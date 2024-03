Wiesbaden: Die Polizei-News

Gewerbebetriebe angegangen,

Wiesbaden, Rheinstraße und Hermannstraße, Montag, 26.03.2024, bis Dienstag,

26.03.2024,

(mb)Zu Wochenbeginn wurden in Wiesbaden gleich zwei gewerbliche Räumlichkeiten

von Einbrechern heimgesucht.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Montagnacht zunächst Zutritt in das

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hermannstraße und hebelten dort den

Notausgang zur im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte auf. Mit dem im Schankraum

vorgefundenen Bargeld entkamen die Einbrecher letztlich unerkannt. Der

entstandene Sachschaden übertrifft mit 3.500 Euro das erlangte Diebesgut

erheblich. Nach einem missglückten Einbruch im Verlauf der Vorwoche suchten

Einbrecher erneut einen Frisörladen in der Rheinstraße auf. Auch im zweiten

Anlauf hielt das Fenster des Geschäftes dem Versuch stand, so dass die

unbekannten Täter unverrichteter Dinge von Dannen zogen. Der Sachschaden am

Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Täterhinweise liegen in beiden Fällen

bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen

sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

Frau geschlagen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Eltviller Straße, Dienstag, 26.03.2024, 21.29 Uhr

(mb)Am Dienstagabend wurde in Wiesbaden eine 42-jährigen Frau auf offener Straße

körperlich angegangen.

Nachdem die Dame am 26.03.2024 um 21.29 Uhr ein Kind in der Eltviller Straße

aufgrund dessen Umgang mit einem an der Leine geführten Hund tadelte, trat ein

Mann hinzu und schlug unvermittelt auf die Frau ein, wodurch sie zu Fall kam.

Beim Versuch aufzustehen, erhielt sie einen weiteren Schlag und wurde zudem

verbal beleidigt. Anschließend verließen der Täter, das Kind und der Hund

gemeinsam den Tatort in Richtung Rüdesheimer Straße. Der Täter wird als 1,70 m

groß und ungepflegt beschrieben. Er hatte blonde Haare und einen Bart und war

mit einer blauen Jacke bekleidet. Hinweise zu dem Täter sowie dem Kind samt Hund

nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2340

entgegen.

Rollerdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Birkenstraße – Platanenstraße – Waldstraße – Alexandrastraße,

Dienstag, 26.03.2024, bis Mittwoch, 27.03.2024,

(mb)Zwischen Dienstag und Mittwoch waren in Wiesbaden Rollerdiebe unterwegs und

trieben ihr Unwesen.

Aus einer unverschlossenen Garage in der Birkenstraße versuchten die Diebe ein

Kleinkraftrad gewaltsam zu entwenden. Das erheblich beschädigte Zweirad wurde

durch die Täter zurückgelassen. In der nahegelegenen Platanenstraße waren die

Diebe erfolgreicher. Der dort entwendete Roller konnte aber durch den Besitzer

im Rahmen seiner Absuche im Nahbereich aufgefunden werden. Ebenso kam es in der

unweit entfernten Waldstraße zu einem Diebstahlsversuch. Das beschädigte

Kleinkraftrad wurde durch die Täter auf der Fahrbahn abgestellt, bevor sie sich

unerkannt entfernten. In der Alexandrastraße schlugen die Diebe am Mittwoch

zwischen 6 Uhr und 15 Uhr erneut zu und fuhren mit einem Zweirad der Marke

„Znen“ davon. An dem Roller war zum Tatzeitpunkt das schwarze

Versicherungskennzeichen 316 UNG angebracht. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden

hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 2540

um Hinweise.

Ladendieb schubst Mitarbeiterin zu Boden und flieht, Wiesbaden-Schierstein,

Alte Schmelze, Mittwoch, 27.03.2024, 9.20 Uhr

(da)Am Mittwoch griff ein Ladendieb in Wiesbaden eine Mitarbeiterin an und

türmte. Gegen 9.20 Uhr betrat der Dieb einen Großhandel in der Straße „Alte

Schmelze“. Dort steckte er in der Tabakwarenabteilung mehrere Stangen Zigaretten

in seine Jacke und ging zielstrebig in Richtung Ausgang. Als er den

Kassenbereich passierte, ohne die Ware in seiner Jacke zu bezahlen, wurde er von

zwei Mitarbeiterinnen angesprochen. Zunächst ließ sich der Unbekannte aufhalten,

doch dann kam es zu einem Handgemenge, bei dem eine Mitarbeiterin zu Boden

stürzte und sich leicht verletzte. Der Räuber zog seine Jacke aus und flüchtete

ohne diese aus dem Geschäft. Dabei verlor er zwei Stangen Zigaretten. Die

Polizei fahndet nun nach dem Täter: Er war männlich, etwa 1,80 Meter groß und

hatte einen Oberlippenbart. Er machte auf die Mitarbeiterinnen den Eindruck, der

deutschen Sprache nicht mächtig zu sein und wurde als osteuropäisch aussehend

beschrieben. Bekleidet war er mit einer roten oder rosafarbenen Mütze, einer

grauen Unterziehjacke, darüber einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und

schwarzen Schuhen. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345 2540 entgegen.

Busfahrer wird Fahrrad geklaut,

Wiesbaden-Klarenthal, Klosterweg, Donnerstag, 28.03.2024, 5.12 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde einem Busfahrer in Wiesbaden das Fahrrad gestohlen. Der

Busfahrer hatte sein Fahrrad während der Fahrt im vorderen Bereich des Busses

abgestellt. In dieser Zeit nahm ein bislang unbekannter Mann das Fahrrad im Wert

von 600 Euro an sich und flüchtete damit aus dem Bus über den Klosterweg in

Richtung Fasanerie. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein graues Mountainbike

der Marke „Specialized“. Der Fahrraddieb war etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, von

mittlerer Statur und bekleidet mit einer Jeans und einer Daunenjacke mit grauer

Kapuze. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrraddieb und seiner Beute. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Über Balkontür eingebrochen,

Walluf, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.03.2024, 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen sind Einbrecher in ein Wallufer Wohnhaus eingestiegen. Um

11:30 Uhr bemerkten Zeugen in der Bahnhofstraße bei einem dortigen

Einfamilienhaus eine aufgebrochene Balkontür und informierten die Polizei. Diese

durchsuchten das Gebäude und stellten fest, dass Unbekannte in den Stunden zuvor

die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und über die Balkontür eingebrochen

waren. Im Haus selbst wurden mehrere Räume durchsucht, ob etwas gestohlen wurde

konnte noch nicht geklärt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die

Polizei auf etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen.

Einbrecher suchen zwei Kliniken auf,

Schlangenbad, Rheingauer Straße, Mittwoch, 27.03.2024, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag trieben Einbrecher in gleich zwei Kliniken in

Schlangenbad ihr Unwesen. Mitarbeitende einer Poli- als auch einer in der Nähe

befindlichen Privatklinik in der Rheingauer Straße meldeten der Polizei am

Mittwochnachmittag Einbrüche. In beiden Fällen hatten die Einbrecher Spinde ins

Visier genommen. In der Privatklinik hatten sie ein Fenster zur Waschküche

aufgehebelt, um anschließend mehrere Spinde der Damenumkleide aufzubrechen. In

der anderen Klinik betraten die Täter ebenfalls Umkleidekaninen und hebelten

weitere Spinde auf. Angaben zum möglichen Diebesgut können zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise in beiden Fällen

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.