Lambrecht: Nach Baustellenende Zweifel an Verkehrssicherheit

Lambrecht – Im Oktober 2023 wurde an der B 39 im Bereich der Kläranlage eine Spundwand neben dem Speyerbach erneuert. Für die Bauarbeiten war es nach Angabe des LBM Speyer erforderlich, den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei zu führen. Ebenso war die Einfahrt in die Wiesenstraße über die Kohlbrücke nicht möglich.

Ende März 2024 wurde die Baustelle freigegeben. Im Bereich und am Ende der Spundwand (in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße) ist die Straße in einem schlechten Zustand und es fehlt eine Fahrbahnmarkierung. Zudem ist nach der Spundwand ein direkter Zugang zum Speyerbach, der eine mögliche Unfallgefahr darstellen kann, besonders bei Dunkelheit.

Auf Anfrage teilte die Polizeiinspektion Neustadt mit, dass „eine konkrete Gefährdung für Verkehrsteilnehmer, die ein sofortiges Einschreiten erfordern würde, zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden kann.“ Die zuständige Straßenverkehrsbehörde (Straßenmeisterei Neustadt an der Weinstraße) wurde jedoch von der Polizei informiert.