Kirchhain- eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 15.03.2024 und dem 18.03.2024 drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Finkenweg ein. Sie durchwühlten die Räume und stahlen aus der Wohnung eine Geldkassette mit Bargeld. Im Anschluss brachen sie ein Wohnmobil auf und stahlen aus diesem einen Kulturbeutel mit Inhalt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1850 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.

Marburg- Brand in Mehrfamilienhaus

Gestern (27.03.2024), gegen 17:25 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Bett einer Wohnung des sechs Parteienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand. Rettungskräfte brachten einen Hausbewohner mit einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird derzeit mit einem hohen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei nehmen heute ihre Ermittlungen auf.

Stadtallendorf: Einbruchsserie aufgeklärt

Seit Dezember 2023 kam es zu einer Serie von Einbrüchen in Kellern und in Gartenhütten einer Kleingartensiedlung im südlichen Teil von Stadtallendorf.

Mitte Februar entdeckte ein Zeuge einen Einbrecher, der sich in der Gartenhütte seines Nachbarn aufhielt. Nachdem der Zeuge die Polizei informierte, konnte diese wenig später einen 27-jährigen Mann aus Stadtallendorf festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss bei einer Richterin. Im Zimmer des Tatverdächtigen und in seinem Keller stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg wurde der 27-Jährige wegen fehlender Haftgründe und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ein Teil des Diebesgutes konnte bereits an die Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die weitere Zuordnung des Diebesgutes wie zum Beispiel alte Handys, alte Laptops. Küchenutensilien, Spielekonsolen, Werkzeug sowie Maschinen etc. wird die Polizei noch einige Zeit beschäftigen.

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen konnten mittlerweile 80 Taten festgestellt werden. Ob der Beschuldigte für all diese Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere mögliche Geschädigte in diesem Zusammenhang, die bislang keine Strafanzeige erstattet haben oder Gegenstände aus Ihren Kellern bzw. Gartenhütten vermissen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.