Vorsicht, Immobilien-Betrug!

Kaiserslautern (ots) – Auf Immobilien-Betrüger ist ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 21-Jährige am Montagabend bei der Polizei

anzeigte, war er Mitte März im Internet auf ein interessantes Immobilienangebot

aufmerksam geworden und hatte per E-Mail Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer

aufgenommen.

Als Antwort auf seine Anfrage wurde der junge Mann zunächst an ein

Online-Maklerbüro verwiesen. Von dort wurde ihm dann eine „Reservierung“ des

Kaufobjektes angeboten – gegen Zahlung einer vierstelligen Gebühr. Ohne auch nur

einen Fuß in das Haus gesetzt zu haben, überwies der 21-Jährige den geforderten

Betrag.

Als er an Ostermontag zum vereinbarten Besichtigungstermin vor verschlossener

Türe stand und sich auch kein Makler blicken ließ, wurde der junge Mann stutzig.

Ein Nachbar wurde auf ihn aufmerksam und gab sich als rechtmäßiger Eigentümer

des Hauses zu erkennen. Er teilte dem 21-Jährigen mit, dass er das Haus auf

einer Internet-Plattform zum Vermieten angeboten habe – ein Verkauf sei nie

geplant gewesen.

Offenbar hatten unbekannte Täter die Fotos und Beschreibungsinformationen des

Objektes abgegriffen und es in betrügerischer Absicht auf einer anderen

Plattform zum Kauf angeboten. Der 21-Jährige erkannte den Betrug und erstattete

Anzeige bei der Polizei. Sein Geld wird er vermutlich nicht wiedersehen. Die

Ermittlungen nach den Tätern laufen. |cri

Gegen Mauer gekracht und geflüchtet

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht

ist die Polizei am Montagabend einem alkoholisierten Autofahrer auf die Schliche

gekommen. Gegen den 32-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Am frühen Abend meldete eine Anwohnerin der Hauptstraße, dass jemand gegen die

Grundstücksmauer an ihrem Anwesen gefahren sei und Schaden angerichtet habe. Der

Verursacher sei geflüchtet.

Die ausgerückte Streife fand an der beschädigten Mauer Fahrzeugteile, die auf

einen Audi als Verursacherfahrzeug hindeuteten. Bei der anschließenden Fahndung

wurden die Beamten auf einen Pkw aufmerksam, der einen deutlichen Frontschaden

aufwies. Die Schäden am Fahrzeug passten zu den Schäden an der Mauer.

Der Fahrzeughalter wollte sich jedoch nicht zu den Vorwürfen äußern. Der

32-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurden auf Anordnung der

Justiz zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unter Drogeneinfluss im Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am

Montagnachmittag im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der

23-Jährige stand unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Als die Streife den jungen Mann gegen 17.30 Uhr in der Kahlenbergstraße stoppte,

stellten die Beamten bei dem Scooter-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein erster Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die

Stoffgruppe THC. Der 23-Jährige musste daraufhin den E-Scooter stehen lassen und

mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis

der Blutuntersuchung entscheidet nun über die weiteren Konsequenzen.

Ähnlich ging es einem Autofahrer, der am späten Montagabend in der Salzstraße in

eine Polizeikontrolle geriet. Der 38-Jährige hatte weder Ausweisdokumente noch

einen Führerschein dabei und gab zunächst falsche Personalien an, verwickelte

sich aber in Widersprüche. Zur genauen Identifizierung wurde er deshalb zur

nächsten Dienststelle gebracht, wo seine Personalien zweifelsfrei festgestellt

wurden. Dabei zeigte sich auch der Grund für seine Lüge: Der 38-Jährige ist

nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weil darüber hinaus der Verdacht

bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht, wurde er zum Urintest

gebeten. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde deshalb eine

Blutprobe entnommen und seine Autoschlüssel an seinen nüchternen Begleiter

übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kollision an der Einmündung

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er einem anderen Fahrzeug die

Vorfahrt nahm, hat ein 59-jähriger Mann am Montagvormittag zwischen

Niederkirchen und Schallodenbach einen Unfall verursacht. Die Folgen: Eine Frau

wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 59-Jährige mit seinem Ford Kuga über

die K28 aus Richtung Olsbrücken und wollte gegen 9 Uhr an der Einmündung zur

L382 nach links in Richtung Niederkirchen abbiegen. Dabei missachtete er den

Vorrang eines Skoda Octavia, der hier in Richtung Schallodenbach fuhr. Es kam

zur Kollision der beiden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 26-jährige Beifahrerin im Skoda. Sie

wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Ford als auch der Skoda wurden so stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 16.000 Euro

geschätzt. |cri

Einbrecher halten Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurden am Samstag mehrere Einbrüche im

Stadtgebiet gemeldet. Alle Taten sollen sich nach den Angaben der Hausbewohner

zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr zugetragen haben. Entwendet wurden Spielekonsolen,

Kameras und Schmuck. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wird auf einen

mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

In der Steinstraße brachen die Täter in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür

auf und durchsuchten die Räume nach Brauchbarem. Als Beute nahmen sie eine

Spielekonsole mit. Ein weiterer Tatort war in der Brahmsstraße. Auch dort gelang

es den Langfingern, sich Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu

verschaffen. Vor allem der Goldschmuck einer Seniorin hatte es den Tätern

angetan.

Zuletzt war eine Wohnung in der Ludwigsstraße Ziel der Einbrecher. Auch dort

machten die Täter Beute. Neben einer Spiegelreflexkamera nahmen die Einbrecher

auch den Schmuck der Wohnungsbesitzer an sich.

In allen Fällen war zum jeweiligen Zeitpunkt kein Bewohner zu Hause. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt, wem in dem genannten Zeitraum

in den drei Straßen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise zu den

unbekannten Tätern werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620

entgegengenommen. |kfa

Unfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots) – Am Osterwochenende kam es in einem Parkhaus in der

Rosenstraße zu einer Unfallflucht. Am Samstagmittag meldete ein

Fahrzeugbesitzer, dass sein Audi A5 in dem Parkhaus beschädigt wurde. Der Unfall

müsste sich demnach zwischen 11.30 und 12.15 Uhr ereignet haben.

Der Pkw war in diesem Zeitraum in einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt

und wurde offenbar von einem anderen Wagen beim Ein- oder Ausparken gerammt.

Zurück blieb ein deutlicher Schaden an der hinteren Beifahrerseite des Audi. Die

Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden.

Sein Fahrzeug dürfte im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, denen im Parkhaus etwas aufgefallen ist, oder die ein Auto mit frischen

Unfallschäden gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Türöffnung mittels Fußtritt

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter verschaffet sich am Sonntagabend

Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße und randalierte

dort. Das Resultat seiner Aktion waren eingeschlagene Fensterscheiben, ein

entleerter Feuerlöscher sowie eine aufgebrochene Tür. Aus dem Inneren der

Wohnung fehlte nichts, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass sie nicht

betreten wurde. Wer für das Chaos verantwortlich ist, sollen jetzt die

Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen zeigen. Zeugen, denen zwischen 18 Uhr

und 20 Uhr etwas Merkwürdiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Transporter ausgebrannt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstagmorgen rückten Rettungskräfte in den

Stadtteil Siegelbach aus. Dort stand in der Sandstraße ein am Straßenrand

geparkter Transporter in Flammen und musste gelöscht werden. Obwohl die

Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, brannte das Führerhaus des VW

Crafters komplett aus. Ein angrenzender Carport wurde durch die entstandene

Hitze ebenfalls beschädigt. Der 30-jährige Besitzer des Fahrzeugs kam mit dem

Schrecken davon. Weniger Glück hatte ein 34-jähriger Anwohner. Er eilte zur

Hilfe, als er die Flammen sah, und versuchte, den Wagen zu löschen. Hierbei

wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht

bekannt. Zeugen, denen zwischen 3 Uhr und 3:15 Uhr etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit

der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

39-Jähriger zündelt zweimal

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die

Polizei gegen einen 39-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, an Karfreitag in der

Vogelwoogstraße an zwei Stellen absichtlich Feuer entfacht zu haben. Es blieb

zum Glück bei kleineren Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 39-Jährige am

Freitagvormittag unerlaubt auf dem Gelände eines Lokals auf und entzündete in

einem Pavillon mehrere Holzscheite. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden

Zeugen auf das Feuer aufmerksam und verständigten Feuerwehr und Polizei.

Unterdessen entzündete der 39-Jährige – offenbar, um vom ersten Brand abzulenken

mit Pappe und Papierresten an einem in der Nähe geparkten Auto ein weiteres

Feuer.

Beide Brände konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Zeugen mit Hilfe

von Feuerlöschern gelöscht werden. Es entstanden dennoch Schäden an der

Außenfassade des Gebäudes neben dem Pavillon sowie an dem geparkten Pkw. Die

genaue Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Während des Einsatzes verhielt sich der mutmaßliche Täter zunehmend aggressiv.

Er beleidigte und bedrohte mehrere Zeugen und auch einen Feuerwehrmann. Der

39-Jährige wurde deshalb in Gewahrsam genommen und nach Anordnung durch die

Staatsanwaltschaft am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf den

Mann kommt ein Strafverfahren wegen Brandstiftung, Bedrohung und Beleidigung zu.

|cri

Zeugenaufruf – illegale Müllentsorgung

Nierstein (ots) – Auf dem Gelände des Bahnhofs Nierstein wurden insgesamt ca. 15

Tonnen Baumischabfälle illegal entsorgt. Neben Elektroschrott, Bauschutt,

Kunststoff, Fliesen und anderem handelt es sich außerdem um mit Asbest

kontaminierte Abfälle, die durch einen sachverständigen Schadstoffgutachter

bestätigt wurden. Die Entsorgungskosten werden sich daher mutmaßlich auf mehrere

Tausend Euro belaufen.

Der Tatzeitraum konnte auf den 6. oder 7. März 2024 eingegrenzt werden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen gegen

Unbekannt eingeleitet.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum

Tathergang oder dem Täter/ den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien

Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Auf Schlangenlinien folgt Unfall

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich für längere Zeit muss ein Mann aus dem

Stadtgebiet auf seinen Führerschein verzichten. Der 45-Jährige verursachte unter

dem Einfluss berauschender Mittel in der Mainzer Straße einen Verkehrsunfall,

bei dem er selbst sowie ein weiterer Mensch verletzt wurden. Wie sich im

Nachhinein herausstellte, war der Autofahrer schon vor dem Unfall wegen seiner

Fahrweise zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern anderen

Verkehrsteilnehmern aufgefallen und hatte bereits auf der Strecke sozusagen

seine „Spuren“ hinterlassen.

Zu dem Unfall, der die sogenannte Trunkenheitsfahrt ans Licht brachte, kam es am

Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der

45-Jährige mit seinem Renault Megane aus Richtung Eselsfürth kommend

stadteinwärts und wollte in Höhe der Einmündung zur Holtzendorffstraße nach

links abbiegen. Dabei nahm er jedoch einem stadtauswärts fahrenden VW Sharan die

Vorfahrt. Dessen 32-jähriger Fahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit

dem Renault nicht mehr vermeiden.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Renault-Fahrer sowie die Beifahrerin im VW

leicht verletzt. Ein Kleinkind sowie zwei Säuglinge, die sich im VW befanden,

kamen unverletzt davon.

Beide Unfall-Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, vermutlich entstand an

beiden Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf

rund 21.000 Euro geschätzt. Für den Einsatz von Polizei, Rettungsdiensten,

Feuerwehr und Abschleppfahrzeugen war die Mainzer Straße im betroffenen Bereich

mehrere Stunden gesperrt.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Einsatzkräfte fest, dass der

mutmaßliche Unfallverursacher unter dem Einfluss von Drogen steht. Zeugen

berichteten, dass der Renault schon vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren

sei und auch Leitpfosten touchierte. Eine Überprüfung der bislang bekannten

Fahrtstrecke ergab drei weitere Unfallörtlichkeiten, an denen frische

Unfallspuren und verlorene Fahrzeugteile festgestellt wurden.

Der 45-Jährige musste deshalb seinen Führerschein vorläufig abgeben und mit zur

Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren

Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Gefährdung des

Straßenverkehrs dauern an. |cri

Einbrecher auf Kneipentour

Kusel – Ein Einbrecher ist am frühen Morgen des Ostermontages in zwei

Kneipen eingebrochen und hat dabei hohen Sachschaden hinterlassen.

Der noch unbekannte Täter verschaffte sich in Lokalen in der Bahnhofstraße und

der Ringstraße gewaltsam Zutritt, indem er jeweils ein Fenster aufbrach. Bei

geringer Beute hinterließ er einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die

Ermittler leiteten Strafverfahren ein und sicherten Spuren an beiden Tatorten.

Der Tatzeitraum für das Objekt in der Ringstraße konnte auf die Zeit zwischen

05:20 Uhr und 09:45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher um

Hinweise: Wem ist in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld aufgefallen?

Wer kann Angaben machen, die zur Ermittlung des Täters füh-ren können? Zeugen

werden gebeten, sich unter 06381/919-0 oder per E-Mail an

pi-kusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Einführung des Gesetzes zum Umgang mit Konsumcannabis – (KCanG)- die Polizei informiert

Polizeipräsidium Westpfalz – Die Einführung des Gesetzes zum Umgang mit

Konsumcannabis (KCanG) und die damit einhergehende faktische

(Teil-)Legalisierung von Cannabis wurde durch die Bundesregierung im Februar

2024 beschlossen. Nach der Billigung durch den Bundesrat am 22.März 2024 trat

das Gesetz nach seiner Ausfertigung am 27. März 2024 am 01.04.2024 in Kraft.

Seit diesem Zeitpunkt ist der Besitz von bestimmten Mengen Cannabis ebenso wie

der private Eigenanbau unter festgelegten Rahmenbedingungen für Erwachsene

straffrei. Der gemeinschaftliche Anbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinen soll

nach den derzeitigen Planungen der Bundesregierung zum 1. Juli 2024 starten. Das

Innenministerium hat am 26.März den Polizistinnen und Polizisten im Land einen

Orientierungsrahmen für die spartenübergreifende polizeiliche Praxis an die Hand

gegeben. Darin wird die Beschreibung möglicher Situationen im Umgang mit einer

grundlegend veränderten Rechtlage mit konkreten Handlungsempfehlungen verbunden.

Damit sollen die Polizistinnen und Polizisten im Land ab dem ersten Tag

bestmöglich auf den Vollzug des KCanG vorbereitet werden. Während das

Cannabisgesetz unter anderem den Besitz und Konsum von Cannabis unter bestimmten

Voraussetzungen erlaubt, bleibt das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen

Straßenverkehr unter dem berauschten Einfluss von Cannabis nach wie vor

verboten. Die Polizei Rheinland-Pfalz misst der Prävention einen besonderen

Stellenwert bei, denn die Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr zählt

zu ihren Kernaufgaben. Die folgenlose Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln – also ohne Gefährdung Dritter oder gar

Unfälle – wird auch weiterhin als Ordnungswidrigkeit gemäß Paragraph 24a

Straßenverkehrsgesetz geahndet. Hierfür muss, wie auch beim Alkohol, ein

gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert überschritten werden. Die genaue

Konzentration des Wirkstoffs THC wird unter anderem durch die Auswertung einer

Blutprobe nachgewiesen.

Mögliche Folgen können Fahrverbote und Bußgelder bis zu vierstelliger Höhe sein.

Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln wie etwa

Cannabis ein Fahrzeug führt und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder

einen Verkehrsunfall verursacht, muss unter Umständen mit einer Bestrafung nach

Paragraph 315c Strafgesetzbuch rechnen. Hier drohen bis zu fünf Jahre

Freiheitsstrafe und der Entzug der Fahrerlaubnis. Das Ziel verstärkter

polizeilicher Kontrollen ist es, das hohe Verkehrssicherheitsniveau im Land zu

erhalten und zu stärken. Entscheidend hierfür ist, das Bewusstsein der

Bürgerinnen und Bürger dahingehend zu schärfen, dass – genau wie im Zusammenhang

mit Alkohol auch – eine Beeinflussung durch den Konsum von Cannabis und die

Teilnahme am Straßenverkehr unvereinbar sind.

Versuchter Diebstahl aus Geräteschuppen

Obermoschel (Donnersbergkreis) – In der Nacht von Sonntag auf Montag hat

ein unbekannter Täter in der Windenstraße versucht aus einem in unmittelbarer

Nähe zum Wohnhaus gelegenen Geräteschuppen eine Gasflasche zu entwenden. Der

Täter ließ beim Erblicken einer Überwachungskamera von seinem Vorhaben ab und

flüchtete von der Tatörtlichkeit. Der Täter führte bei der Tatausführung einen

Rucksack mit sich. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen

oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

E-Scooter ohne Versicherung

Kaiserslautern – Eine Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen hat mehrere

Strafanzeigen zur Folge.

Beamte der Polizeiinspektion 2 kontrollierten gegen 04:15 Uhr einen 19-jährigen

E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass beim

E-Scooter der zwingend notwendige Haftpflichtversicherungsschutz fehlte. Wegen

des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommt nun auf den 19-Jährigen

eine Strafanzeige zu. Gleichermaßen muss sich ein 20-Jähriger Bekannter des

Fahrers verantworten, der Eigentümer und Halter des E-Scooters ist und die Fahrt

ohne Versicherungsschutz erst ermöglicht hat.

Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der E-Scooter

sichergestellt.|pvd

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern-Siegelbach – Wegen einer Unfallflucht im Stadtteil

Siegelbach ermittelt die Polizei. In der Zeit zwischen Samstagmittag, 16 Uhr und

Sonntag, 12 Uhr wurde in der Finkenstraße ein Opel Astra beschädigt, der

gegenüber des Anwesens Nummer 48 längs am Fahrbahnrand abgestellt war.

Die Besitzerin des Opel bemerkte später einen weinroten Mercedes, älteren

Baujahrs, der vor ihrem Wagen parkte. Als sie am Sonntag zu ihrem Fahrzeug

zurückkehrte, fehlte vom Mercedes jede Spur. An ihrem Opel dagegen fanden sich

an der vorderen Stoßstange und am Kennzeichen Unfallschäden, die vom Mercedes

stammen könnten.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wem ist im fraglichen Zeitraum ein Rangiermanöver oder Zusammenstoß aufgefallen.

Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2

nimmt Informationen unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.|pvd

Spaziergänger angegriffen und beleidigt – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern-Hohenecken – Am Ostersonntag wurde die Polizei in der

Mittagszeit in den Stadtteil Hohenecken gerufen.

Ein Ehepaar war dort auf einem Waldweg nahe der Kohlkopfstraße spazieren. Nach

Angaben der beiden 74-Jährigen kam ihnen auf dem breiten Waldweg ein bislang

unbekannter Mann entgegen, der die Beiden beinahe anrempelte und sodann

beleidigte. Weiterhin habe der Unbekannte den 74-Jährigen mit Steinen beworfen

und fast am Kopf getroffen. Glücklicherweise blieben die Eheleute unverletzt.

Der akzentfrei Deutsch sprechende Unbekannte hatte eine Glatze und führte einen

Rucksack mit. Er war dunkel gekleidet und etwa 20-30 Jahre alt. Er konnte

bislang nicht angetroffen oder identifiziert werden.

Zeugen, die gegen 12 Uhr in der Umgebung unterwegs waren und Hinweise zu dem

Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.|pvd

Public Viewing auf dem Betzenberg

Kaiserslautern – Frei nach dem Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“

steht nur drei Tage nach der Zweitligapartie auf dem Betzenberg für den 1. FC

Kaiserslautern am Dienstag die nächste sportliche Herausforderung an: Zum

DFB-Pokal-Halbfinale reisen die „Roten Teufel“ morgen (02.04.) nach Saarbrücken.

Parallel zum Spiel, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, gibt es im

Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ein sogenanntes „Public Viewing“. Das

Stadion wird dafür bereits um 18 Uhr geöffnet.

Die Ticket-Nachfrage ist groß – der Verein rechnet nach derzeitigem Stand mit

etwa 20.000 Besuchern. Aus diesem Grund wird am Abend – wie bei den „normalen“

Spieltagen auch – der Park & Ride-Verkehr eingerichtet. Die Parkplätze im

Bereich KL-Ost („Schweinsdell“) sowie KL-Universität können wie gewohnt genutzt

werden.

Denn auch an diesem Abend gilt: Bitte versucht nicht, in Stadionnähe zu parken!

Auf dem Betzenberg ist nicht ausreichend Parkraum vorhanden! Der nächstgrößere

Parkplatz ist der Messeplatz – aber auch hier steht wegen einer Veranstaltung

nur ein Teil der Fläche zum Parken zur Verfügung. Unser Appell lautet deshalb:

Bitte nutzt das P&R-Angebot!

Der FCK hat auf seiner Internetseite unter https://s.rlp.de/2vIYR alle wichtigen

Informationen rund um das Public Viewing zusammengestellt.

Wir wünschen allen Fußballfans eine gute An- und Abreise und einen entspannten

Fußballabend! |cri

Diebstahl eines PKW

Ramstein-Miesenbach – Zu einem PKW – Diebstahl kam es im Zeitraum 29. März

2024 – 31. März 2024 in der Miesenbacher Straße. Das geparkte schwarze Audi A4

Cabriolet mit Zulassungskennzeichen Kusel wurde durch einen bisher unbekannten

Täter entwendet. Auffällig sind die beigefarbenen Ledersitze. Zeugen, die etwas

gesehen haben oder denen der entwendete PKW an anderer Stelle aufgefallen ist,

werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen.

|pilan

Kupfer entwendet

Ramstein-Miesenbach – Metalldiebe hatten es auf Kupfer abgesehen und

schlugen in der Nacht zum Osternacht zu. Von einem Lagergelände in der

August-Süßdorf-Straße entwendeten unbekannte Täter fünf Trommeln mit Kupferkabel

sowie Arbeitsgeräte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in

der Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der

Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Gesperrte Weiherstraße – Burgweg ist keine Ausweichstrecke

Landstuhl – Von Karfreitag bis zum Ostersonntag kontrollierte die Polizei

stichprobenartig den Burgweg – Verbindungsstrecke zwischen der Stadtmitte und

dem Stadtteil Melkerei. Aufgrund der Baustelle in der Weiherstraße versuchten

einige Verkehrsteilnehmer die Sperrung zu umgehen, indem sie das

Durchfahrtsverbot missachteten und den Burgweg nutzten. Insgesamt mussten die

Beamten 12 Verwarnungen aussprechen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach – Am Samstagvormittag überprüft eine Funkstreife im

Industriezentrum Westrich die Fahrtüchtigkeit eines 24-jährigen Mercedes

Sprinter Fahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von

Betäubungsmittel. Ein Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe Cannabis.

Dem Mann aus dem benachbarten Saarland wurde eine Blutprobe entnommen. |pilan

Aggressive Frau

Kaiserslautern – Außer Rand und Band befand sich am Samstag, 30.03.2024,

gegen 17:19 Uhr eine 37-jährige Frau. Nachdem sie zuvor randaliert und eine

Person bespuckt hatte, wurde ihr ein Platzverweis erteilt. An einem Kiosk in der

Hellmut-Hartert-Straße entriss sie einem dortigen Kunden dessen Bier. Als dieser

die Frau festhalten wollte, warf sie ihm die Bierflasche in das Gesicht,

woraufhin die Brille zerbrach. Aufgrund der psychischen Auffälligkeit der Frau

wurde sie nach Entnahme einer Blutprobe einem Krankenhaus zugeführt. Der Mann

wann wurde durch den Angriff lediglich leicht verletzt.|wey

Fahrt unter Drogeneinfluss verhindert

Kaiserslautern – Ein 26-jähriger Mann wurde in der Gasstraße am Sonntag,

31.03.2024 gegen 05:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor saß er in

seinem PKW bei laufendem Motor und rauchte einen Joint. Um eine mögliche Fahrt

unter Drogeneinfluss zu verhindern, wurde ihm der Fahrtantritt untersagt.|wey

Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern – In dem Zeitraum Samstag, 30.03.2024 auf Sonntag,

31.03.2024 kam es im Stadtgebiet zu mehreren Trunkenheitsfahrten.

Gegen 15:25 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann mit einem E-Scooter fahrend in der

Eisenbahnstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde

festgestellt, dass der Mann mit 1,18 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 00:25 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem E-Scooter fahrend

in der Kanalstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde

festgestellt, dass der Jugendliche mit 1,52 Promille alkoholisiert war. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und hiernach einem Erziehungsberechtigten

überstellt.

Gegen 01:36 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann mit einem PKW fahrend in der

Ludwigstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde

festgestellt, dass der Mann mit 1,27 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 04:38 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann mit einem PKW fahrend in der

Lauterstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde

festgestellt, dass der Mann mit 0,63 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde die

Weiterfahrt untersagt.

Gegen alle Personen wurden entsprechende Straf- bzw.

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Führerscheinstellen in

Kenntnis gesetzt.|wey

Einsatzbericht der Polizei zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf

Kaiserslautern – Am Samstag, 30. März 2024, traten die Roten Teufel zum

27. Spieltag der Saison 2023/24 gegen Fortuna Düsseldorf an. 46.210 Zuschauer

verfolgten das Zweitligaspiel live im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Das Spiel endete 1-3 für Fortuna Düsseldorf. Viel los war bei der An- und

Abreise der Fans auf den Straßen in und um Kaiserslautern. Die Anreise verlief

bis auf einige Rückstaus reibungslos. Bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen

mussten die Stadionbesucher bei der Rückreise an mehreren Stellen Wartezeiten in

Kauf nehmen. Beeinträchtigungen dieser Art lassen sich bei Veranstaltungen in

dieser Größenordnung leider nicht vermeiden. Um Fanströme sicher zu lenken, war

es abermals erforderlich, dass die Polizei bei der An- und Abreise der Fans

zeitweise den Elf-Freunde-Kreisel für den Fahrzeugverkehr sperren musste. Die

Deutsche Bahn setzte, aufgrund von Gleiskörperarbeiten im Alsenztal, einen

Schienenersatzverkehr ein. Die mit der Bahn anreisenden Fußballfans, überwiegend

aus Düsseldorf, erreichten trotzdem rechtzeitig vor Spielbeginn das Stadion.

Ansonsten konnte über die Bundespolizei sowohl die An- als auch die Abreisephase

über den Hauptbahnhof Kaiserslautern problemlos gewährleistet werden. Rund um

das Spiel registrierte die Polizei einige Straftaten, darunter einen

Fanschal-Raub, zwei Körperverletzungen sowie eine Beleidigung. Zudem musste

einem Fußballfan ein Platzverweis ausgesprochen werden. Wegen des Abbrennens von

Pyrotechnik im Block von Fortuna Düsseldorf hat die Polizei die Ermittlungen

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz aufgenommen. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz

durch das Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik, die Polizeipräsidien

Mainz und Rheinpfalz unterstützt und arbeitete in bewährter Art und Weise mit

der Bundespolizei „Hand in Hand“. Der Einsatzleiter PD Süßenbach bedankt sich

bei allen Einsatzkräften und wünscht ihnen sowie allen Stadionbesuchern eine

gute Heimreise. |hac

Verdächtiges Verhalten führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern – Ein 31-jähriger Mann sorgte am Karfreitag, 29.03.2024

gegen 15:35 Uhr mit seinem Verhalten für einen Polizeieinsatz. Er verließ in der

Kaiserstraße seinen PKW und ließ den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken.

Hiernach verschloss sich der PKW automatisch. Mittels eines Drahtes versuchte er

die Türen zu seinem PKW zu öffnen. Hieraufhin wurde die Polizei verständigt,

welche den Mann an dem PKW antreffen und einer Kontrolle unterziehen konnte.|wey

Qualmende Reifen am „Carfriday“ 2024 im Bereich Westpfalz

Westpfalz –

Am heutigen Karfreitag, von der Tuning-Szene auch „Carfriday“ genannt, wurden

durch die Spezialisten des Polizeipräsidiums Westpfalz Verkehrskontrollen

durchgeführt, die insbesondere dem Erkennen illegaler Umbauten und dem

Verhindern illegaler Fahrmanövern dienen sollten.

Aufgrund des extrem schlechten Wetters in der Region, sowie dem Fakt, dass der

Karfreitag dieses Jahr von dem Saisonbeginn vieler Fahrzeugzulassungen fiel,

waren nur wenige Liebhaber modifizierter Fahrzeuge bereit ihre „Schätze“ aus

der hoffentlich trockenen und warmen Garage zu holen.

Insgesamt kann aber ein durchaus positives Resümee gezogen werden.

Nur wenige Fahrzeugführer zeigten sich bei den getroffenen Maßnahmen

uneinsichtig, wenngleich es dem einen oder anderen merklich schwer fiel den

Ausführungen der eingesetzten Beamten zu folgen.

Das spiegelte sich auch in vielen Fällen wieder, bei der die Betriebserlaubnis

des jeweiligen Fahrzeuges aufgrund von formellen Versäumnissen der

Fahrzeugführer/-halter, erloschen war.

Es empfiehlt sich auch nach einer durchgeführten Abnahme der Änderung durch

einen Prüfer das danach ausgehändigte Dokument durchzulesen. Oftmals ist die

unverzügliche Eintragung der Änderung in die jeweilige Zulassungsbescheinigung

unabdingbare Voraussetzung für den Fortbestand der Betriebserlaubnis.

In 66 Fällen wurde durch die Spezialisten festgestellt, dass die

Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeuges erloschen war.

Die betroffenen Fahrzeuge durften nach der Kontrolle die Kontrollstelle auch

nicht mehr auf eigener Achse verlassen.

Besonders hervor tat sich ein junger Porschefahrer, der in provokanter Art und

Weise sein Fahrzeug immer wieder hochtouren ließ, um damit ein lautes Knallen

hervorzurufen.

Das Fahrzeug war zwar nicht modifiziert, aber dennoch muss der Mann nun mit

einer empfindlichen Geldstrafe, sowie einem Punkt in Flensburg rechnen, da er

durch die Fahrweise unnötigen Lärm verursachte.

Dankbar zeigte sich der Führer eines umgebauten Transporters, der zwecks

Kontrolle von der Autobahn geleitet wurde. Die Beamten stellten fest, dass

aufgrund eines nicht korrekt durchgeführten Umbaus der Bremsanlage die Reifen

bereits kurz vorm Brennen waren. Deutlicher Geruch von geschmolzenem Gummi und

starker Qualm waren bereits feststellbar.

Auch wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße und illegale Fahrmanöver, wie

Rechtsüberholen oder Wheelies mit einem Motorrad, durch die Beamten geahndet.

In zwei Fällen werden Strafverfahren gegen Prüfer eingeleitet, die zumindest

die Hauptuntersuchung positiv bescheinigten, obwohl erkennbare, erhebliche

Mängel an den Fahrzeugen vorhanden waren.

Die Polizei wünscht den Tunern eine erfolgreiche Saison und das ein oder andere

nette Benzingespräch.

|past

Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Landstuhl – Da sich ein 41-jährige Mann am Karfreitag pöbelhaft vor der

Polizeidienststelle verhielt wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der

Personalienfeststellung beleidigte er die kontrollierenden Beamten mit

unflätigen Ausdrücken. Auf den Mann aus dem Stadtgebiet kommt nun eine

Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten zu. |pilan