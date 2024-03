Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Bad Sobernheim (ots) – Am 27.03.2024 um 15.30 Uhr befuhr ein 26jähriger Fahrradfahrer in Bad Sobernheim die Monzinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Einmündung zur Großstraße bog der Fahrradfahrer nach links in Richtung Großstraße ab, ohne sein Vorhaben durch Handzeichen anzuzeigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden 57jährigen Fahrerin eines PKW VW, welche den Fahrradfahrer in diesem Moment überholte.

Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Beim Spurwechsel LKW übersehen

A 61/Daxweiler (ots) – Da er offenbar beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Abstand zu einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW falsch einschätzte, kollidierte ein 70-jähriger Fahrer eines PKW mit einem LKW eines 49-jährigen Truckers. Der Unfall ereignete sich am 25.3.2024 gegen 17:40 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz im Baustellenbereich bei Daxweiler.

Dabei wurde das Auto des 70-Jährigen erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Am LKW des 49-Jährigen entstand indes nur geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Dieser konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Beide Fahrer blieben unverletzt.