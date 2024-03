Zusätzliche Züge zum Pokalspiel nach Saarbrücken zum Fußballspiel „FC Saarbrücken – 1.FCK“ am 02. April 2024

Kaiserslautern – Am Dienstag, 02.04.2024, findet um 20:45 Uhr das Pokalspiel FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern statt. Um den Gästefans aus Kaiserslautern eine sichere und bequeme An- und Abreise mit der Bahn zu ermöglichen, wird eine zusätzliche Zugfahrt von Kaiserslautern nach Saarbrücken und wieder zurück angeboten.

Der Zusatzzug startet um 16:49 Uhr in Kaiserslautern Hbf und fährt mit Zwischenhalten in Einsiedlerhof (16:54 Uhr), Kindsbach (16:57 Uhr), Landstuhl (17:01 Uhr), Hauptstuhl (17:08 Uhr), sowie Bruchmühlbach-Miesau (17:12 Uhr) und danach ohne weiteren Halt bis Saarbrücken. Die Ankunft in Saarbrücken Hbf ist für 18:00 Uhr vorgesehen.

Eine zusätzliche Rückfahrtmöglichkeit von Saarbrücken in Richtung Kaiserslautern bietet sich um 23:17 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass diese zusätzlichen Züge das Rhein-Neckar-Gebiet verlassen und daher das Kombiticket dort keine Gültigkeit besitzt. Die Züge können z.B. mit dem Deutschland-Ticket genutzt werden.

Alle Fahrplangaben ohne Gewähr.