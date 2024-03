Nach Brandgeruch – Einkaufsmarkt geräumt

Horrenberg (ots) – Nachdem am Donnerstag um kurz nach 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ortsstraße zunächst Brandgeruch gemeldet worden war und anschließend dieser vorsorglich evakuiert wurde, konnte inzwischen die Herkunft des Brandgeruchs ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass in der Nähe des Einkaufmarktes eine von außen nicht einsehbare Grillstelle betrieben worden war.

Die Lüftungsanlage des Marktes saugte auf Grund einer ungünstigen Windrichtung den Brandgeruch des entstehenden Feuers an, welcher sich langsam im Inneren des Gebäudes verteilte. Da zunächst eine Entstehung innerhalb des Marktes vermutet wurde und weil von der Grillstelle im weiteren Verlauf nur noch eine sehr geringe Geruchsentwicklung ausging, dauerte die Ursachenforschen bis 16:30 Uhr an. Verletzt wurde zum Glück niemand

Unfall mit vier Fahrzeugen

Schriesheim (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 07:55 Uhr verunfallten auf der Hauptstraße in Altenbach vier Autos miteinander, wodurch ein Schaden von fast 30.000 Euro entstand.

Der Fahrer eines Renaults bemerkte das Bremsmanöver eines vorausfahrenden VWs zu spät, konnte in der Folge nicht mehr stoppen und kollidierte mit dessen Heck. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen am Fahrbahnrand geparkten KIA geschoben. Im weiteren Unfallverlauf geriet der 47-jährige Renault-Fahrer in den Gegenverkehr und touchierte einen hier fahrenden Hyundai.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Renault war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Verkehrsinsel überfahren – Frau und Baby unverletzt

Weinheim (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr kam eine 32-jährige VW-Fahrerin beim Abbiegen von der Muckensturmer Straße in die Berliner Straße von der Fahrbahn ab und blieb auf einer bepflanzten Verkehrsinsel stehen.

Die Fahrerin sowie ihr wenige Monate altes Baby blieben glücklicherweise unverletzt.

Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Alkoholisierter Autofahrer fährt weiter trotz Untersagung der Fahrt

Ladenburg (ots) – Am Mittwoch gegen 12:40 Uhr führte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug der Marke Volvo unter dem Einfluss von mehr als 1 Promille Atemalkohol. Nachdem die Polizeibeamten den Fahrzeugführer auf der Ilvesheimer Straße in Fahrtrichtung Ladenburg dabei beobachteten, wie dieser seine Spur nicht halten konnte, immer wieder links auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr, stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Dem 57-jährigen Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, begab sich der 57-Jährige wieder nachhause.

Jedoch besorgte er dort lediglich seinen Zweitschlüssel und fuhr mit seinem Volvo gegen 15:30 Uhr wieder an seine Wohnanschrift. Die Einsatzkräfte trafen den Mann dort an. Dieses Mal wies der 57-Jährige einen Atemalkohol von über 1,7 Promille auf.

Er musste abermals für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf das Polizeirevier und muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Führerschein verantworten.