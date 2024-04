Frankfurt – Griesheim: Steinwürfe auf Fahrzeuge

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 01. April 2024 befuhr ein 45-jähriger

Fahrer mit einem unbesetzten Linienbus gegen 0.45 Uhr auf dem Weg zum Depot die

Mainzer Landstraße stadteinwärts, als in Höhe des Übergangs zur B 40 mehrere

Jugendliche den Bus mit Steinen bewarfen. Dieser wurde dadurch an der

Frontscheibe und an einem hinteren Fenster beschädigt. Der 45-jährige Busfahrer

blieb unverletzt, er setzte seine Fahrt zum Depot fort. Am Tatort wurden die

alarmierten Polizeibeamten auf weitere Geschädigte aufmerksam. Auch ein

54-Jähriger und seine 51-jährige Begleitung, welche in einem Audi Q7 unterwegs

waren, wurden an gleicher Stelle mit Steinen beworfen. Die beiden Insassen

blieben unverletzt, das Fahrzeug wurde im Bereich eines Kotflügels beschädigt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittlungen

dauern an.

Frankfurt – Kalbach-Riedberg: Zwei Festnahmen nach Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag, den 31. März 2024 fiel Polizeibeamten gegen

21.20 Uhr ein Fahrzeug im Bereich „Am Oberschlag“ mit auffälliger Fahrweise auf.

Die Beamten hielten das Fahrzeug an, um es einer Verkehrskontrolle zu

unterziehen. Sowohl der 62-jährige Fahrer, als auch die 62-jährige Beifahrerin

zeigten sich hierbei von Beginn an unkooperativ und verweigerten die Herausgabe

der Ausweispapiere. Da die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug

wahrnahmen, sollte bei dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt

werden. Auch diesen verweigerte der Mann. Stattdessen versuchte er das Fahrzeug

erneut zu starten und die Fenster zu schließen. Dies konnte durch die Polizisten

verhindert werden. Bei der folgenden Festnahme verletze sich ein Polizeibeamter

leicht. Zeitgleich zu der Festnahme kam es zwischen der Beifahrerin und einem

unbeteiligten Mann, der die Kontrollstelle mit seinen Hunden passierte, aus

ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die

Beifahrerin den 77-jährigen Passanten ins Gesicht schlug. Auch die Frau wurde

nun festgenommen. Dabei beleidigte sie die Beamten und verletzte einen

Polizisten leicht. Als den beiden Beschuldigten nun eröffnet wurde, dass man

eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchführen werde, klagte der 62-jährige

Fahrer plötzlich über körperliche Beschwerden. Durch einen hinzugerufenen

Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus verbracht, akute Gesundheitsprobleme

konnten nach ärztlicher Begutachtung nicht festgestellt werden. Da der

Beschuldigte sich auch im Krankenhaus weiter weigerte an der Blutentnahme

mitzuwirken, musste diese unter Zwang durchgeführt werden. Seine 62-jährige

Begleitung wurde zwischenzeitlich auf die Polizeidienststelle verbracht, wo sie

bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen mitwirkte. Beide wurden nach Abschluss

dieser Maßnahmen jeweils vor Ort entlassen.

Frankfurt – Frankfurter Berg: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 30. März 2024 kam es im Margeritenweg in

einer Wohnung zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr der Stadt Frankfurt teilte den Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss

eines Mehrfamilienhauses mit. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste das

gesamte Gebäude geräumt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell

lokalisiert und gelöscht werden. In der Wohnung wurden keine Personen

festgestellt. Auch die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt, sie

konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung allerdings ist

unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die Brandursache

dürfte nach bisherigem Kenntnisstand in einem technischen Defekt liegen. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt – Heddernheim / Riedberg: Vermisste Person

Frankfurt (ots) – (th) Seit Samstag, den 30. März 2024, 09.00 Uhr wird der 34

Jahre alte Tarek A. vermisst. Er ist orientierungslos, kann sich nur schwer

artikulieren und nutzt gerne den Öffentlichen Personennahverkehr. Zuletzt hielt

er sich im Bereich eines Einkaufsmarktes im Frankfurter Stadtteil Riedberg auf.

Tarek A. kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 176 cm groß, ca. 90 kg

schwer, nordafrikanisches Erscheinungsbild, kurze dunkelbraune Haare, Vollbart.

Bekleidet ist er mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen

Jogginghose. Zudem trägt er eine schwarze Wollmütze mit roter Aufschrift.

Hinweise bitte an das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11400

oder an jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Trunkenheitsfahrt mit griffbereiter Schreckschusswaffe

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (28. März 2024) nahmen

Polizeibeamte einen Autofahrer fest, der nach aktuellen Erkenntnissen

alkoholisiert war und eine Schreckschusswaffe mit sich führte.

Ein Zeuge meldete gegen 13:05 Uhr, dass ein Audifahrer womöglich soeben in der

Moselstraße einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die angesprochene Streife

führte eine Verkehrskontrolle bei dem 39-jährigen Fahrer durch. Dieser wollte

sich zunächst der Kontrolle entziehen und fuhr an den Beamten vorbei. Es gelang

den Polizisten jedoch ihn zu stoppen und festzunehmen. Auf Grund seiner

verwaschenen Sprache und weiteren Umständen entstand bei den Polizisten der

starke Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Als einer der Beamten in das

Fahrzeug schaute, bemerkte er dann noch eine Schreckschusspistole auf dem

Fahrersitz.

Der Fahrer wurde im Anschluss zwecks Blutentnahme in das Polizeipräsidium

Frankfurt verbracht, es stellte sich weiterhin heraus, dass er über keine

gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Sein Fahrzeug wurde wegen erheblicher technischer Mängel sichergestellt, ebenso

wie die Schreckschusswaffe. Der Anfangsverdacht eines Verkehrsunfalls, welcher

ausschlaggebend für die Kontrolle war, konnte nicht bestätigt werden.

Frankfurt – Ostend: Festnahme nach schwerem Raub aus Wohnung

Frankfurt (ots) – (ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Nachmittag (28. März

2024) einen Mann fest, der zuvor einen Mitbewohner der gemeinsamen

Wohnunterkunft beraubt hatte.

Gegen 16:30 Uhr erhielt der 52-jährige Bewohner der Unterkunft für

Nichtsesshafte in der Ostparkstraße seine Sozialleistungen. Dies bemerkte ein

29-Jähriger und schlug ihm nach aktuellen Erkenntnissen mit einer gefüllten

Hartplastikflasche gegen den Kopf. Unmittelbar danach versuchte er das Geld

wegzunehmen, was der Geschlagene jedoch verhindern konnte.

In der Zwischenzeit alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf ein und konnten

den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen.

Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit wurde er zwecks richterlicher Vorführung in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht. Der Geschädigte wurde

durch die Tat leicht verletzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme eines „Radelnden Räubers“ mit Hilfe der Videoschutzanlage – nach Diebstahlsserie aus Fahrradkorb

Frankfurt (ots) – (ha) Vor kurzem erfolgte ein Warnhinweis bezüglich Diebstählen

aus Fahrradkörben (Pressemitteilung: 240328 – 0359). Tatverdächtige nutzen bei

Diebstählen in diesen Fällen selbst auch ein Fahrrad oder E-Scooter, um sich

schnell von dem Tatort zu entfernen. Am Mittwochmorgen (27.März 2024) nahmen

Frankfurter Polizeibeamte einen Mann fest, der nach aktuellen Erkenntnissen für

mehrere solcher Delikte verantwortlich ist.

Bereits am 22.März.2024 meldete eine Frau den Diebstahl ihres Rucksackes aus

ihrem Fahrradkorb, sie hatte davon zunächst nichts mitbekommen. Durch Sichtung

der Videoschutzanlage im Bereich des Bahnhofsviertels konnte eine detaillierte

Beschreibung eines Mannes erlangt werden, dem im Zuge der Auswertung noch eine

weitere Tat zugeordnet werden konnte.

Am Mittwoch ca. gegen 10:15 Uhr gelang Polizisten dann die Festnahme eines

44-jährigen Mannes auf den die Beschreibung zutraf, ebenfalls im Bereich des

Bahnhofsviertels. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und

ein Smartphone, welches nach aktuellem Ermittlungsstand als Stehlgut eines

weiteren Diebstahls aus Fahrradkorb desselben Tages zugeordnet werden konnte.

Der Mann führte ausserdem ein Ausweisdokument mit sich, welches sich als

Totalfälschung herausstellte.

Die Beamten durchsuchten, unmittelbar nach Erhalt eines Durchsuchungsbefehls der

Staatsanwaltschaft, das Hotelzimmer indem der Tatverdächtige sich eingebucht

hatte. Dort fanden sie noch mehr vermeintliche Beute aus anderen Taten, sowie

weiteres Einbruchswerkzeug.

Der 44-Jährige wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des

Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Er muss sich jetzt wegen des Verdachtes

des Diebstahls in mehreren Fällen verantworten.