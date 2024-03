Frau bei Unfall schwer verletzt (Foto)

Rodenbach (ots) – Am Donnerstag 28.03.2024 kam es gegen 07 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der Kreisstraße 25, zwischen Einsiedlerhof und Rodenbach. Eine 26-jährige Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war die Autofahrerin mit ihrem Mazda 3 in Richtung Einsiedlerhof unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Lkw zusammenstieß.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen der Frau in den angrenzenden Zaun einer amerikanischen Liegenschaft geschleudert. Hierbei zog sich die 26-Jährige schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

An dem Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde zusätzlich ein Gutachter beauftragt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern weiter an. |kfa

Es kracht auf der Kreuzung

Enkenbach-Alsenborn (ots) – An der Ecke Uhlandstraße/Sembacher Straße hat es am Mittwochmorgen gekracht. Gegen 07.45 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen. Da die Beteiligten gegensätzliche Angaben machten, sucht die Polizei nach unabhängigen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und helfen können, die genauen Abläufe zu klären.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter: 0631 369-2150 jederzeit entgegen.

Fest steht bislang nur, dass ein 20-jähriger Mann mit seinem Peugeot Rifter durch die Uhlandstraße fuhr und eine 59-jährige Frau mit ihrem Honda aus der Sembacher Straße kam. Nachdem die beiden Wagen im Kreuzungsbereich zusammengestoßen waren, überschlug sich der Peugeot noch. Sowohl der Fahrer als auch zwei weitere Insassen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Honda-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden; sie mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. |cri

Kaiserslautern

Paketzusteller lässt Autoschlüssel stecken

Kaiserslautern (ots) – Einen unachtsamen Moment nutzten Unbekannte am Mittwoch 27.03.24 aus und klauten den Transporter eines Paketzustellers. Der Bote lieferte gegen 05:30 Uhr gerade im Bereich Königstraße/Moltkestraße Ware aus und ließ währenddessen die Fahrzeugschlüssel stecken. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und fuhren mit dem Mercedes davon. Der Paketzusteller informierte umgehend die Polizei.

Noch während der laufenden Fahndung nach dem Fahrzeug ging ein Anruf ein, bei dem ein Falschparker auf einem Privatparkplatz an der Kottenschanze gemeldet wurde. Es handelte sich um den gestohlenen Transporter. Die Diebe hatten das Fahrzeug dort abgestellt; die

Schlüssel nahmen sie mit. Die Beamten stellten den Transporter sicher. Die

Ermittlungen dauern an.

Wer hat den Diebstahl im Bereich Königstraße/Moltkestraße beobachtet oder gesehen, wer das Fahrzeug an der Kottenschanze abgestellt hat? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Kühlschrank gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus einem unverschlossenen Raum in einem Universitätsgebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße machten sich unbekannte Täter an einem Kühlschrank zu schaffen. Zwischen Montag 25.03.2024 um 20 Uhr und Dienstag 26.03.2024 gegen 13 Uhr, entwendeten sie den Marken-Kühlschrank und machten sich anschließend damit aus dem Staub. Hinweise auf die mutmaßlichen Diebe liegen aktuell nicht vor.

Der Schaden beläuft sich auf knapp 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und fragt: Wem sind im genannten Zeitraum Personen aufgefallen, die mit einem Kühlapparat unterwegs waren? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Auto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit zwischen

Dienstag, 26. März, 14 Uhr, und Mittwoch, 27. März, gegen Mitternacht, in der

Von-Miller-Straße. Ein 29-Jähriger parkte seinen Mercedes CLS 350 im genannten

Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 24 auf dem Parkplatz eines Versandhändlers.

Als er zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der Stoßstange und am Kotflügel hinten links fest. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Rempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Ein nahezu „volles Haus“ wird am Samstag, 30. März 2024, auf dem Betzenberg zur Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf erwartet. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.

Bereits im Kartenvorverkauf wurden nach Angaben des Veranstalters mehr als 40.000 Karten abgesetzt; am Spieltag wird mit 47.000 Besuchern gerechnet, darunter mehrere tausend Fans des Gastvereins aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt: Am Ostersamstag wird es voll auf den Straßen in und um Kaiserslautern. Da der Anreiseverkehr zum Spiel in den Zeitraum der „normalen“ Oster- und Wochenendeinkäufe fällt und darüber hinaus für die Innenstadt in der Mittagszeit zwei Veranstaltungen angemeldet sind, sollten Verkehrsteilnehmer insbesondere im Stadtgebiet mit Behinderungen rechnen. Unsere Empfehlung: Planen Sie am besten mehr Zeit ein!

Es ist damit zu rechnen, dass alle Parkplätze im Innenstadtbereich stark ausgelastet sein werden. Darüber hinaus steht der Messeplatz wegen einer Veranstaltung nur teilweise als Parkraum zur Verfügung. Stadionbesuchern, die mit dem Auto anreisen, empfehlen wir deshalb: Nutzen Sie den Park & Ride-Verkehr und steuern Sie die großen Parkplätze im Bereich KL-Ost („Schweinsdell“) und KL-Universität an. Von hier pendeln ab zwei Stunden vor Spielbeginn die Shuttlebusse zum Betzenberg.

Unsere dringende Bitte: Versuchen Sie NICHT, im direkten Stadion-Umfeld oder dem angrenzenden Wohngebiet zu parken! Die wenigen vorhandenen Parkplätze werden von den Anwohnern benötigt, und die Straßen sollten für die P&R-Busse sowie die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr frei gehalten werden. Dazu der Hinweis: Rund um den Betzenberg kann es sowohl vor als auch nach dem Spiel zeitweise zu Straßensperrungen kommen. Betroffen ist erfahrungsgemäß insbesondere die Phase des Abreiseverkehrs. Unbelehrbare, die unbedingt in Stadion-Nähe parken wollen, müssen dann Wartezeiten in Kauf nehmen!

Der Elf-Freunde-Kreisel wird – abhängig vom Fußgänger-Aufkommen – vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine darüber hinaus gehende Sperrung für Fußgänger ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Für die An-und Abreise setzt die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge ein. Die Fahrpläne sind hier veröffentlicht: https://s.rlp.de/F5MbV

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz allgemeine Informationen zur An- und Abreise, zum Park & Ride Verkehr und den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt. Auch der FCK hat auf seiner Seite alle wichtigen Informationen zum aktuellen Spieltag zusammengefasst: https://s.rlp.de/mjI3t

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun! Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die Mehrheit der Fans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |cri