Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Sachbeschädigungsserie mit politischem Hintergrund, Oberursel, 28.03.2024

(da)In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet von Oberursel zu mehreren Sachbeschädigungen, bei denen die Polizei einen politischen Hintergrund annimmt. Seit Ende Dezember wurden an verschiedenen Orten in Oberursel Türschlösser verklebt. Insgesamt liegen der Polizei 14 Strafanzeigen vor. Im Hinblick auf die Geschädigten ergab sich schnell ein möglicher politischer Hintergrund für die Klebeaktionen. So handelte es sich bei den Betroffenen um Personen mit kommunalpolitischen Ämtern beziehungsweise um Parteibüros, zivilgesellschaftliche Initiativen, Kindergärten und eine Kirche. Darüber hinaus wurde Buttersäure in einem Einzelhandelsgeschäft verteilt. Aufgrund der Tatzusammenhänge hat der polizeiliche Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus zeitnah die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. Zum Schutz der Betroffenen wird die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu den Taten und den Geschädigten machen. Wenn Sie aber Verdächtiges wahrgenommen oder sonstige Hinweise zu den Taten haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Autoknacker in Stierstadt zugange,

Oberursel, Stierstadt, Steinstraße, Freitag, 22.03.2024, 20 Uhr bis Mittwoch, 27.03.2024, 21 Uhr

(da)Autoknacker waren in den vergangenen Tagen im Oberurseler Stadtteil Stierstadt aktiv. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr stellte der Besitzer eines grauen Peugeot 2008 fest, dass Unbekannte seinen Wagen durchwühlt hatten. Das Auto stand seit Mittwochabend in der Steinstraße. In dieser Zeit stahlen die Diebe drei Jacken sowie Firmenequipment im Wert von mehreren hundert Euro und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei ist nun auf Zeugensuche. Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Im Vorbeifahren Auto beschädigt,

Steinbach, Bornhohl, Dienstag, 26.03.2024, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 27.03.2024, 10.30 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde in Steinbach eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 10.30 Uhr parkte ein weißer VW Passat am Fahrbahnrand vor der Adresse „Bornhohl 38“. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem Passat vorbei und beschädigte dessen Karosserie im Bereich des hinteren, linken Reifens. Ohne den Pflichten einer Verkehrsteilnehmerin bzw. eines Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden am Passat auf 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.