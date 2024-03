Ehringshausen: Grablaterne auf Daubhausener Friedhof gestohlen

Auf eine Grablaterne hatten es Diebe auf dem Friedhof in der Friedhofstraße in Daubhausen abgesehen. Die Unbekannten schraubten die Laterne zwischen Sonntag (10.03.2024) und Montag (18.03.24) vom Grabstein ab und machten sich damit aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Herborn: Seitlich touchiert – Zeugenaufruf

Nachdem es Donnerstagfrüh in der Westerwaldstraße zu einem Verkehrsunfall kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer und ein unbekannter Linienbusfahrer waren gegen 07.30 Uhr in der Westerwaldstraße unterwegs, als es kurz vor der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Während der Linienbus (Linie 520) in Richtung Westerwald weiterfuhr, befand sich der Ford-Fahrer auf der Linksabbiegerspur in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Linienbus und dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Driedorf: Mauer touchiert

In der Hofwiesenstraße in Roth touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstückmauer. Anschließend flüchtet er, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein gelbes Fahrzeug handeln könnte. Zeugen, die am Dienstag (26.03.24) zwischen 14.30 Uhr und 17.00 den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.