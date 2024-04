Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser

Tatort: 61350 Bad Homburg, Höllsteinstraße

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024, 20:48 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Höllsteinstraße in Bad Homburg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere Täter schoben den Rolladen eines Erdgeschossfensters nach oben und versuchten dieses mittels Werkzeugs zu öffnen. Dieser Versuch löste die Alarmanlage des Hauses aus, weshalb die Täter die Flucht ergriffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Scharderhohlweg

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024, 21:55 Uhr

Am Sonntag, den 31.03.2024, versuchten unbekannte Täter gegen 21:55 Uhr über die im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hierzu schlugen die Täter die benannte Glastür mit einem Schlagwerkzeug ein. Anschließend wurde der Türgriff umgelegt und die Tür geöffnet. Da hierbei vermutlich die Alarmanlage des Hauses auslöste, entfernten sich die Täter daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatobjekt, ohne dieses betreten zu haben. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Alleinunfall mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Usingen, B275, zwischen der Abfahrt Wernborn und dem Bremthaler Quarzitwerk, Höhe der Hessenmühle

Unfallzeit: Sonntag, 31.03.2024, 11:20 Uhr

Ein 34-jähriger Kradfahrer befuhr die B275 aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Langenhain-Ziegenberg. Auf Höhe der Hessenmühle verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden. Die B275 war aufgrund des Rettungseinsatzes kurzzeitig voll gesperrt.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Guaitastraße Tatzeit: zwischen Freitag, den 29.03.2024, 13:00 Uhr und Samstag, 30.03.2024, 16:30 Uhr

Einbrecher drangen in ein Einfamilienhaus in der Guaitastraße in Kronberg ein. Hierbei gelangten sie vermutlich über das Garagentor in den rückwärtigen Bereich des Hauses und verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Objekt. Anschließend entwendeten die Täter einen Tresor aus dem Haus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Königstein-Schneidhain, Am Erdbeerstein Tatzeit: Samstag, den 30.03.2024, zwischen 11:40 Uhr und 14:50 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses und schlugen dort die Scheibe der Terrassentür ein. Im Anschluss wurden Wertgegenstände und Schmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße (Nähe Aldi-Markt) Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, ca. 16:30 Uhr

Nach einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Bad Homburgern, einem 71-Jährigen und einem 17-Jährigen, kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen beide Personen verletzt wurden.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Dorotheenstraße Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, zwischen 13:40 und 23:40 Uhr

Unbekannte Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten einen Kleiderschrank. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Sachschaden: ca. 500 Euro

Diebstahl eines Kirchentransparents

Tatort: Oberursel-Stierstadt, St.-Sebastian-Straße 2 Tatzeit: zwischen 29.03.2024, 19:30 Uhr und 30.03.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter durchtrennten im Tatzeitraum die Halterungen eines Transparents an der katholischen Kirche und entwendeten das Banner im Anschluss. Das Transparent war am Zaun der St.-Sebastians Gemeinde angebracht und mit einer Kampagne des Bistums Limburg gegen Rechtsextremismus bedruckt.

Hinweise unter Telefon 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Weilrod-Riedelbach, B 275 Unfallzeit: Samstag, 30.03.2024 gegen 14:50 Uhr

Ein 19-Jähriger aus Selters befuhr mit seinem Pkw die B 275 aus Weilrod-Riedelbach kommend in Fahrtrichtung Altweilnau. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Graben fuhr. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Polizeidirektion Hochtaunus wünscht ein frohes Osterfest!

Einbruch in Bürogebäude

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Haingasse Tatzeit: Mittwoch, 27.03.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 28.03.2024, 06:45 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Mittwoch, den 27.03.2024, 19:00 Uhr, auf Donnerstag, den 28.03.2024, 06:45 Uhr, wurde in ein Bürogebäude in der Haingasse in Bad Homburg v. d. Höhe eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten hierbei eine Fensterscheibe und entwendeten Bargeld und Gutscheine aus einer Handkasse. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt, das Diebesgut hat einen Wert von ca. 100 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Unfallzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 16:55 Uhr Unfallort: 61276 Weilrod, K739 (Zwischen Niederlauken und Wilhelmsdorf)

Sachverhalt: Am Donnerstag, den 28.03.2024, verunfallte um 16:55 Uhr auf der K 739 zwischen Niederlauken und Wilhelmsdorf ein 49 Jahre alter Mann aus Weilmünster mit einem VW Golf und wurde hierbei schwer verletzt. Auf der K739 wurde am späten Donnerstagnachmittag ein verunfallter Pkw gemeldet. Das Fahrzeug war augenscheinlich von Niederlauken in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs, als es in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baumstumpf kollidierte. Eine Streife der Polizeistation Usingen konnte am Unfallort lediglich das schwer beschädigte Fahrzeug auffinden. In Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der verletzte Fahrzeugführer bei Niederlauken aufgegriffen werden. Bei dem 49 Jahre alten Fahrer aus Weilmünster wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille festgestellt. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, welche auch noch im Pkw aufgefunden werden konnten. Zudem zeigte der Mann noch einen bulgarischen Führerschein vor, welcher sich schnell als Fälschung herausstellte. Der Fahrer musste wegen seiner Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das BtmG sowie Urkundenfälschung ermittelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 8000 EUR geschätzt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Homburger Landstraße Tatzeit: Donnerstag, 29.03.2024, 18:25 Uhr

Am frühen Donnerstagabend wurde durch Beamte der Polizeistation Oberursel eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Homburger Landstraße stadteinwärts durchgeführt. Gegen 18:25 Uhr, wurde hierbei ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da durch die kontrollierenden Beamten hierbei Anzeichen auf den Konsum berauschender Mittel ergaben, wurde vor Ort ein Drogen-Schnelltest durchgeführt, der positiv auf den Wirkstoff THC verlief. Der Beschuldigte wurde daraufhin auf die Polizeistation Oberursel sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt, und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.