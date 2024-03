Einsamer Steinlöwe – Zeuge bzw. Besitzer gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag verständigte eine Zeugin um 14 Uhr die Polizei. Sie stellte im Bereich der Jahnstraße in Neuenheim einen verlassenen, ca. 46 cm großen, zahmen Steinlöwen fest. Nachdem der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, nahmen ihn die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord mit. Dort verharrt er jetzt, bis sich sein Besitzer meldet.

Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft des Löwen oder zu dem Besitzer machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter: 06221/45690 zu melden.

Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Gegen 14:12 Uhr befuhr der 23-jährige Unfallverursacher mit seinem VW den Diebsweg in Fahrtrichtung Heidelberg-Pfaffengrund. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung Diebsweg/Baumschulenweg übersah der 23-jährige den entgegenkommende VW des 48-jährigen Geschädigten, wodurch die beiden Pkw frontal kollidierten. Der Pkw des Unfallverursachers kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen.

Der 48-jährige wurde durch das Unfallgeschehen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer wurden nicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR.

Bargeld aus Tasche einer Seniorin entwendet

Heidelberg (ots) – Gestern um 16:15 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Mann aus dem Fahrradgepäckträger einer Seniorin zunächst die Tasche und flüchtete. Zuvor fuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad vom Hans-Thoma-Platz kommend in Richtung Trübnerstraße entlang. Hierbei schloss ein schwarz gekleideter Mann mit seinem Fahrrad zur Seniorin auf und entfernte sich kurz darauf wieder von ihr.

An ihrer Wohnaschrift angekommen, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Tasche. Die Frau kehrte daraufhin wieder um und traf in der Trübnerstraße auf den dreisten Dieb mitsamt ihrer Tasche. Da die Tasche über den Lenker des Fahrrads des Mannes hing, griff sie nach der Tasche und wählte den Notruf der Polizei. Der Mann flüchtete über die Wilhelm-Busch-Straße in unbekannte Richtung. Bei der Sichtung ihrer Tasche stellte die Seniorin fest, dass Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich fehlte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170 cm, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schlanke Körperstatur, 30-35 Jahre alt, schwarz gekleidet. Er fuhr ein altes, schwarzes Herrenrad.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich unter der Tel: 06221/4569-0 zu melden.