Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld – In der Nacht von Ostersonntag (31.03.) auf Ostermontag (01.04.) wurde im Bereich Petersberg, Eisenacher Straße ein dort geparkter blauer Pkw Skoda Kodiaq vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand auf der Fahrerseite des geparkten Pkw Skoda Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparkter Pkw angefahren – Zeugenaufruf

Ein 31-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen grauen PKW Audi A 4, in der Zeit von Ostersonntag (31.03.) 21.00 Uhr bis Ostermontag (01.04.) 06.15 Uhr, ordnungsgemäß in Fulda in der Schillerstraße rechtsseitig auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 72. Hie rzu parkte der 31-Jährige seinen PKW rückwärts in die dortige Parklücke ein. Als dieser dann am frühen Morgen seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er einen frischen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Die oder der unbekannte Verursacherin / Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken aus der daneben befindlichen Parklücke den PKW des 31-Jährigen. Anschließend flüchtete die oder der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer: 0661-1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Fahrerin alkoholisiert

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8.500 Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Ostermontag (01.04.) gegen 06.10 Uhr in der Kohlhäuser Straße Höhe Hausnummer 9 in Fulda. Eine 33-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrem PKW Audi A 3 die Kohlhäuser Straße – aus Fahrtrichtung Wallweg – kommend in Fahrtrichtung Mainstraße. In der Kohlhäuser Straße in Höhe Hausnummer 9 kam die 33-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten PKW VW Jetta. Nach dem Zusammenprall mit dem geparkten PKW setzte die 33-Jährige jedoch ihre Fahrt zunächst ungehindert fort und flüchtete von der Unfallstelle. Da jedoch bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge der vordere rechte Reifen ihres PKW beschädigt wurde, endete letztendlich die Fahrt der 33-Jährigen in der Kohlhäuser Straße in Höhe der Hausnummer 49. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit. Da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei der 33-Jährigen deutlich Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Sonntag (31.03.), gegen 22.45 Uhr, parkte ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seine graue Mercedes E-Klasse ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße „Am Weinberg“, Höhe der Hausnummer 7. Als er gegen 23.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er massive Beschädigungen im Bereich der vorderen Fahrzeugseite fest. Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer/in beim Vorbeifahren den PKW des Mannes touchiert und entfernte sich im Nachgang von der Unfallstelle, ohne sich um den durch ihn/ sie entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es entstand Sachschaden an dem Mercedes in Höhe von circa 8.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am Sonntag (31.03.), gegen 18.40 Uhr, kam es in Bebra in der Hersfelder Straße, vor der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld wollte mit ihrem PKW von dem Gelände der Tankstelle, auf die bevorrechtigte Hersfelder Straße in Richtung stadtauswärts einfahren. Sie übersah beim Einfahren offenbar einen 18-jährigen Kradfahrer aus Rotenburg, der die Hersfelder Straße stadteinwärts befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Kradfahrers kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich der 18-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen war nicht im Einsatz, da sich der Rotenburger eigenständig in ärztlichen Behandlung begeben wollte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 2.000 Euro.

Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei

Am Sonntagnachmittag (31.03.), gegen 15 Uhr, fielen zwei osteuropäische Staatsbürger in einem Audi A 4 in der Ortslage von Neuhof durch ihr „Poserverhalten“ auf und sollten deswegen durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg einer Kontrolle unterzogen werden. Der 31-jährige Fahrer gab jedoch Gas und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung durch die Ortsmitte von Neuhof konnte der Audifahrer jedoch gestellt werden. Allein dem geringen Verkehrsaufkommen zum Tatzeitpunkt ist es zu verdanken, dass es durch das Verhalten des Fahrers zu keinem Verkehrsunfall kam. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen waren offenbar alkoholisiert und standen vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogentest verliefen jeweils positiv. Bei einer Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der Audi wies nicht unerhebliche technische Mängel auf und wurde daher durch die Polizei stillgelegt. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Beschuldigten vorläufig der Führerschein entzogen. So muss sich der Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Neuhof wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wurde am letzten Tag der Illegalität ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Cannabis eingeleitet.

Kontrolle über Fahrzeug verloren – Alleinunfall

Heringen – Am Ostersonntag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis die L3306 von Hönebach in Richtung Bengendorf. Ausgangs einer scharfen Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Toyota, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro

Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 30.03.2024 gegen 12:30 Uhr, parkte ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen türkis-farbenen Skoda Karoq ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des BayWa Baumarktes in der Landecker Straße in Bad Hersfeld. Als er gegen 13:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam stellte er Beschädigungen an der Stoßstange im Bereich der Beifahrerseite fest. Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer/in beim Ein- oder Ausparken den PKW des Mannes touchiert und entfernte sich im Nachgang von der Unfallstelle ohne sich um den durch ihn/ sie entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es entstand Sachschaden an dem Skoda in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trunkenheit im Straßenverkehr

BAD HERSFELD. Am Ostersonntag, gg. 00:30 Uhr, wurde eine Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld auf der Bundesstraße 62, zwischen dem Stadtteil Eichhof und der Kernstadt, auf einen PKW mit deutlich unsicherer Fahrweise aufmerksam. Die Funkstreife stoppte den PKW daraufhin und unterzog den 30-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 30-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

HERINGEN-LENGERS. Am Ostersonntag, gg. 01:15 Uhr, kam ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus dem benachbarten Wartburgkreis mit seinem PKW in der Feldgemarkung zwischen Heringen und Lengers, in einer Linkskurve, infolge falscher Einschätzung des Fahrbahnverlaufs, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte an der dort abfallenden Böschung mit drei Bäumen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Radfahrer übersehen

Am Samstagmittag, 30.03.2024, 11:21 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Siegen mit seinem Mountainbike die Fuldaer Straße in Bad Salzschlirf in Richtung Ortsmitte.

Vom Parkplatz der dortigen Pizzeria wollte eine 65-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit ihrem PKW auf die Fuldaer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Vorfahrtberechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer kam zum Fall und wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 600 EUR.

Der „Carfreitag“ ist für viele Auto- und Motorradliebhaber der Auftakt in die Saison. An diesem Tag zieht es viele von ihnen in die Innenstädte. Dabei kommt es durch Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer immer wieder zu Beschwerden durch aufheulende Motoren oder respektloses Verhalten. Aus diesem Grund waren Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen gestern vermehrt in den Innenstädten unterwegs, um den Straßenverkehr zu überwachen. Die osthessische Bilanz des landesweiten Aktionstages: auch wenn mehrere Verstöße festgestellt wurden, hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Regeln.

75 kontrollierte Fahrzeuge

In die Maßnahmen war auch die speziell für die Kontrolle technisch veränderter Fahrzeuge geschulte Kontrollgruppe eingebunden. Gerade diese Polizisten nutzten die Möglichkeit, um mit den Fahrzeugführern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und durch gezielte Präventionsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Von den 75 kontrollierten Fahrzeugen mussten 15 beanstandet werden. In fünf Fällen wurde aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen ein Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet. In einem Fall erstellte ein externer Spezialist zudem ein Beweissicherungsgutachten, vier „Poser“ bekamen einen Platzverweis ausgesprochen. Insgesamt wurden fünf Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Außerdem stellten die Kontrollkräfte 22 Ordnungswidrigkeiten fest.

Flüchtige eScooter-Fahrer gefasst – 3er BMW sichergestellt

Bei den Kontrollen im Stadtgebiet von Fulda und Umgebung fielen einer Streife um 15.35 Uhr in der Justus-Liebig-Straße drei E-Scooter-Fahrer auf, da an zwei der Fahrzeuge kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem waren die Fahrzeugführer augenscheinlich zu jung zum Führen der E-Scooter. Deshalb entschloss man sich zu einer Kontrolle. Als die Fahrzeugführer dies bemerkten, flüchteten sie sofort in unterschiedliche Richtungen und ließen die drei Fahrzeuge zurück. Bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten kam heraus, dass zwei der drei E-Scooter gestohlen gemeldet waren. Bei den intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang es, einen 11-jährigen Tatverdächtigen zu ergreifen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an.

Um 18:45 Uhr wurde eine Streife in der Frankfurter Straße in Fulda auf einen 3er BMW aufmerksam, der optische Auffälligkeiten und ein ungewöhnlich lautes Fahrgeräusch aufwies. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da auch bei der Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs einige unzulässige Veränderungen festgestellt wurden und eine Standgeräuschmessung das auffällig laute Fahrgeräusch bestätigte, wurde das Fahrzeug zur weiteren Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Es besteht der Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis aufgrund unzulässiger Änderungen unter anderem im Bereich der Abgasanlage und der lichttechnischen Einrichtungen des Fahrzeugs.

Um 21 Uhr stellten die Kontrollkräfte auf einem Tankstellengelände in der Kreuzbergstraße sowie auf dem Parkplatze eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Emaillierwerk“ in Fulda je circa 30 bis 40 szenetypische Fahrzeuge fest. Dabei herrschte ein stetiger Fahrzeugverkehr zwischen diesen beiden Örtlichkeiten mit teilweise unangemessenem Fahrverhalten einzelner. Durch gezielte Kontrollmaßnahmen und eine erhöhte Präsenz sorgten die Kontrollkräfte für Verkehrssicherheit und ahndeten vor Ort festgestellte Verstöße konsequent. In Gesprächen mit den Fahrzeugführern wiesen sie zudem freundlich aber bestimmt auf die Einhaltung der Feiertagsruhe und die Verkehrsregeln hin. In vier Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Bilanz des Einsatzleiters

Der Einsatzleiter Markus Hotze zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der durchgeführten Maßnahmen: „Insgesamt waren die Einsatzmaßnahmen zielführend. Die Angehörigen der regionalen Autoszene hielten sich weitestgehend an die Spielregeln und zeigten sich einsichtig bei den Kontrollen.“

Das Phänomen der „Autoposer, Tuner und Raser“ stellt auch dieses Jahr wieder ein Schwerpunktthema der osthessischen Verkehrssicherheitsarbeit dar. Die technisch versierten Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe werden auch weiterhin das regelkonforme Verhalten im Straßenverkehr überwachen.

Schwerer Verkehrsunfall mit 4 schwerverletzten Personen in der Gemarkung Lautertal-Eichenrod

Am Freitag (29.03.) befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Langenselbold gegen 13:45 Uhr die Mühlstraße in Lautertal-Eichenrod (L3140)in Richtung Kreuzungsbereich L3139. Als Mitfahrer befanden die 10- und 14-jährigen Söhne der Frau im Fahrzeug. An der Kreuzung wollte die Skoda Octaivia-Fahrerin vermutlich nach rechts einbiegen, um weiter in Richtung Rixfelder Kreuz zu fahren. Beim Einfahren übersah die Frau offenbar den von links, auf der vorfahrtsberechtigten L3139 kommenden Pkw Audi A6 einer 66-jährigen Frau aus Schotten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Alle Beteiligten wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 10-jährige Junge wurde aufgrund seiner schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Gießener Krankenhaus geflogen. Die anderen Beteiligten wurden durch RTW in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von circa 30.000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.

Die Bergungs- und Säuberungsarbeiten an der Unfallstelle sowie die Gutachtertätigkeiten dauerten bis 17:20 Uhr, solange war der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Am Karfreitag kam es auf der Landstraße 3145 zwischen den Ortsteilen Reibertenrod und Willingshausen gegen 09:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwer verletzten Person. Der nun von der Polizei gesuchte Verursacher und dessen Pkw flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Alsfeld.

Ersten Ermittlungen nach befuhr mit seinem Pkw ein aus Alsfeld stammender 22-jährige Geschädigte mit seiner 19-jährigen Beifahrerin und auf der Rückbank sitzenden 11-jährigen Mitfahrer, die Landstraße von Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Willingshausen. Wie sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme durch Befragung herausstellen sollte, kam dem Alsfelder auf dessen eigener Fahrspur in einer Linkskurve kurz hinter Abfahrt Fischbach ein Pkw entgegen. Durch das erforderliche Ausweichen des Geschädigten geriet der Pkw schließlich ins Schleudern, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Seine Beifahrerin und der Mitfahrer erlitten jedoch schwerste Frakturen im Bereich der Beine und im jeweiligen Beckenbereich. Aufgrund der Schwere der Verletzungen bei dem Mitfahrer musste dieser mittels Luftrettung in ein angrenzendes Klinikum verbracht werden. Auch alle anderen Geschädigten wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter herangezogen. Die Polizei Alsfeld hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen, oder Personen, die Angaben zur unbekannten flüchtigen Person und dessen Kfz. machen können, sich unter der Telefonnummer 06631 9740 zu melden. Bekannt ist der Polizei derzeit nur, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen grauen SUV handeln soll.

Der Pkw des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf 20.000 Euro.

Pkw-Alleinunfall auf der A7

Am Karfreitag (29.03.) gegen 04:15 Uhr kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden zu einem Alleinunfall eines Pkw’s. Zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld-Schlitz kam der 41-jährige Familienvater aus dem Landkreis Freudenstadt mit seinem Citroen – Kastenwagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Flutgraben. Das Fahrzeug der Familie fuhr noch ca. 200 Meter hinter der zwischenzeitlich wieder vorhandenen Schutzplanke weiter, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch die „Fahrt“ durch den Flutgraben hatte sich das Fahrzeug gedreht und die Ehefrau im Fahrzeugfond sowie die erwachsene Tochter auf dem Beifahrersitz wurden durch den Unfall verletzt. Im Fahrzeug befanden sich darüber hinaus drei Hunde, welche dem ersten Anschein nach nicht verletzt wurden. Ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer aus Linz konnte Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht ausweichen und fuhr über diese. Dadurch wurden die Reifen des Pkw beschädigt und der Österreicher konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Tochter der Familie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Autobahnmeisterei sperrte für ca. 1,5 Stunden die Autobahn komplett und sicherte anschließend die Unfallstelle ab, während das Fahrzeug hinter der Schutzplanke durch den Abschleppdienst geborgen wurde. Der gesamte Sachschaden wird auf 30000 EUR geschätzt.