Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Am Donnerstag (28.03) befuhr eine 32-jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrerin eines PKW gegen 11.45 Uhr die Bundesstraße 27 im Stadtgebiet Bad Hersfeld in Richtung Fulda. An der Kreuzung B 27 und B 62 wollte sie nach rechts in Richtung Niederaula abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Ein ihr nachfolgender 20-jähriger PKW-Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammend, erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zusammenstoß

Bebra. Am Mittwoch (27.03.), gegen 10.30 Uhr, befuhr eine Mercedes-Kombi-Fahrerin aus Bebra die Martholzstraße in Richtung Göttinger Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand an der Einmündung in diese einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW-Kombi-Fahrer aus Bad Salzungen, welcher die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Gesamtschaden von circa 5.600 Euro.

Unfall

Bebra. Der Fahrzeugführer eines Lastzuges aus Wittmund befuhr am Mittwoch (27.03.), gegen 10.45 Uhr, die Rotenburger Straße in Richtung Innenstadt. Ein BMW-Fahrer aus Rotenburg fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich der Rotenburger Straße fuhr der Fahrzeugführer des Lastzuges nach momentanen Informationen aus unbekannten Gründen nach links über die Fahrbahnmitte und streifte den BMW. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Unfall mit verletzter Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.03.), gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf die Simon-Haune-Straße und hielt schließlich an der Bushaltestelle an der „Fröbelschule“. Eine 60-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld überquerte währenddessen die Fahrbahn an dieser Stelle, um nach derzeitigen Erkenntnissen auf die andere Straßenseite zu gelangen. Als die Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht.

Schockanrufer treten aktuell wieder im Bereich des PP Osthessen auf

Fulda – Aktuell kommt es im gesamten Landkreis Fulda sowie Teilbereichen des angrenzenden Vogelsbergs und dem Hersfelder Raum zu zahlreichen sogenannten Schockanrufen:

Demnach sei ein naher Angehöriger in einen schweren Unglücksfall verwickelt und man benötige einen höheren Geldbetrag, um diesen aus behördlichem Gewahrsam entlassen zu können. Übergeben werden solle das Geld oder auch Schmuck in entsprechendem Gegenwert an einen Entsandten der Polizei oder einer Anwaltskanzlei.

Die Polizei informiert:

angewandt, so beispielsweise Hinweise auf angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft oder der vorgespielte verzweifelte Anruf vorgeblicher Angehöriger mit dringendem Bargeldbedarf. Beenden Sie bei entsprechenden Anrufen sofort das Gespräch.

Bitte informieren Sie auch betagte Nachbarn und Angehörige über die aktuell laufenden Betrugsversuche am Telefon.

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwoch (28.03.), gegen 18.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße im Bereich einer Empore vor einem Einkaufszentrum zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann sein Geschlechtsteil und zeigte es Passanten, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 1,85 Meter groß, circa 30 bis 50 Jahre alt, vermutlich Glatze. Der Mann trug zur Tatzeit eine dunkle Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte verschmutzten das Gelände einer öffentlichen Schule in der Schillerstraße in der Nacht zu Mittwoch. (27.03.) und entzündeten dort nach derzeit vorliegenden Informationen ein kleines Feuer. Ob hierdurch Sachschaden entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand

Lauterbach. Am Mittwoch (27.03.) kam es gegen 12 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand nach momentanem Kenntnisstand ein Schrank auf dem Balkon in Flammen. Eine dahinter gelagerte und als Windschutz genutzte Kunststoffscheibe brannte vollkommen ab. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern können. An der Fassade des Hauses, der Regenrinne sowie den auf dem Balkon gelagerten Gegenständen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand durch das Feuer verletzt.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Alsfeld führt die entsprechenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrskontrollen am „Carfreitag“

Osthessen. Am „Carfreitag“ (29.03.) wird die Polizei Osthessen auch in diesem Jahr vermehrt Verkehrskontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind Auto- und Motorradliebhaber wieder mit ihren Fahrzeugen auf den osthessischen Straßen unterwegs. Den traditionellen Auftakt der Saison begehen viele von ihnen am sogenannten „Carfreitag“. Angehörige der „Tuning“- und „Poser“-Szene zieht es an diesem Tag in die Innenstädte. Dabei kommt es immer wieder zu Beschwerden über vermeidbaren Fahrzeuglärm durch aufheulende Motoren und laute Auspuffanlagen.

Ziel der Kontrollen ist es, Verkehrsteilnehmer im Rahmen von präventiven Kontrollen bei Gesprächen zu sensibilisieren, aber auch durch konsequente Ahndung von Verstößen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden slowakischen Kennzeichen RV548CF eines schwarzen Skoda Superb entwendeten Unbekannte zwischen Sonntag (24.03.) und Mittwoch (27.03.). Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz unter einer Hochbrücke in der Landecker Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de