Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

(Folgemeldung) Nach Unfall bei Offenthal: Radfahrerin verstorben – Dreieich

(cl) Nach dem Verkehrsunfall am heutigen Ostersonntag (31. März) auf der Bundesstraße 486 bei Dreieich – Offenthal (wir berichteten), erlag die schwerverletzte Radfahrerin, eine 41-Jährige aus dem Kreis Offenbach, am Nachmittag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Auto und der Bikerin. Ein Sachverständiger ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Fahrbahn musste für knapp drei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.400 Euro. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Brand in Rohbau – Offenbach

Gegen 21.10 Uhr gerieten am Freitag zahlreiche Baumaterialien in einer Tiefgarage eines Rohbaus in der Gustav-Adolf-Straße in Brand. Aufgrund der noch fehlenden Innenausstattung – insbesondere der Brandschutztüren – konnten sich Feuer und Rauch derart ausbreiten, dass das Gebäude bis zum 4. Stock beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 500.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter der 069 8098-1234 entgegengenommen.

Brand in Diakonie – Mühlheim

Bei einem Brand in der Forsthausstraße wurden zwei Bewohner der dortigen Diakonie leicht durch Rauchgase verletzt. Gegen 16:20 Uhr brach am Freitag aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Kellerraum aus. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig eingedämmt werden, bevor es auf andere Räume übergreifen konnte. Es entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße registriert und mehrere Fahrzeuge beanstandet – die Bilanz der Verkehrskontrollen zum „Carfreitag“

(cl) Mit 49 Stundenkilometer zu schnell wurde am sogenannten „Carfreitag“ ein Autofahrer in den Nachmittagsstunden gemessen, der auf der Landesstraße 3117 bei Neu-Isenburg unterwegs war. Bei erlaubten 60 Kilometer pro Stunde wurde er mit 109 Stundenkilometer gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot. Diese Geschwindigkeitskontrolle war Teil der verstärkten Kontrollen am Karfreitag, der als sogenannter „Carfreitag“ seit Jahren ein beliebter Tag für Treffen von Autoliebhabern und Tuningbegeisterten ist. Den traditionellen Saisonauftakt nahmen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südosthessen gestern (29. März 2024) zum Anlass, um mit gezielten stationären sowie mobilen Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet gegen Raser sowie lautstarkes Fahrverhalten vorzugehen.

Die Beamtinnen und Beamten, die sich damit an einem länderübergreifenden Aktionstag beteiligten, nahmen an mehreren Örtlichkeiten diejenigen ins Visier, die etwa durch lautes Motorenaufheulen, quietschende Reifen, das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder durch unzulässige technische Veränderungen an ihren Fahrzeugen auf sich aufmerksam machten.

Im Rahmen der Kontrolltätigkeiten, die teilweise bis in die späten Abendstunden andauerten, wurden 128 Fahrzeuge genauer angeschaut – dabei wurden nicht nur Tempoverstöße und illegale Fahrzeugveränderungen registriert.

In der Gesamtbilanz des Tages wurden 27 Fahrzeuge wegen technischer Mängel beanstandet, 30 Geschwindigkeitsverstöße registriert und sieben Strafverfahren eingeleitet. Größere Treffpunkte der Auto- und Tuningszene wurden nicht festgestellt.

Mit eingebunden in die polizeilichen Maßnahmen war unter anderem das Sachgebiet „TRuP“ (Tuner, Raser und Poser), das bei der Operativen Einheit Bundesautobahn angegliedert ist. Auf Tuning- und Temposünder hatten es auch Regelhüter der Polizeidirektionen Offenbach und Main-Kinzig in ihren jeweiligen Bereichen abgesehen.

Die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Daher wird das Polizeipräsidium Südosthessen auch über den „Carfreitag“ hinaus gegen Verkehrssünder vorgehen und Verstöße konsequent ahnden.

Gefährliche Körperverletzung: Zwei Jugendliche verletzt Hainburg — Klein-Krotzenburg (ots)

Gestern Abend kurz nach 23 Uhr kam es in der Nähe der Kreuzburgschule zu einem tätlichen Angriff. Vier unbekannte Personen sollen die beiden siebzehn und achtzehn Jahre alten Geschädigten angegriffen und geschlagen haben. Die Angreifer seien maskiert gewesen. Zwei Pkw sollen von den Angreifern zur Flucht vom Tatort benutzt worden sein, wobei es sich bei einem der Fahrzeuge um einen dunkelfarbenen VW Passat handeln soll.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.