Durch Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte das Feuer eingedämmt und letztendlich gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 350.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache aufgenommen.

Friedhofsruhe in Kapsweyer wird gestört

Kapsweyer (ots)

In der Zeit von 26.03.-29.03.2024, wurde in Kapsweyer auf dem Friedhof durch unbekannte Täter ein Grabstein umgestoßen. Hierbei wurde der Grabstein und ein darauf befestigtes Kreuz beschädigt. Zudem wurden angebrachte griechische Buchstaben Alhpa und Omega vom Kreuz entwendet. Der Schaden liegt knapp über Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Erst Verkehrsstraftat begangen, dann Polizeibeamte angegriffen

Herxheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (28.03.2024) gegen 10:15 Uhr kam es zunächst Im Riegel in Herxheim zu einem Vorfall mit einem 69-jährigen Fahrzeugführer. Dieser fuhr mit seinem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit so an einer Fußgängerin vorbei, dass diese abrupt abstoppen musste. Der Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit, weshalb der 69-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht werden sollte. Hiergegen wehrte er sich erheblich, sodass er gefesselt werden musste. Bei der Verbringung in den Streifenwagen trat er zudem nach den eingesetzten Beamten, traf diese jedoch nicht. Nach Entnahme der Blutprobe wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik verbracht. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Der 69-Jährige muss sich zudem in mehreren Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Edenkoben (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 28.03.24 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Luitpoldstraße in Edenkoben abgestellten Seat Cupra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden liegt um unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.