Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Aggressives Fahrverhalten am Autobahnkreuz Alzey

Gau-Bickelheim (ots) – Am Freitag 21.03.2024 kam es gegen 20:55 Uhr, auf dem Überleitungsbereich des Autobahnkreuzes Alzey, zu einer gefährlichen Verkehrssituation zwischen zwei PKW’s. Hierbei befuhr ein silberner Mercedes, mit alzeyer Städtekürzel, die A61 von Alzey aus kommend und wechselte am Autobahnkreuz Alzey auf die A63 in

Fahrtrichtung Mainz.

Im Bereich der Überleitung zur A63 fuhr der silberne Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit und schnitt beim Überholvorgang einen anderen silbernen PKW. Im weiteren Verlauf fuhr der silberne Mercedes bis zur Anschlussstelle Wörrstadt

weiterhin mit hoher Geschwindigkeit und fuhr hierbei mehreren Verkehrsteilnehmern dicht auf.

Die Polizei konnte den silbernen Mercedes kontrollieren und die Personalien des

Fahrzeugführers feststellen. Personen, die ein solches oder ähnliches Verhalten in diesem Zeitraum in dem besagten Streckenabschnitt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Gau-Bickelheim zu melden.

PKW fällt auf Autobahn

A 61/Alzey (ots) – Mit einem Fahrzeuggespann ins Schleudern kam ein 63-Jähriger am 26.03.2024 gegen 22:40 Uhr auf der A 61 bei Alzey. Dabei wollte der Mann, der an seinem PKW einen Anhänger nachführte, auf dem er einen weiteren PKW geladen hatte, in Alzey auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen kam sein Gespann ins Schwanken und letztlich ins Schleudern.

Der 63-Jährige bekam das Gespann nicht mehr unter Kontrolle, so dass die Fahrzeugkombination in die Schutzplanke prallte. Der Anhänger riss vom Zugfahrzeug ab und der geladene PKW fiel seitlich auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige wurde vorsorglich durch einen Notarzt untersucht, blieb aber unverletzt.

Sowohl am Zugfahrzeug, am geladene PKW und am Anhänger entstand Totalschaden, den die Polizei auf mindestens 5.000 Euro schätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 63-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse für dieses Gespann verfügte. Er muss nun mit

entsprechenden Anzeigen rechnen.

Für die Unfallaufnahme wurden kurzzeitig die Auffahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim wurden von Kräften der Polizei Alzey unterstützt. Im Einsatz waren weiter ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Feuerwehr Alzey. Es kam zu lediglich leichten Verkehrsbehinderungen.

Kreuzendes Reh verursacht Verkehrsunfall mit verletzter Person

Framersheim (ots) – Am Montag 25.03.2024 gegen 20:30 Uhr kam es auf der K 30 in Fahrtrichtung Framersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Während die 22-jährige Fahrzeugführerin versuchte einem, die Fahrbahn kreuzenden, Reh auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in der Böschung zum stehen.

Die K 30 musste für Aufräumarbeiten teilgesperrt werden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrzeugführerin wurde zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Reh blieb unversehrt.