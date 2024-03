Einbruch in Wohnhaus

Harthausen (ots) – Unbekannte brachen am Mittwoch (27.03.2024) zwischen 18.55 Uhr und 21.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Sand in Harthausen ein. Aus dem Haus wurden Schmuck und Elektronikgeräte entwendet.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Mutterstadt (ots) – Am 27.03.2024 gegen 11 Uhr übersah eine 77-jährige Autofahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke einen 97-jährigen Fußgänger in der Blockfeldstraße. Der Mann erlitt eine Fraktur und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ein Sachschaden ist nicht entstanden.