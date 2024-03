Verkehrsunsicherer PKW

Edesheim (ots) – In der Staatsstraße wurde gestern (27.03.2024), kurz vor Mitternacht, ein Mercedes einer Kontrolle unterzogen, an dem der linke Hinterreifen platt war. Der Druckverlust war noch deutlich hörbar. Es wurde festgestellt, dass das Gummi auf der Innenseite des Reifens aufgerissen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sowohl der Fahrer, als auch der Halter müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Schmierfinke treiben ihr Unwesen

Schweigen-Rechtenbach (ots) – In der Zeit von 25.03.-27.03.24, haben Schmierfinke an den Verkehrsschildern rund um die beiden Kreisel am Deutschen Weintor ihr Unwesen getrieben und einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bornheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am 27.03.2024 auf dem Parkplatz eines Bornheimer Baumarktes. Ein Unbekannter streifte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den geparkten dunklen VW Golf des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Dies stellte der 72-jährige Geschädigte gegen 14:30 Uhr fest. Der Schaden auf der linken Fahrerseite wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Landau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können oder den Verkehrsunfall gar beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341-287-0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-Jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer kam es am 26.03.2024 gegen 16:00 Uhr in der Leonhardt-Peters Straße in Herxheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der geistig beeinträchtigte Radfahrer die kleine Brücke von der Festhalle aus kommend in die Leonhard-Peters-Straße in Fahrtrichtung Obere Hauptstraße.

Als der Radfahrer bereits den rechts angrenzenden Parkplatz passierte, bog ein bislang unbekannter VW-Fahrer vom Parkplatz aus nach rechts in die Leonhardt-Peters-Straße in Fahrtrichtung Obere Hauptstraße ein. Dabei übersah der Autofahrer den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen, sodass der Radfahrer stürzte und dadurch leicht verletzt wurde. Das Fahrrad wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der Radfahrer, welcher unter Schock stand und aufgrund seiner geistigen Einschränkung nicht in der Lage war die Situation richtig einzuschätzen, gab gegenüber dem Autofahrer an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin entfernte sich der Autofahrer, aus seiner Sicht einvernehmlich, von der Unfallstelle.

Personenbeschreibung: männlich, 185 cm groß, 50-60 Jahre alt, kurze graue Haare, trug blaue Basecap, deutschsprachig.

Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen oder der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Roschbach/A65 (ots) – In der Zeit von 08.45 bis 12.30 Uhr wurden gestern (27.03.2024) Geschwindigkeitskontrollen in Roschbach und an der Abfahrt Deidesheim der A65 durchgeführt. In Roschbach wurde der aus Richtung Landau kommende Verkehr überwacht. Hierbei mussten bei erlaubten 70 km/h 15 Verstöße geahndet werden.

Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 91 km/h. An der Autobahnausfahrt fuhren 20 Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 80 km/h zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 111 km/h.