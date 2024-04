Wiesbaden: Die Polizei-News

Nach Streit getreten,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 30.03.2024, 00:15 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen kam es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu

einer Körperverletzung zum Nachteil 26-jährigen aus dem Landkreis

Straubing-Bogen (Bayern).

Der Geschädigte befand sich bei einem Schnellrestaurant in der Mainzer Straße

und wurde nach dem Verlassen des Restaurants von einer ihm unbekannten

männlichen Person angepöbelt. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, dem

sich der spätere Geschädigte aber entzog und weiterlief. Die unbekannte Person

folgte ihm aber und provozierte den Geschädigten fortwährend. Plötzlich wurde

der 26-jährige von hinten zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend mit

Tritten traktiert. Eine weitere Person kam hinzu und trat ebenso auf den

Geschädigten ein. Im Anschluss flüchteten die beiden bislang unbekannten Täter.

Der erste Täter konnte als ca. 18 Jahre, etwa 1,70 m groß, mit kurzen Haaren und

einem Dreitagebart beschrieben werden. Zudem habe er eine südländische

Erscheinung gehabt. Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden. Der

Geschädigte begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus und wurde dort ärztlich

versorgt.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Geparktes Auto mit Luftdruckwaffe beschädigt, Wiesbaden, Schönbergstraße,

Freitag, 29.03.2024, 12:00 Uhr bis 30.03.2024, 08:15 Uhr

(dme) Zwischen dem Mittag des vergangenen Karfreitags und dem folgenden

Samstagmorgen wurde in der Schönbergstraße in der Wiesbadener Siedlung Kohlheck

ein geparktes Auto beschädigt.

Durch den Fahrzeughalter wurde am Samstagmorgen festgestellt, dass die

Heckscheibe seines Autos teilweise zerborsten war und sich hierin ein kleines

Loch befand. Von der Streife des 3. Polizeireviers konnte während der

Anzeigenaufnahme eine kleine Metallkugel an der Heckscheibe festgestellt werden.

Es handelte sich hierbei mutmaßlich um Munition, welche bei Luft- und

Gasdruckwaffen verwendet wird. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter

machen können, sich unter der 0611/345-2340 zu melden.

Mehrere Versammlungen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 30.03.2024, 09:00 Uhr – 17:30 Uhr

(dme) Im Laufe des Samstages fanden im Innenstadtbereich verschiedene

Versammlungen und Aufzüge zu unterschiedlichen Anlässen statt, welche

überwiegend störungsfrei und unproblematisch verliefen. Insgesamt nahmen circa

1300 Menschen an den Demonstrationen teil. Zur Durchführung der Aufzüge wurden

durch die Polizei zeitweise Straßen gesperrt, sodass es zu punktuellen

Verkehrsbehinderungen kam. Am Rande einer Kundgebung auf dem Dern’schen Gelände

zum Thema „Frieden in Nahost“ kam es gegen 16:45 Uhr durch einen 57-jährigen

Wiesbadener, der selbst nicht an der Versammlung teilnahm, zu volksverhetzenden

Ausrufen und Gesten. Der Mann konnte unmittelbar durch vor Ort befindliche

Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen und weitere entsprechende Äußerungen

unterbunden werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Gemeinsam auf Mann eingeschlagen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 30.03.2024, 20:50 Uhr

(dme) Am Samstagabend wurde ein 35-jähriger Wiesbadener im Vorraum einer

Bankfiliale in der Friedrichstraße von zwei unbekannten Tätern angegriffen.

Der Mann befand sich an einem Geldautomaten in der Bank und wollte dort Geld

abheben, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von zwei Tätern geschlagen

wurde. Im Anschluss an den Angriff seien die beiden Täter in unbekannte Richtung

geflüchtet. Diese wurden folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß,

circa 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schlanke Statur, dunkel gekleidet.

Der alkoholisierte Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt und vom

hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Vorfall

aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der 0611/345-2140 zu

melden.

Nach Auseinandersetzung mit Zeuge aneinandergeraten, Wiesbaden,

Bahnhofsplatz, Samstag, 30.03.2024, 18:40 Uhr

(dme) Nach einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Mann und seiner

ebenfalls 30-jährigen Begleiterin, kam es am frühen Samstagabend zu einer

darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 30-jährigen und

einem 45-jährigen Zeugen.

Mehrere Zeugen wurden gegen 18:40 Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen einem

30-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau auf dem Bahnhofsplatz aufmerksam.

Der 30-jährige schlug seiner Begleiterin im Zuge dessen unter anderem ins

Gesicht. Als der 45-jährige Zeuge einschreiten und der Frau zur Seite stehen

wollte, kam es zwischen ihm und dem 30-jährigen ebenfalls zur

Auseinandersetzung, wobei beide aufeinander einschlugen. Bei den

Auseinandersetzungen wurde niemand ernsthaft verletzt. Die männlichen

Beteiligten waren beide alkoholisiert und wurden zunächst auf das 1.

Polizeirevier gebracht. Sie müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren

verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum genauen

Hergang der Auseinandersetzungen aufgenommen.

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Wiesbaden, B455 in Höhe Erbenheim,

Sonntag, 31.03.2024, 01:10 Uhr

(dme) In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf der B455 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Wiesbadener sein Auto in den Graben

steuerte.

Gegen 01:10 Uhr war ein 21-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto auf der B455 aus

Mainz-Kastel kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden-Innenstadt unterwegs. Auf der

regennassen Fahrbahn verlor er in Höhe der Anschlussstelle Erbenheim, mutmaßlich

auch auf Grund seiner Alkoholisierung, die Kontrolle über sein Fahrzeug und

geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er beschädigte sein Fahrzeug

hierbei derart, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und erlitt selbst leichte

Verletzungen. Ein Alkoholtest bei der Person ergab einen Wert von fast 0,9

Promille. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er daraufhin von den Beamten

des 4. Polizeireviers auf die Dienststelle gebracht. Zudem wurde sein

Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte

der Fahrer entlassen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren

verantworten. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Bierstadt, Hofmannstraße, Samstag, 30.03.2024, 18:45 Uhr bis 23:00

Uhr

(cp)Am Samstag suchten Einbrecher ein Wohnhaus im Wiesbadener Stadtteil

Bierstadt heim. Zwischen 18:45 Uhr und 23:00 Uhr öffnete die Unbekannten

gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Hofmannstraße auf. Im

Inneren durchsuchten sie die einzelnen Räume. Mit Bargeld und diversem Schmuck

als Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

In Wohnung eingestiegen,

Wiesbaden, Gustav-Mahler-Straße, Freitag, 29.03.2024, 09:45 Uhr bis 21:00 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung kam es im Verlaufe des

(Kar-)Freitag. Bislang unbekannte Täter drangen über ein Fenster in eine Wohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Mahler-Straße ein. Im Objekt wurden

mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck sowie eine Armbanduhr entwendet. Der Wert

des entwendeten Gutes wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

0611/345-0 zu melden.

Einbruch in Gärtnerei,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Donnerstag, 28.03.2024, 18:00 Uhr bis Samstag,

30.03.2024, 07:40 Uhr

(am) Zwischen vergangenen Donnerstag und Samstag kam es zu einem Einbruch in

eine Gärtnerei in Mainz-Kastel. Dabei wurden mehrere Pflanzen entwendet. Durch

unbekannte Täter wurde die Stahlkette des Zufahrtstors zur Gärtnerei

aufgebrochen. Vermutlich fuhren die Täter mit einem Fahrzeug auf das Gelände und

entwendeten von dort mehrere Pflanzen im Wert von ca. 3.100,- EUR. Wer in diesem

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, möchte

sich bitte bei der Polizei unter der (0611) 345-0 melden.

Zeugenaufruf nach Hochzeitskorso //29.03.2024/ 16:00 Uhr/-BAB

66, Bereich AK Wiesbaden, FR Wiesbaden-

Wiesbaden (ots) – Auf der A66, AK Wiesbaden, in Fahrtrichtung Wiesbaden, kam es

am 29.03.2024, gegen 16:00 Uhr, zu einer Nötigung und Gefährdung im

Straßenverkehr durch einen Autokorso mit 7-8 hochwertigen Sportwagen. Des

Weiteren wird wegen dem Verdacht eines illegalen Autorennens in dem Fall

ermittelt. Die Autobahnpolizei Wiesbaden nimmt konkrete Hinweise unter der

Telefonnummer: 0611-345-4140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mit Garagentor kollidiert und geflüchtet, Idstein,

Albrechtstraße, Sonntag, 31.03.2024, 23:00 Uhr

(Sto) Am späten Sonntagabend kam es in der Albrechtstraße in Idstein zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

beziehungsweise eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Garagentor

kollidierte und anschließend davonfuhr.

Demnach meldete sich der Geschädigte gegen 23:15 Uhr bei der Idsteiner Polizei

und gab an, dass vor wenigen Minuten ein unbekanntes Fahrzeug gegen sein

Garagentor gefahren und anschließend geflüchtet sei. Vor Ort konnten die

Polizeibeamten einen Schaden von ca. 1.000 Euro feststellen und entsprechende

Spuren sichern. Von dem Verursacherfahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Idstein führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet Zeugen,

die Angaben zum Unfallhergang oder Verursacherfahrzeug machen können, sich

telefonisch unter (06126) 9394-0 zu melden.

Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren, Walluf-Niederwalluf, Hauptstraße,

Zwischen Samstag, 30.03.2024, 18:20 Uhr und Sonntag, 31.03.2024, 11:20 Uhr

(Sto) Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in der Hauptstraße in

Walluf, Ortsteil Niederwalluf, zu einer Verkehrsunfallflucht bei welcher ein

grauer Audi A5 beschädigt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der beschädigte Pkw auf der Hauptstraße in

Niederwalluf, etwa auf Höhe der Hausnummer 50, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand

geparkt. Im Tatzeitraum kollidierte das bislang unbekannte Fahrzeug vermutlich

bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit dem Pkw. Die Eltviller Polizei konnte

Sachschaden am hinteren, linken Teil der Heckschürze feststellen und

Spurensicherungsmaßnahmen durchführen. Derzeit schätzt die Polizei den Schaden

auf ca. 1.000 Euro. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher/in liegen

derzeit nicht vor.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der für die Ermittlungen

zuständigen Polizeidienststelle in Eltville unter (06123) 9090-0 zu melden.

+++ Festnahme von Automatenaufbrechern +++ Bad Schwalbach,

Reitallee, Donnerstag, 28.03.2024, 09:30 Uhr Am Donnerstagmorgen fiel einer

aufmerksamen Streife der Polizeistation Bad Schwalbach ein dunkler PKW Mercedes

aus Mainz im Bereich der Reitallee in Bad Schwalbach auf, welcher der Kontrolle

unterzogen wurde. Da der PKW im Zusammenhang mit einer Serie von Diebstählen aus

Zigarettenautomaten im gesamten Kreisgebiet in Verbindung gebracht wurde,

erfolgte eine Durchsuchung des Pkw. Hierbei zeigte sich der richtige Riecher der

eingesetzten Kollegen. Es wurde nicht nur Einbruchswerkzeug, sondern auch

mehrere Packungen Zigaretten im Kofferraum aufgefunden, welche zwei

Automatenaufbrüchen im Bereich Eltville zugeordnet werden konnten. Die vier

Fahrzeuginsassen, welche allesamt auffallend viel Münzgeld mit sich führten,

wurden vorläufig festgenommen und mussten sich den polizeilichen Maßnahmen

unterziehen. Das aufgefundene Münzgeld und die Zigaretten wurden sichergestellt.

Im Anschluss wurden alle Personen entlassen und entsprechende Strafverfahren

eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++ Verkehrsunfallflucht+++ Taunusstein, Kleiststraße, Donnerstag, 28.03.2024,

17:40 Uhr Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Taunusstein parkte seinen Kia auf dem

Parkplatz einer dortigen Drogeriekette. Bei seiner Rückkehr stellte er eine

Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete

von der Unfallstelle. Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden von ca.

1.000 EUR. Aufgrund von einer Zeugenaussage konnte das Kennzeichen des

Verursachers ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Hinweise

über den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter

der Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

+++ Einbruch in Spielothek+++ Niedernhausen, Frankfurter Straße, Samstag,

30.03.2024, 02:22 Uhr Am frühen Samstagmorgen gelangten mindestens zwei

unbekannte Täter über eine Seitentür in die Spielothek in der Frankfurter

Straße. Dort öffneten die Täter zielgerichtet mehrere Spielautomaten sowie einen

Geldwechselautomaten. Durch die Täter wurde das in den Automaten befindliche

Bargeld und ein Computer der Spielothek entwendet. Die Höhe des Diebesgutes

wurde durch den Betreiber auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Die Täter verursachten

durch ihre Vorgehensweise einen Sachschaden von ca. 25.000EUR. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 9394-0

entgegen.

+++ Einbruch in Schule+++ Taunusstein, Pestalozzistraße 3, Integrierte

Gesamtschule Obere Aar Feststellungszeit 30.03.2024, 15.34 Uhr Unbekannte Diebe

drangen durch eine Tür in die integrierte Gesamtschule ein und durchsuchten

anschließend mehrere Klassenräume. Ein Verantwortlicher konnte nicht erreicht

werden, so dass zurzeit nicht bekannt ist, ob etwas aus der Schule entwendet

wurde. Der entstandene Sachschaden an Türen und Fenstern wird auf 1.000 EUR

geschätzt. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

+++ Alleinunfall unter Drogeneinfluss+++ B54 zwischen den Abfahrten Bad

Schwalbach und Bad Schwalbach-Hettenhain, Samstag, 30.03.2024, 09:47 Uhr Ein

27-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainz befuhr mit seinem Mazda die B54 in

Fahrtrichtung Bad Schwalbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über

seinen Pkw und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Ein durchgeführter

Drogenvortest verlief positiv. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den Fahrer

jetzt eine Anzeige bezüglich einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der

entstandene Schaden wird auf ca. 5.500 EUR geschätzt.

+++ Mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen+++ Bad Schwalbach, Adolfstraße,

Sonntag, 31.03.2024, 04:20 Uhr Ein 30-jähriger Bad Schwalbacher wurde zunächst

am frühen Sonntagmorgen von einer männlichen Person mit einem Faustschlag

attackiert, im Anschluss schlug der Angreifer ihm mit einer Flasche auf den

Kopf. Der 30-Jährige wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Über die

Hintergründe der Tat liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten

sich unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 bei der Polizeistation in Bad Schwalbach zu

melden.