Mann schubst Fremden um

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr begegnete ein 40-jähriger zu Fuß einem 34-Jährigen in der Wormser Straße. Der 34-Jährige rempelte den für ihn unbekannten Mann beim Vorbeigehen an, woraufhin der 40-Jährige ihm hinterherblickte. Der 34-Jährige nahm diesen Blick mutmaßlich als Provokation wahr, drehte sich um und lief auf den 40-Jährigen zu.

Der 34-Jährige schubste den Fremden zu Boden, sodass dieser sich am Unterarm und der Hand leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Polizeibeamte trafen den 34-Jährigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr an.

Allerdings beobachteten personenkundige Zeugen den Vorfall und konnten Aufschluss über die Personalien des Angreifers geben. Dessen Motivlage sowie sein psychischer Zustand zum Zeitpunkt der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Tritte gegen Schaufenster haben Nachspiel

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 23:05 Uhr ging ein 22-Jähriger durch die Mühlturmstr. in Richtung Postplatz und führte hierbei telefonisch ein lautstarkes Streitgespräch mit einer Frau. Ein von ihm offenbar ungewollter Gesprächsverlauf schürte Aggressionen, die sich in zwei Tritten des Mannes gegen die Schaufensterscheibe eines Schuhhauses entluden.

Die Tritte verursachten Beschädigungen am Rahmen und einen Sprung in der Scheibe. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, die den 22-Jährigen am Postplatz antreffen konnte. Er zeigte sich geständig. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Einbruch in Bistro

Speyer (ots) – In der Nacht auf Mittwoch zwischen 0:30-06 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Bistros im Weißdornweg ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen sie mehrere Automaten aufbrachen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendeten. Der Sachschaden liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Kontrollen der Polizei am Mittwoch

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße eine 38-jährigen PKW-Fahrer und stellte bei ihm Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Gegen 13:30 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Straße Am Woogbach einen E-Scooter fest, dessen Versicherungskennzeichen noch aus dem alten Versicherungsjahr datiert. Die Beamten wiesen den angeblich ahnungslosen 32-jährigen Fahrer darauf hin, dass er jedes Jahr ab dem 1. März ein neues Versicherungskennzeichen benötigt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen 14:20 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen weiteren E-Scooter fest, dessen Versicherungskennzeichen aus dem alten Versicherungsjahr stammte. Auch dessen 28-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beamten stellten das Gefährt kurzzeitig sicher und händigten es wieder aus, nachdem der Fahrer eine Versicherung abgeschlossen hatte.

Gegen 16:35 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 20-jährigen PKW-Fahrer im Schillerweg, der diverse Veränderungen an seinem PKW vorgenommen hatte. So hatte er einen Sportfahrersitz verbaut, die Rückbank entfernt und Änderungen am Fahrwerk, der Rad-/Reifenkombination und an der Abgasanlage vorgenommen. Für sämtliche Änderungen konnte er keine Nachweise oder Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorweisen. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und forderten den 20-Jährigen unter Fristsetzung zur Mängelbehebung auf.

Verletzter E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr befuhr ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer den Fahrradweg entlang der Spaldinger Straße auf Höhe der Ausfahrt des Rewe-Supermarktes. Eine 67-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Ausfahrt des Supermarktes in Richtung der Spaldinger Straße und kreuzte hierbei den Fahrradweg, ohne vorher nach rechts oder links zu schauen.

Sie übersah den E-Bike-Fahrer und dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das E-Bike den PKW im Bereich des vorderen Kennzeichens streifte. Der 55-Jährige stürzte und zog sich Schmerzen im Rücken, im Arm und in der Schulter zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt ca. 900 Euro. Die Beamten stellten das E-Bike als Beweismittel sicher. Dessen motorgetriebene Anfahrhilfe lässt sich durch eine Drehbewegung am Lenker betätigen.