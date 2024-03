Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 11-jähriger Fußgänger missachtete am Mittwoch gegen 10:20 Uhr eine rot zeigende Fußgängerampel und wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer in Folge eines Zusammenpralls leicht verletzt. Der Minderjährige lief ersten Ermittlungen zu Folge trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel über eine Fahrbahn der Augustusanlage in Richtung Beethovenstraße und wurde dabei von einem bevorrechtigten Autofahrer erfasst.

Hierbei erlitt der 11-Jährige leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit.

Eine 58-jährige Zeugin, die den Unfall beobachtete, machte die Polizeibeamten darauf aufmerksam, dass ein bislang ebenfalls noch unbekannter Autofahrer, der hinter dem Unfallverursacher fuhr, nach dem Zusammenstoß die Verfolgung aufgenommen habe.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

insbesondere den Zeugen, der die Verfolgung aufgenommen haben soll sowie weitere

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer/zum Fahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-331-0 zu melden.

Mit Haftbefehl gesucht

Mannheim-Hbf (ots) – Am Mittwoch 27.03.2024 hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgestellt. Der rumänische Staatsangehörige wurde gegen 15:25 Uhr am Hauptbahnhof von den Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Erschleichen von Leistungen vorlag.

Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 600 Euro hätte der 28-Jährige eine Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte er jedoch nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe