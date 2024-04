Main-Taunus: Die Polizei-News

Festnahme eines Graffitisprayers in Bad Soden

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024, 22:00 – 00:00 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Stadtgebiet

Ein 20-jähriger besprühte Ortsschilder von Bad Soden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte in der Nähe eines Tatortes festgenommen werden. Er gestand die Taten und wurde Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn wird bezüglich weiterer möglicher Tatorte die Ermittlungen aufnahmen. Sachdienliche Hinweise werden unter 06196/9695-0 entgegen.

Einbruch in Getränkemarkt

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus-Wallau, Hessenstraße Tatzeit: Montag, 01.04.2024, 04:00 Uhr

Die bislang unbekannten Täter schlugen ein Bürofenster ein und erlangten somit Zutritt zu dem Getränkemarkt mit all den dazugehörigen Räumlichkeiten. Im Kassenbereich entnahmen die Täter zahlreiche Zigarettenpackungen. Danach flüchteten sie vermutlich durch das zuvor aufgebrochene Fenster ungesehen in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Das Stehlgut wird auf ca. 15000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Diebstahl von Frontscheinwerfer

Tatort: 65439 Flörsheim, Eppsteiner Straße Tatzeit: Montag, 25.03.2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 28.03.2024, 16:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten durch Hebeln und Ausbauen die beiden Frontscheinwerfer vom Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hierbei entstand kein Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle in Flörsheim unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Tatzeit: Sonntag, 31.03.2024 – Montag 01.04.2024 Tatort: 65795 Hattersheim / 65439 Flörsheim

Im Rahmen von Kontrollen im Straßenverkehr kam der jeweiligen Streife der Verdacht auf die die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol ihr Fahrzeug führen. Durchgeführte Atemalkoholtests bestätigten den Verdacht. Die Fahrzeugführer wurden zur Dienststelle, zwecks Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbracht. Bei einem Fahrzeugführer stellte sich weiterhin heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen beide Fahrzeugführer wurde eine Anzeige gefertigt. Anschließend wurde sie wieder entlassen.

Einbruch in Kelkheim,

Kelkheim, Beethovenstraße,

Samstag, 30.03.2024, 16:30 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 20:30 Uhr

(ll) Am Samstagabend war ein Einfamilienhaus in Kelkheim-Münster das Ziel von Einbrecher.

Nach ersten Ermittlungen sollen sich mindestens zwei Täter Zutritt zu dem Garten des Anwesens verschafft haben und von dort über ein Fenster in die Wohnung gelangt sein.

Nachdem die Täter den Wohnraum durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Die Ermittlungen zum Stehlgut dauern derzeit noch an.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der ermittelnden Dienststelle, der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0.

Anwohner verschrecken Einbrecher,

Hofheim am Taunus, Vorderwart,

Samstag, 30.03.2024, 18:40 Uhr

(ll) Am Samstagabend wurden zwei Einbrecher in Hofheim durch Bewohner überrascht und flüchteten.

Gegen 18:40 Uhr kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Vorderwart nach Hause und mussten zwei Männer feststellen, welche in ihrem Garten standen und sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Als die beiden Einbrecher die Bewohner erblickten, nahmen sie ihre Beine in die Hand und flüchteten vom Tatort. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 200EUR.

Die beiden Täter sollen etwa 180cm groß gewesen und Sturmhauben mit Augenschlitzen getragen haben. Weiterhin sollen sie schwarze Sweatshirts, schwarze Jeanshosen getragen und ein nicht genauer definierbares Werkzeug und ein Messer mit sich geführt haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Graffitisprayer zieht durch Sulzbach,

Hauptstraße, Berliner Straße, Hauptstraße, Sonntag, 31.03.2024, 01:25 – 01:30 Uhr

(ll) In der Nacht von Samstag auf Sonntag zog ein unbekannter Täter durch Sulzbach und sprühte an mehreren Örtlichkeiten Graffitis.

Gegen 01:25 Uhr wurden der Polizeistation in Eschborn mehrere besprühte Verteilerkästen in der Berliner Straße gemeldet. Kurze Zeit später kam eine weitere Meldung, diesmal wurde im Bereich der Hauptstraße mit roter und schwarzer Farbe gesprüht.

Trotz umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der oder die Täter im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Durch die zurückgebliebene Farbe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Versuchter Einbruch in eine Tierarztpraxis,

Kelkheim, Theresenstraße,

Donnerstag, 28.03.2024, 19:30 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 15:00 Uhr

(ll) Am Samstag wurden Einbruchspuren an der Tür zu einer Tierarztpraxis in Kelkheim festgestellt. Der oder die unbekannten Täter hatten in dem Zeitraum von Donnerstag, 19:30 Uhr und Samstag, 15:00 Uhr erfolglos versucht die Tür zu dem Objekt in der Theresenstraße gewaltsam zu öffnen. Der oder die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von knapp 500EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Osterwünsche

Die Polizeidirektion Main-Taunus wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und vor allem gesundes Osterfest.

Verfolgungsfahrt

Örtlichkeit: 65812 Bad Soden am Taunus, Kronthaler Straße

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 22:55 Uhr

(NN)Einer Streifenbesatzung aus Königstein fiel zur oben genannten Zeit ein Kleinkraftrad (Roller) in der Kronthaler Straße in Bad Soden am Taunus auf, welches mit nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen versehen war. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz Anhaltesignale sowie das Einschalten von Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Dieser bremste in der Schwalbacher Straße mit seinem Kleinkraftrad stark ab, wendete, und setzte seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung weiter fort. Im Bereich des Sauerbrunnenweges wurden durch die Beamten während der Verfolgung zwei bis drei Fußgänger am Straßenrand festgestellt, welche bislang namentlich noch nicht ermittelt werden konnten. Bei der fortlaufenden Verfolgungsfahrt im Bereich des Sportplatzes sowie der angrenzenden Feldgemarkung konnte der Fahrzeugführer letztlich, nachdem sich dieser auf dem Waldweg festfuhr, nach fußläufiger Verfolgung festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf die Polizeistation zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen sistiert und nach deren Abschluss wieder entlassen. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber, besonders die zwei bis drei festgestellten Fußgänger im Bereich des Sauerbrunnenweges, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße (Parkplatz Rhein-Main-Therme)

Zeit: Donnerstag, 28.03.2024, 19:30 bis Donnerstag, 28.03.2024, 21:30 Uhr

(NN)Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, Audi A6 in blau, im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der Rhein-Main-Therme in Hofheim am Taunus. Nachdem dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen länglichen Kratzer entlang der Fahrerseite fest, welcher vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

Sachbeschädigung

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus (Ortsteil Diedenbergen), Casteller Straße

Zeit: Freitag, 29.03.2024, 20:54 Uhr

(NN)Durch einen Gast in der dort ansässigen Gaststätte konnten an der Straße zwei dunkel gekleidete Personen wahrgenommen werden, welche versuchten mittels Steinen die Fensterscheiben einzuwerfen. Die beiden Personen flüchteten anschließend mit einem bisher unbekannten Fahrzeug von der Örtlichkeit. Durch das Bewerfen wurde der Fensterrahmen an der Gaststätte beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.