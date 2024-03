Neustadt: Ausstellung „Seelentiefen“ von April bis Mai 2024 im MGH

Neustadt an der Weinstraße – „Seelentiefen“ ist der Titel einer Fotoausstellung, die vom 12. April bis 7. Mai 2024 im Mehrgenerationenhaus (MGH) zu sehen ist. Sie will dem Altsein Raum geben und Mut machen, über Schicksalsschläge, Depression und das Alleinsein zu sprechen.

Gezeigt werden 19 großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien von meist älteren Menschen, die für die vielen Facetten des Älterwerdens und der Lebensqualität im Alter stehen. Informationstafeln, die in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für psychische Gesundheit im Alter entstanden sind, erläutern den Hintergrund der Ausstellung und geben Einblicke in verschiedene Aspekte der seelischen Gesundheit im Alter.

Die Hachenburger Fotografin Doris Kohlhas hat acht Frauen und elf Männer an von ihnen selbst gewählten Orten getroffen und mit ihrer Kamera die Spuren eingefangen, die das Leben in den Gesichtern der Menschen hinterlassen hat. „Die Bilder und auch die Statements der Fotografierten haben mich sehr berührt. Man sollte sich ihren Mut als Vorbild nehmen, um sich selbst zu reflektieren. Ich glaube, es wird Zeit, das zu tun.“ So das Zitat einer Besucherin.

Das Mehrgenerationenhaus ist in der Von-Hartmann-Straße 11 und montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Sie möchten die Ausstellung seelentiefen ausleihen? Hier finden Sie alle relevanten Informationen: www.lzg-rlp.de/de/ausstellung-seelentiefen.html