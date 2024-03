Gefährliche Körperverletzung mittels Nagelschere

Frankfurt am Main (ots) – In den frühen Morgenstunden des 26.03. gerieten am

Haltepunkt Frankfurt am Main- Taunusanlage zwei Personengruppen in eine

körperliche Auseinandersetzung. Einsatzkräfte der Bundes- sowie Landespolizei

brachten die Lage vor Ort jedoch schnell unter Kontrolle.

Laut den Ermittlungen schlugen im Rahmen der körperlichen Streitigkeiten zwei

Männer gemeinschaftlich auf einen 42-jährigen Geschädigten ein.

Im weiteren Verlauf stach einer der Täter den 42-Jährigen mit einer Nagelschere

in den rechten Oberschenkel und verletzte diesen dadurch leicht. Zur Versorgung

des Mannes wurden Rettungskräfte verständigt und er wurde in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht.

Die beiden 46- und 54-jährigen Täter werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Rödelheim: Warnhinweis „Giftköder“

Frankfurt (ots) – (ha) Die Polizei Frankfurt warnt aus aktuellem Anlass vor

sogenannten Giftködern.

Bei dem zuständigen Fachkommissariat erfolgten im März mehrere Meldungen wegen

aufgefundenen Tabletten im Bereich Niddaufer / Hausener Wehr, sowie in der

Fuchstanzstraße und Umgebung. Bei den Tabletten handelt es sich um ein

verschreibungspflichtiges Medikament, welches bei Einnahme vor allem bei

kleineren Hunden tödlich sein kann, aber auch für größere Tiere gefährlich ist.

Es wird dabei nicht extra in Nahrung etc. versteckt, die Tabletten werden lose

ausgelegt.

Ein versehentliches Verlieren des Medikamentes wird ausgeschlossen, da bereits

eine hohe Anzahl von Tabletten aufgefunden wurde und auch leere Blister im

Nahbereich lagen, was verdeutlicht, dass sie aktiv aus der Verpackung gedrückt

und verteilt wurden.

Es wird gebeten, besonders aufmerksam zu sein und im Bedarfsfall die Polizei zu

verständigen.

Zeugen, die Hinweise bezüglich des Sachverhaltes geben können, werden gebeten

sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11100 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bornheim: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Dienstagabend (26. März 2024) sprühte ein

Jugendlicher auf dem Volksfest „Dippemess“ Pfefferspray auf mehrere andere

Jugendliche. Zeugen zu diesem Vorfall werden gesucht.

Gegen 21:10 Uhr geriet der Tatverdächtige nach aktuellen Erkenntnissen mit einer

Gruppe von Jugendlichen vor dem Fahrgeschäft „Breakdancer“ in einen Streit. Im

Zuge dessen sprühte er gezielt Reizgas in die Gesichter der konkurrierenden

Gruppe, dadurch wurden drei Jugendliche im Alter von 18, 17 und 15 Jahren im

Augenbereich getroffen und leicht verletzt.

Der Tatverdächtige floh daraufhin zu Fuß in Richtung Ratswegkreisel.

Polizeibeamte leisteten zusammen mit Rettungssanitätern Erste-Hilfe bei den

verletzten Jugendlichen, der Flüchtige konnte nicht mehr gefasst werden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, schlanke Statur, Narbe auf der rechten Wange

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können werden

gebeten sich mit dem 6.Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10600, oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gallus: Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (po) Gestern Morgen (26. März 2024) kam es in der

Hohenstaufenstraße zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Polizeibeamte nahmen

den Dieb fest.

Der Tatverdächtige nutzte nach aktuellen Erkentnissen gegen 09:15 Uhr die

Metallstange eines Fahrradsattels, um ein das Schloss eines abgestellten

Fahrrades in der Hohenstaufenstraße aufzubrechen. Dabei wurde er durch einen

Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte und daraufhin den Tatverdächtigen

ansprach. Dieser versuchte im weiteren Verlauf zu flüchten, wurde aber durch den

Zeugen und eine weitere Person bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Die

Beamten nahmen ihn vor Ort fest.

Am Fahrrad entstand, durch den Versuch des Aufbrechens, Sachschaden.

Der Tatverdächtige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung

entlassen. Er muss sich jetzt wegen des versuchten Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach Diebstahl aus Fahrzeug

Frankfurt (ots) – (ge) Am Dienstagnachmittag (26.03.2024) beobachteten Zeugen

einen 34-Jährigen, der auf einer Baustelle ein Parfum und Bargeld aus einem

geparkten Fahrzeug und einem dortigen Aufenthaltsraum entwendete.

Der Tatverdächtige betrat nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 16:00 Uhr die

Baustelle in der Weilburger Straße und entnahm einen Autoschlüssel aus dem dort

befindlichen Aufenthaltsraum. Mit diesem öffnete er ein geparktes Auto und

entwendete eine Flasche Parfum aus dem Fahrzeuginnenraum. Im Anschluss

durchsuchte der 34-jährige Mann zudem den Aufenthaltsraum nach Wertsachen und

erbeutete 30 EUR Bargeld aus einer Geldbörse. Den zuvor genutzten Autoschlüssel

verstaute er abschließend in der abgelegten Hose eines anderen

Baustellenmitarbeiters.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Bei seiner

Durchsuchung konnten des Weiteren 42,57 g Haschisch aufgefunden werden.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls

aus Kraftfahrzeug und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: Vermieter nimmt Wohnungsräumung selbst in die Hand

Frankfurt (ots) – (ge) Im Verlauf des gestrigen Dienstages (26.03.2024) soll

sich ein 40-jähriger Mann, nach derzeitigem Ermittlungsstand, mittels

Haustürschlüssel Zutritt zu der von ihm vermieteten Wohnung verschafft haben und

dann Bargeld des Mieters entwendet haben.

Nach Aussagen des Geschädigten soll der 40-jährige Vermieter im Laufe des

gestrigen Tages die Abwesenheit des Mieters ausgenutzt haben, um nach

vorangegangener fristloser Kündigung dessen persönliche Gegenstände aus der

Wohnung in den Hausflur zu räumen.

Während des unfreiwilligen Auszuges habe der Tatverdächtige gemäß Angaben des

Mieters sein Apple iPad beschädigt und soll zudem einen hohen Bargeldbetrag aus

der Wohnung entwendet haben.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bahnhofsviertel: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Mittwoch (27.03.2024) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein 22-Jähriger einem

45-Jährigen einen Geldschein entwendete.

Zunächst verwickelten zwei Männer den Geschädigten gegen 03:10 Uhr in ein

Gespräch, als sich dieser in der Moselstraße aufhielt. Währenddessen riss ihm

einer der beiden einen 10-Euro-Schein aus der Hand. In der Folge entwickelte

sich zwischen den Beteiligten eine Auseinandersetzung. Das „räuberische Duo“

ergriff die Flucht.

Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Polizeistreife einen der Tatverdächtigen

in einer Bar ausfindig zu machen und festzunehmen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 22-Jährigen wieder auf freien Fuß. Über

dessen Komplizen ist lediglich bekannt, dass dieser schwarz gekleidet gewesen

sei und eine schwarze Mütze mit auffälligen weißen Applikationen getragen habe.